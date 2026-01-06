Aumento de ANSES para la AUH: adelantan cuánto se pagará por hijo en febrero

Como ocurre habitualmente, ANSES retendrá el 20% del valor mensual hasta la presentación anual de la Libreta. Por ese motivo, el importe que se acreditaría de manera directa en febrero sería de $102.523,20 por cada hijo y de $333.830,40 por hijo con discapacidad.

AUH_ANSES

En el caso de los beneficiarios que residen en la Zona Austral, la asignación por hijo menor de edad alcanzaría los $166.601, con un pago efectivo de $133.280,80. Para hijos con discapacidad en esa región, el monto total se elevaría a $542.475, de los cuales se cobrarían $433.980.

Complemento Leche del Plan 1000 Días

Las familias que perciben la AUH y tienen hijos de hasta 3 años continuarán recibiendo el Complemento Leche correspondiente al Plan 1000 Días. Este refuerzo alimentario, creado por la Ley 27.611, se actualiza todos los meses en línea con la inflación, al igual que el resto de las prestaciones.

Con una suba del 2,1%, el valor del complemento pasaría de $48.336 a $49.348 en febrero. La asignación del beneficio es automática, ya que se otorga a partir del cruce de datos entre ANSES y el Ministerio de Capital Humano, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.