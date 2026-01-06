SUAF enero 2026: quiénes cobran más, quiénes menos y cuál es el ingreso máximo

Trabajadores en relación de dependencia

Monotributistas

Beneficiarios de la Prestación por Desempleo

Titulares de pensiones no contributivas vinculadas al empleo

A diferencia de la Asignación Universal por Hijo (AUH), el SUAF está destinado a familias con ingresos formales. El monto que se cobra no es fijo, sino que depende directamente del Ingreso del Grupo Familiar (IGF).

Cuanto menor es el ingreso, mayor es la asignación. A medida que suben los salarios, el beneficio se reduce hasta llegar al monto mínimo o quedar directamente excluido.

El aumento confirmado por ANSES en enero 2026

Para enero, ANSES aplicó un incremento del 2,47%, correspondiente a la inflación de noviembre medida por el INDEC. Este ajuste impacta en:

Los montos del SUAF por hijo

Las escalas de ingresos

Los topes máximos permitidos

El objetivo oficial es evitar que las paritarias o ajustes salariales dejen automáticamente fuera del sistema a las familias que todavía necesitan el refuerzo.

El nuevo préstamo para AUH y SUAF por el que pagás $40.000 por mes: simulá cuánto podés pedir

El dato clave: cuál es el ingreso máximo para cobrar SUAF en enero

Uno de los puntos más sensibles del sistema es el tope de ingresos, ya que superarlo implica perder el beneficio, incluso si solo uno de los padres gana más de lo permitido.

Para enero de 2026, ANSES estableció los siguientes límites:

Tope máximo del grupo familiar: $3.784.500

Tope máximo por integrante: $1.892.250

Esto significa que:

Si uno solo de los padres supera el ingreso individual permitido, la familia deja de cobrar SUAF, aunque el ingreso total no llegue al tope del grupo familiar.

Este punto suele generar confusión y es uno de los principales motivos de suspensión del beneficio.

Quiénes cobran más SUAF en enero 2026

Las familias que se ubican en el primer tramo de ingresos son las que reciben el monto más alto por hijo.

En enero, tras la actualización, los valores aproximados son:

Ingresos familiares de hasta $720.000: Cobran $54.360 por hijo

Este grupo incluye a trabajadores con salarios bajos, empleos de jornada reducida o monotributistas de categorías iniciales.

Para estos hogares, el SUAF representa un ingreso clave para afrontar gastos básicos como alimentos, transporte, educación y salud.

Quiénes cobran menos SUAF en enero

A medida que el ingreso familiar aumenta, el monto de la asignación se reduce de forma escalonada.

Las escalas quedan de la siguiente manera:

Ingresos entre $720.000 y $1.050.000: Aproximadamente $36.600 por hijo

Ingresos entre $1.050.000 y $1.200.000: Cerca de $22.100 por hijo

Ingresos superiores a $1.200.000 (hasta el tope): Alrededor de $11.400 por hijo

Este último tramo corresponde a las familias que están más cerca de quedar excluidas del sistema y que muchas veces notan fuertes diferencias tras una paritaria o un aumento salarial.

Asignación por Hijo con Discapacidad: el beneficio que no tiene tope

Uno de los puntos más importantes del SUAF es la Asignación por Hijo con Discapacidad, que funciona con reglas distintas al resto del sistema.

En este caso:

No existe tope de ingresos

El monto es significativamente más alto

Aplica tanto para trabajadores como monotributistas

Para enero de 2026, los valores generales son:

Monto nacional: alrededor de $177.100

Zonas desfavorables: puede superar los $230.000

Este beneficio está destinado a cubrir gastos vinculados a tratamientos, traslados, medicamentos y cuidados especiales, y se mantiene independientemente del nivel salarial del grupo familiar.

Zonas desfavorables: quiénes cobran más por vivir en regiones especiales

ANSES contempla montos diferenciados para las denominadas zonas desfavorables, que incluyen regiones como:

Patagonia

Parte del sur bonaerense

Algunas zonas del norte argentino

En estos casos:

Los montos por hijo son más altos

Los topes de ingresos también pueden variar

Esto busca compensar el mayor costo de vida en esas regiones, donde los precios de alimentos, servicios y transporte suelen ser más elevados.

Cuándo se cobra el SUAF en enero 2026

El SUAF se paga de forma mensual, siguiendo el calendario habitual de ANSES y según la terminación del DNI del titular.

En general: