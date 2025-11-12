En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
AUH
Beneficio inmediato

ANSES confirma el monto del combo AUH y Tarjeta Alimentar según la cantidad de hijos

La Administración Nacional de la Seguridad Social otorgó para este mes un aumento que impacta en miles de beneficiarios. Conocé todos los detalles.

Cuál es el monto del combo AUH y Tarjeta Alimentar según la cantidad de hijos (Foto: archivo).

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicó en noviembre de 2025 una nueva actualización a la Asignación Universal por Hijo (AUH), en línea con la movilidad previsional. Sin embargo, el Ministerio de Capital Humano no modificó los valores de la Tarjeta Alimentar, que permanecen sin cambios desde 2024.

Este programa, administrado por la cartera social, se otorga automáticamente a las familias que cobran la AUH a través de un cruce de datos con ANSES, por lo que no requiere ningún trámite adicional para su cobro.

De cuánto es el aumento de la AUH en noviembre 2025

Con la Resolución 339/2025, el organismo previsional fijó un incremento del 2,08%, con base en la inflación de septiembre, informada por el Indec.

De este modo, el monto bruto de la AUH pasó a ser de $119.691, aunque ANSES retiene el 20% ($23.938,20) hasta que se presente la Libreta de Asignación Universal. En consecuencia, el pago efectivo que reciben las familias es de $95.752,80.

Montos combinados con la Tarjeta Alimentar

Si bien la AUH tuvo una leve mejora, los valores de la Tarjeta Alimentar continúan congelados desde el año pasado. Este beneficio complementario se otorga según la cantidad de hijos o hijas menores en el grupo familiar:

  • 1 hijo: $52.250

  • 2 hijos: $81.936

  • 3 o más hijos: $108.062

Al combinar ambos beneficios, los ingresos mensuales quedan conformados del siguiente modo:

Con 1 hijo

  • AUH: $95.752,80
  • Tarjeta Alimentar: $52.250
  • Total: $148.002,80

Con 2 hijos

  • AUH: $191.505,60
  • Tarjeta Alimentar: $81.936
  • Total: $273.441,60

Con 3 hijos

  • AUH: $287.258,40
  • Tarjeta Alimentar: $108.062
  • Total: $395.320,40

Con 4 hijos

  • AUH: $383.011,20
  • Tarjeta Alimentar: $108.062
  • Total: $491.073,20

Con 5 hijos

  • AUH: $478.764,00
  • Tarjeta Alimentar: $108.062
  • Total: $586.826,00

Con 6 hijos

  • AUH: $574.516,80
  • Tarjeta Alimentar: $108.062
  • Total: $682.578,80

De acuerdo con estimaciones oficiales, la suma de ambos beneficios permite cubrir alrededor del 95% de la canasta básica alimentaria para una familia tipo.

Complemento Leche del Plan 1000 Días

Además, quienes tienen hijos o hijas de hasta tres años reciben el Complemento Leche 1000 Días, una ayuda destinada a reforzar la alimentación en la primera infancia. Este subsidio también se ajusta por la movilidad de Anses y en noviembre ascendió a $45.142.

Así, una familia con un niño menor de tres años percibe un total de $193.144,80, sumando AUH, Tarjeta Alimentar y el complemento nutricional.

