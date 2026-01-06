ANSES: confirman de cuánto será la jubilación mínima que se pagará en febrero

En tanto, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que representa el 80% de la jubilación mínima, se ajustaría a $285.307,69. Con el refuerzo adicional, los beneficiarios percibirían un total de $355.307,69.

Por otro lado, las titulares de la Pensión No Contributiva para madres de siete hijos continuarán cobrando un monto equivalente a la jubilación mínima. De esta manera, también accederían al pago total de $426.634,61, incluyendo el bono.

ANSES: cuándo se confirma el aumento de febrero para los jubilados

La confirmación oficial del porcentaje de aumento se conocerá el martes 13 de enero de 2026 a las 16 horas, cuando el INDEC dé a conocer el dato de inflación correspondiente a diciembre. Ese índice será el que ANSES utilice para definir el ajuste definitivo de los haberes previsionales de febrero.