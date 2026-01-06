SUAF enero 2026: quiénes cobran más, quiénes menos y cuál es el ingreso máximo
ANSES movió las escalas del SUAF en enero 2026: estos son los nuevos montos por hijo y el ingreso máximo que define quién cobra y quién queda afuera.
Con el arranque de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha una nueva actualización del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). El ajuste llega de la mano del aumento mensual por movilidad, basado en la inflación de noviembre, y trae cambios clave que impactan de lleno en el bolsillo de millones de familias argentinas.
La suba del 2,47% no solo modifica los montos que se cobran por hijo, sino que también eleva los topes de ingresos que determinan quiénes pueden acceder al beneficio y en qué escala quedan ubicados. En un contexto económico ajustado, entender cómo funciona el SUAF y qué límites fija ANSES se vuelve fundamental para no perder el cobro.
En enero, algunos hogares cobrarán más, otros verán reducido el monto, y un grupo quedará al borde de quedar excluido por superar el ingreso máximo permitido.
Qué es el SUAF y a quiénes alcanza
El SUAF es el sistema mediante el cual ANSES paga las asignaciones familiares a:
Trabajadores en relación de dependencia
Monotributistas
Beneficiarios de la Prestación por Desempleo
Titulares de pensiones no contributivas vinculadas al empleo
A diferencia de la Asignación Universal por Hijo (AUH), el SUAF está destinado a familias con ingresos formales. El monto que se cobra no es fijo, sino que depende directamente del Ingreso del Grupo Familiar (IGF).
Cuanto menor es el ingreso, mayor es la asignación. A medida que suben los salarios, el beneficio se reduce hasta llegar al monto mínimo o quedar directamente excluido.
El aumento confirmado por ANSES en enero 2026
Para enero, ANSES aplicó un incremento del 2,47%, correspondiente a la inflación de noviembre medida por el INDEC. Este ajuste impacta en:
Los montos del SUAF por hijo
Las escalas de ingresos
Los topes máximos permitidos
El objetivo oficial es evitar que las paritarias o ajustes salariales dejen automáticamente fuera del sistema a las familias que todavía necesitan el refuerzo.
El dato clave: cuál es el ingreso máximo para cobrar SUAF en enero
Uno de los puntos más sensibles del sistema es el tope de ingresos, ya que superarlo implica perder el beneficio, incluso si solo uno de los padres gana más de lo permitido.
Para enero de 2026, ANSES estableció los siguientes límites:
Tope máximo del grupo familiar: $3.784.500
Tope máximo por integrante: $1.892.250
Esto significa que:
Si uno solo de los padres supera el ingreso individual permitido, la familia deja de cobrar SUAF, aunque el ingreso total no llegue al tope del grupo familiar.
Este punto suele generar confusión y es uno de los principales motivos de suspensión del beneficio.
Quiénes cobran más SUAF en enero 2026
Las familias que se ubican en el primer tramo de ingresos son las que reciben el monto más alto por hijo.
En enero, tras la actualización, los valores aproximados son:
Ingresos familiares de hasta $720.000:
Cobran $54.360 por hijo
Este grupo incluye a trabajadores con salarios bajos, empleos de jornada reducida o monotributistas de categorías iniciales.
Para estos hogares, el SUAF representa un ingreso clave para afrontar gastos básicos como alimentos, transporte, educación y salud.
Quiénes cobran menos SUAF en enero
A medida que el ingreso familiar aumenta, el monto de la asignación se reduce de forma escalonada.
Las escalas quedan de la siguiente manera:
Ingresos entre $720.000 y $1.050.000:
Aproximadamente $36.600 por hijo
Ingresos entre $1.050.000 y $1.200.000:
Cerca de $22.100 por hijo
Ingresos superiores a $1.200.000 (hasta el tope):
Alrededor de $11.400 por hijo
Este último tramo corresponde a las familias que están más cerca de quedar excluidas del sistema y que muchas veces notan fuertes diferencias tras una paritaria o un aumento salarial.
Asignación por Hijo con Discapacidad: el beneficio que no tiene tope
Uno de los puntos más importantes del SUAF es la Asignación por Hijo con Discapacidad, que funciona con reglas distintas al resto del sistema.
En este caso:
No existe tope de ingresos
El monto es significativamente más alto
Aplica tanto para trabajadores como monotributistas
Para enero de 2026, los valores generales son:
Monto nacional: alrededor de $177.100
Zonas desfavorables: puede superar los $230.000
Este beneficio está destinado a cubrir gastos vinculados a tratamientos, traslados, medicamentos y cuidados especiales, y se mantiene independientemente del nivel salarial del grupo familiar.
Zonas desfavorables: quiénes cobran más por vivir en regiones especiales
ANSES contempla montos diferenciados para las denominadas zonas desfavorables, que incluyen regiones como:
Patagonia
Parte del sur bonaerense
Algunas zonas del norte argentino
En estos casos:
Los montos por hijo son más altos
Los topes de ingresos también pueden variar
Esto busca compensar el mayor costo de vida en esas regiones, donde los precios de alimentos, servicios y transporte suelen ser más elevados.
Cuándo se cobra el SUAF en enero 2026
El SUAF se paga de forma mensual, siguiendo el calendario habitual de ANSES y según la terminación del DNI del titular.
En general:
Los pagos comienzan a partir de la segunda semana de enero
El cronograma se extiende durante todo el mes
El dinero se deposita en la cuenta bancaria declarada