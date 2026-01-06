En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
SUAF
enero
Previsional

SUAF enero 2026: quiénes cobran más, quiénes menos y cuál es el ingreso máximo

ANSES movió las escalas del SUAF en enero 2026: estos son los nuevos montos por hijo y el ingreso máximo que define quién cobra y quién queda afuera.

SUAF enero 2026: quiénes cobran más

SUAF enero 2026: quiénes cobran más, quiénes menos y cuál es el ingreso máximo

Con el arranque de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha una nueva actualización del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). El ajuste llega de la mano del aumento mensual por movilidad, basado en la inflación de noviembre, y trae cambios clave que impactan de lleno en el bolsillo de millones de familias argentinas.

Leé también Jubilados de ANSES acceden a aumentos y refuerzos antes del 22 de enero
Jubilados de ANSES acceden a aumentos y refuerzos antes del 22 de enero

La suba del 2,47% no solo modifica los montos que se cobran por hijo, sino que también eleva los topes de ingresos que determinan quiénes pueden acceder al beneficio y en qué escala quedan ubicados. En un contexto económico ajustado, entender cómo funciona el SUAF y qué límites fija ANSES se vuelve fundamental para no perder el cobro.

En enero, algunos hogares cobrarán más, otros verán reducido el monto, y un grupo quedará al borde de quedar excluido por superar el ingreso máximo permitido.

Qué es el SUAF y a quiénes alcanza

El SUAF es el sistema mediante el cual ANSES paga las asignaciones familiares a:

  • Trabajadores en relación de dependencia

  • Monotributistas

  • Beneficiarios de la Prestación por Desempleo

  • Titulares de pensiones no contributivas vinculadas al empleo

A diferencia de la Asignación Universal por Hijo (AUH), el SUAF está destinado a familias con ingresos formales. El monto que se cobra no es fijo, sino que depende directamente del Ingreso del Grupo Familiar (IGF).

Cuanto menor es el ingreso, mayor es la asignación. A medida que suben los salarios, el beneficio se reduce hasta llegar al monto mínimo o quedar directamente excluido.

El aumento confirmado por ANSES en enero 2026

Para enero, ANSES aplicó un incremento del 2,47%, correspondiente a la inflación de noviembre medida por el INDEC. Este ajuste impacta en:

  • Los montos del SUAF por hijo

  • Las escalas de ingresos

  • Los topes máximos permitidos

El objetivo oficial es evitar que las paritarias o ajustes salariales dejen automáticamente fuera del sistema a las familias que todavía necesitan el refuerzo.

El nuevo préstamo para AUH y SUAF por el que pagás $40.000 por mes: simulá cuánto podés pedir

El dato clave: cuál es el ingreso máximo para cobrar SUAF en enero

Uno de los puntos más sensibles del sistema es el tope de ingresos, ya que superarlo implica perder el beneficio, incluso si solo uno de los padres gana más de lo permitido.

Para enero de 2026, ANSES estableció los siguientes límites:

  • Tope máximo del grupo familiar: $3.784.500

  • Tope máximo por integrante: $1.892.250

Esto significa que:

Si uno solo de los padres supera el ingreso individual permitido, la familia deja de cobrar SUAF, aunque el ingreso total no llegue al tope del grupo familiar.

Este punto suele generar confusión y es uno de los principales motivos de suspensión del beneficio.

Quiénes cobran más SUAF en enero 2026

Las familias que se ubican en el primer tramo de ingresos son las que reciben el monto más alto por hijo.

En enero, tras la actualización, los valores aproximados son:

  • Ingresos familiares de hasta $720.000:

    Cobran $54.360 por hijo

Este grupo incluye a trabajadores con salarios bajos, empleos de jornada reducida o monotributistas de categorías iniciales.

Para estos hogares, el SUAF representa un ingreso clave para afrontar gastos básicos como alimentos, transporte, educación y salud.

Quiénes cobran menos SUAF en enero

A medida que el ingreso familiar aumenta, el monto de la asignación se reduce de forma escalonada.

Las escalas quedan de la siguiente manera:

  • Ingresos entre $720.000 y $1.050.000:

    Aproximadamente $36.600 por hijo

  • Ingresos entre $1.050.000 y $1.200.000:

    Cerca de $22.100 por hijo

  • Ingresos superiores a $1.200.000 (hasta el tope):

    Alrededor de $11.400 por hijo

Este último tramo corresponde a las familias que están más cerca de quedar excluidas del sistema y que muchas veces notan fuertes diferencias tras una paritaria o un aumento salarial.

Asignación por Hijo con Discapacidad: el beneficio que no tiene tope

Uno de los puntos más importantes del SUAF es la Asignación por Hijo con Discapacidad, que funciona con reglas distintas al resto del sistema.

En este caso:

  • No existe tope de ingresos

  • El monto es significativamente más alto

  • Aplica tanto para trabajadores como monotributistas

Para enero de 2026, los valores generales son:

  • Monto nacional: alrededor de $177.100

  • Zonas desfavorables: puede superar los $230.000

Este beneficio está destinado a cubrir gastos vinculados a tratamientos, traslados, medicamentos y cuidados especiales, y se mantiene independientemente del nivel salarial del grupo familiar.

Zonas desfavorables: quiénes cobran más por vivir en regiones especiales

ANSES contempla montos diferenciados para las denominadas zonas desfavorables, que incluyen regiones como:

  • Patagonia

  • Parte del sur bonaerense

  • Algunas zonas del norte argentino

En estos casos:

  • Los montos por hijo son más altos

  • Los topes de ingresos también pueden variar

Esto busca compensar el mayor costo de vida en esas regiones, donde los precios de alimentos, servicios y transporte suelen ser más elevados.

Cuándo se cobra el SUAF en enero 2026

El SUAF se paga de forma mensual, siguiendo el calendario habitual de ANSES y según la terminación del DNI del titular.

En general:

  • Los pagos comienzan a partir de la segunda semana de enero

  • El cronograma se extiende durante todo el mes

  • El dinero se deposita en la cuenta bancaria declarada

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
SUAF enero ANSES
Notas relacionadas
ANSES activa la Ayuda Escolar 2026 y fija una condición clave para cobrar
ANSES define en enero cuánto cobra cada familia por AUH y Tarjeta Alimentar
ANSES confirmó las fechas de pago de asignaciones de SUAF, con nuevos montos y topes

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar