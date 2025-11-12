ANSES confirma el monto del combo AUH y Tarjeta Alimentar según la cantidad de hijos

El nuevo préstamo para AUH y SUAF por el que pagás $40.000 por mes: simulá cuánto podés pedir

Montos combinados con la Tarjeta Alimentar

Si bien la AUH tuvo una leve mejora, los valores de la Tarjeta Alimentar continúan congelados desde el año pasado. Este beneficio complementario se otorga según la cantidad de hijos o hijas menores en el grupo familiar:

1 hijo: $52.250

2 hijos: $81.936

3 o más hijos: $108.062

Al combinar ambos beneficios, los ingresos mensuales quedan conformados del siguiente modo:

Con 1 hijo

AUH: $95.752,80

Tarjeta Alimentar: $52.250

Total: $148.002,80

Con 2 hijos

AUH: $191.505,60

Tarjeta Alimentar: $81.936

Total: $273.441,60

Con 3 hijos

AUH: $287.258,40

Tarjeta Alimentar: $108.062

Total: $395.320,40

Con 4 hijos

AUH: $383.011,20

Tarjeta Alimentar: $108.062

Total: $491.073,20

Con 5 hijos

AUH: $478.764,00

Tarjeta Alimentar: $108.062

Total: $586.826,00

Con 6 hijos

AUH: $574.516,80

Tarjeta Alimentar: $108.062

Total: $682.578,80

De acuerdo con estimaciones oficiales, la suma de ambos beneficios permite cubrir alrededor del 95% de la canasta básica alimentaria para una familia tipo.

Complemento Leche del Plan 1000 Días

Además, quienes tienen hijos o hijas de hasta tres años reciben el Complemento Leche 1000 Días, una ayuda destinada a reforzar la alimentación en la primera infancia. Este subsidio también se ajusta por la movilidad de Anses y en noviembre ascendió a $45.142.

Así, una familia con un niño menor de tres años percibe un total de $193.144,80, sumando AUH, Tarjeta Alimentar y el complemento nutricional.