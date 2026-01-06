Aumento de ANSES para la AUH: adelantan cuánto se pagará por hijo en febrero
La ANSES aplicará una suba en la Asignación Universal por Hijo, de acuerdo con la inflación proyectada por el Banco Central. Cómo quedarán los valores y cuánto se cobra en mano.
Adelantan cuánto pagará ANSES a la AUH en febrero (Foto: archivo).
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) prevé una nueva actualización en los valores de la Asignación Universal por Hijo (AUH) a partir de febrero de 2026. De acuerdo con las proyecciones de inflación difundidas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), el incremento mensual sería del 2,1%.
El Poder Ejecutivo había impulsado una modificación para que las asignaciones familiares dejaran de ajustarse bajo el esquema de movilidad previsional. Sin embargo, esa iniciativa no prosperó en el Congreso durante el debate del Presupuesto 2026, por lo que se mantuvo el mecanismo actual de actualización.
De esta manera, ANSES continuará ajustando la AUH todos los meses conforme a lo establecido en el Decreto 274/2024, que fija la actualización de las prestaciones sociales en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC.
Cuánto cobraría la AUH en febrero de 2026
Si se confirma la inflación estimada por el BCRA, el monto general de la Asignación Universal por Hijo se incrementaría de $125.518 en enero a $128.154 en febrero. Para el caso de hijos con discapacidad, el beneficio pasaría de $408.705 a $417.288.
Como ocurre habitualmente, ANSES retendrá el 20% del valor mensual hasta la presentación anual de la Libreta. Por ese motivo, el importe que se acreditaría de manera directa en febrero sería de $102.523,20 por cada hijo y de $333.830,40 por hijo con discapacidad.
En el caso de los beneficiarios que residen en la Zona Austral, la asignación por hijo menor de edad alcanzaría los $166.601, con un pago efectivo de $133.280,80. Para hijos con discapacidad en esa región, el monto total se elevaría a $542.475, de los cuales se cobrarían $433.980.
Complemento Leche del Plan 1000 Días
Las familias que perciben la AUH y tienen hijos de hasta 3 años continuarán recibiendo el Complemento Leche correspondiente al Plan 1000 Días. Este refuerzo alimentario, creado por la Ley 27.611, se actualiza todos los meses en línea con la inflación, al igual que el resto de las prestaciones.
Con una suba del 2,1%, el valor del complemento pasaría de $48.336 a $49.348 en febrero. La asignación del beneficio es automática, ya que se otorga a partir del cruce de datos entre ANSES y el Ministerio de Capital Humano, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.