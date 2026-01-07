ANSES comienza con los pagos de enero 2026: jubilados, AUH y todas las prestaciones
ANSES activó el cronograma de pagos de enero 2026 para jubilados, pensionados, AUH, SUAF y el resto de las prestaciones. Con aumentos por movilidad y bonos confirmados, conocé todas las fechas según terminación de DNI y qué día cobra cada beneficio.
Calendario completo ANSES enero 2026: jubilados, AUH y todas las prestaciones
El viernes comienza el calendario de pagos correspondiente a enero de 2026 para jubilados, pensionados y titulares de distintas prestaciones sociales de ANSES. Como ocurre habitualmente, las fechas de cobro se organizan de acuerdo con la terminación del DNI de cada beneficiario.
Para el primer mes del año, los haberes previsionales recibirán un incremento del 2,47%, en línea con lo establecido en la Resolución 381/2025. A su vez, mediante el Decreto 918/2025, el Gobierno nacional ratificó la continuidad del bono mensual de $70.000 destinado a jubilados y pensionados con ingresos más bajos. Las asignaciones familiares también se actualizarán en el mismo porcentaje, conforme a la Resolución 380/2025.
Con el aumento de enero, la jubilación mínima pasará a ser de $349.299,32. Aquellos titulares que perciben este haber recibirán además el bono de $70.000, alcanzando un total mensual de $419.299,32.
En el extremo opuesto, la jubilación máxima quedará fijada en $2.350.453,70 durante enero de 2026.
Cronograma para jubilados y pensionados con haber mínimo
Viernes 9 de enero: DNI terminados en 0
Lunes 12 de enero: DNI terminados en 1
Martes 13 de enero: DNI terminados en 2
Miércoles 14 de enero: DNI terminados en 3
Jueves 15 de enero: DNI terminados en 4
Viernes 16 de enero: DNI terminados en 5
Lunes 19 de enero: DNI terminados en 6
Martes 20 de enero: DNI terminados en 7
Miércoles 21 de enero: DNI terminados en 8
Jueves 22 de enero: DNI terminados en 9
Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo enero 2026
Viernes 23 de enero: DNI terminados en 0 y 1
Lunes 26 de enero: DNI terminados en 2 y 3
Martes 27 de enero: DNI terminados en 4 y 5
Miércoles 28 de enero: DNI terminados en 6 y 7
Jueves 29 de enero: DNI terminados en 8 y 9
Pensiones No Contributivas (PNC) enero 2026
En enero, las pensiones no contributivas por invalidez y por vejez se elevarán a $244.509,52, aunque sus titulares cobrarán $314.509,52 gracias al refuerzo mensual de ANSES. En el caso de las madres de siete hijos o más, el ingreso total será equivalente a la jubilación mínima con bono, es decir, $419.299,32.
Viernes 9 de enero: DNI terminados en 0 y 1
Lunes 12 de enero: DNI terminados en 2 y 3
Martes 13 de enero: DNI terminados en 4 y 5
Miércoles 14 de enero: DNI terminados en 6 y 7
Jueves 15 de enero: DNI terminados en 8 y 9
Las asignaciones familiares vinculadas a PNC se abonarán entre el 9 de enero y el 12 de febrero, sin importar la terminación del documento.
AUH y asignaciones familiares (SUAF)
La Asignación Universal por Hijo (AUH) ascenderá a $122.942 en enero. Debido a la retención del 20%, el monto que se acredita de forma mensual será de $98.353,60. Para hijos con discapacidad, el valor total será de $400.550, con un pago directo de $320.440.
En cuanto al SUAF, el monto por hijo varía según los ingresos del grupo familiar. Para quienes se encuentren en el primer tramo, el valor será de $61.254 por menor.
Fechas de cobro de AUH y SUAF enero 2026
Viernes 9 de enero: DNI terminados en 0
Lunes 12 de enero: DNI terminados en 1
Martes 13 de enero: DNI terminados en 2
Miércoles 14 de enero: DNI terminados en 3
Jueves 15 de enero: DNI terminados en 4
Viernes 16 de enero: DNI terminados en 5
Lunes 19 de enero: DNI terminados en 6
Martes 20 de enero: DNI terminados en 7
Miércoles 21 de enero: DNI terminados en 8
Jueves 22 de enero: DNI terminados en 9
Fechas de cobro Asignación por Embarazo enero 2026
El beneficio por embarazo también se actualizará a $122.942, con un pago directo de $98.353,60 tras la retención del 20%.
Lunes 12 de enero: DNI terminados en 0
Martes 13 de enero: DNI terminados en 1
Miércoles 14 de enero: DNI terminados en 2
Jueves 15 de enero: DNI terminados en 3
Viernes 16 de enero: DNI terminados en 4
Lunes 19 de enero: DNI terminados en 5
Martes 20 de enero: DNI terminados en 6
Miércoles 21 de enero: DNI terminados en 7
Jueves 22 de enero: DNI terminados en 8
Viernes 23 de enero: DNI terminados en 9
Prenatal, maternidad y pagos únicos
Las asignaciones por prenatal se pagarán entre el 14 y el 20 de enero, según la terminación del DNI. En tanto, la asignación por maternidad se abonará el 14 de enero para todas las beneficiarias.
Por otro lado, ANSES actualizó los montos de las asignaciones de pago único:
Nacimiento: $73.160
Adopción: $437.749
Matrimonio: $109.939
Estos conceptos se liquidarán en dos etapas: del 12 de enero al 12 de febrero y del 22 de enero al 12 de febrero.
Calendario de pagos Fondo de desempleo enero 2026
En enero, el fondo de desempleo tendrá un piso de $170.500 y un tope de $341.000. Las fechas de cobro serán las siguientes:
Jueves 22 de enero: DNI terminados en 0 y 1
Viernes 23 de enero: DNI terminados en 2 y 3
Lunes 26 de enero: DNI terminados en 4 y 5
Martes 27 de enero: DNI terminados en 6 y 7
Miércoles 28 de enero: DNI terminados en 8 y 9
Desde el 9 de enero de 2026, los beneficiarios podrán ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social para consultar el detalle de sus liquidaciones, montos y fechas exactas de acreditación.