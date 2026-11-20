En su lugar, quienes percibieron la asignación durante todo el ciclo anterior acceden al reintegro del 20% acumulado una vez que validan la Libreta AUH. Cabe destacar que, desde marzo de 2026, ANSES implementó el cobro automático del 100% mensual para niños de entre 0 y 4 años inclusive siempre que los datos de salud estén cruzados por el sistema, mientras que para los mayores de 5 años -o en los casos sin cruce automático- resulta indispensable presentar el formulario antes de fin de año.

¿Cuánto se cobra por la Libreta AUH presentada antes del 31 de diciembre de 2026?

El monto final neto a cobrar depende de la cantidad de meses en los que el titular percibió la asignación durante el período liquidado y de la zona geográfica de residencia. Para quienes cobraron los 12 meses completos, los valores netos de bolsillo por cada menor son los siguientes:

AUH general (todo el país, excepto Zona 1): $274.451,20 netos por hijo.

AUH general en Zona 1 (La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego y partido de Patagones): $356.787,80 netos por hijo.

AUH por Hijo con Discapacidad (valor general): $893.658,20 netos por hijo.

AUH por Hijo con Discapacidad en Zona 1: $1.161.757 netos por hijo.

A diferencia del haber mensual de la AUH, los saldos retenidos de meses anteriores no se actualizan por la fórmula de movilidad vigente, por lo que el organismo previsional recomienda realizar la presentación sin demoras antes del vencimiento del 31 de diciembre.

¿Cómo presentar la Libreta AUH paso a paso en Mi ANSES?

La gestión es gratuita y puede realizarse íntegramente de manera digital a través de la web oficial o la aplicación móvil de ANSES utilizando el único formulario válido generado por el sistema:

Ingresar a Mi ANSES: acceder con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social .

Verificar el estado de la libreta: dirigirse a la sección "Hijos" > "Libreta AUH" y revisar qué datos figuran pendientes (aparecerán en color naranja las secciones de educación, salud o vacunación que falten completar).

Generar e imprimir el formulario: seleccionar la opción "Generar Libreta" , descargar el archivo e imprimirlo en una sola hoja con buena calidad para que sean visibles las marcas de las cuatro esquinas.

Certificar los datos: llevar el formulario impreso al centro de salud y a la escuela (obligatorio para menores de entre 5 y 17 años inclusive) para que las autoridades completen, firmen y sellen cada apartado.

Subir la foto del documento: tomar una fotografía clara en formato JPG (con peso menor a 3 MB, sobre una superficie plana e iluminada y sin arrugas), volver a ingresar en "Hijos" > "Libreta AUH" y seleccionar "Subir Libreta" para confirmar el envío.

Quienes tengan inconvenientes para cargar el archivo de manera virtual o cuenten con el Formulario PS 1.47 en papel ya firmado pueden acercarse sin turno previo a cualquier oficina de ANSES con su DNI.

¿Cuánto tarda ANSES en pagar el 20% retenido después de presentar la libreta?

Una vez que el titular sube la fotografía del formulario o entrega la documentación de forma presencial, ANSES realiza la validación administrativa de las firmas y los datos cargados. La acreditación del dinero acumulado se efectúa de manera automática en la misma cuenta bancaria donde se deposita la asignación mensual dentro de un plazo aproximado de 30 a 60 días posteriores a la presentación.

Además de habilitar el cobro del 20% retenido, la presentación anual de la Libreta AUH garantiza la continuidad del beneficio mensual y activa automáticamente el pago de la Ayuda Escolar Anual del ciclo siguiente sin necesidad de realizar una gestión adicional.