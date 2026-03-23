ANSES aumenta a los JUBILADOS en abril y modifica el ingreso mensual

Al sumar el bono vigente, quienes perciben la mínima alcanzan un ingreso total cercano a $450.319. Este monto funciona como referencia para los sectores con ingresos más bajos.

En jubilaciones superiores, el bono se reduce de forma progresiva hasta dejar de aplicarse en los niveles más altos.

Cómo impacta el bono en el ingreso mensual

El bono extraordinario de $70.000 se mantiene en abril como refuerzo para los haberes más bajos. Este adicional no tuvo modificaciones recientes y continúa aplicándose bajo el mismo esquema.

Se paga completo a quienes cobran la jubilación mínima. En los casos donde el haber supera ese piso, el monto del bono se ajusta de manera proporcional.

La combinación entre aumento y bono es la que define el ingreso total que recibe cada jubilado durante el mes.

Cómo se calcula el aumento de ANSES mes a mes

El sistema vigente establece que los haberes se actualizan según la inflación medida por el INDEC. Cada índice mensual se traslada a las prestaciones con un desfase de dos meses.

Por eso, el aumento de abril se determina en base a la inflación registrada en febrero. Este esquema se aplica tanto a jubilaciones como a otras prestaciones del organismo.

El objetivo es acompañar la evolución de los precios y sostener el poder adquisitivo dentro del sistema previsional.

Cuándo cobran los jubilados de ANSES en abril

El calendario de pagos se organiza según la terminación del DNI y el nivel de haberes.

Para jubilados que no superan la mínima:

DNI 0: 10 de abril

DNI 1: 13 de abril

DNI 2: 14 de abril

DNI 3: 15 de abril

DNI 4: 16 de abril

DNI 5: 17 de abril

DNI 6: 20 de abril

DNI 7: 21 de abril

DNI 8: 22 de abril

DNI 9: 23 de abril

Para haberes superiores: