En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Jubilados
Suba de haberes

ANSES: confirman de cuánto será la jubilación mínima que se pagará en febrero

De acuerdo con el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora el Banco Central, quedó definido el incremento estimado que los jubilados recibirán el próximo mes.

De cuánto será la jubilación mínima que ANSES pagará en febrero (Foto: archivo).

De cuánto será la jubilación mínima que ANSES pagará en febrero (Foto: archivo).

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) proyecta un nuevo aumento en los haberes previsionales a partir de febrero de 2026. De acuerdo con las estimaciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la jubilación mínima tendría una suba cercana al 2,1%.

Leé también AUH de ANSES: confirman el monto que una familia tipo cobrará en enero con la Tarjeta Alimentar
Confirman el monto que una familia tipo cobrará en enero con la Tarjeta Alimentar y AUH (Foto: archivo).

Este mecanismo de actualización se enmarca en lo establecido por el Decreto 274/2024, que determina que los ingresos previsionales se actualicen de manera mensual según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC.

Con base en la proyección oficial del BCRA, el haber mínimo pasaría de los actuales $349.299,32 a $356.634,61 en febrero. A este monto se sumaría nuevamente el bono extraordinario de $70.000, cuya continuidad está contemplada en el Presupuesto 2026 impulsado por el Gobierno. Así, quienes perciban la jubilación mínima alcanzarían un ingreso total de $426.634,61.

Jubilados_ANSES

Cómo impacta el aumento en otras prestaciones de ANSES

El incremento previsto para la jubilación mínima también se traslada a otras prestaciones administradas por ANSES. En el caso de las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez, que equivalen al 70% del haber mínimo, el monto se elevaría a $249.644,22. Al sumar el bono, el ingreso mensual llegaría a $319.644,22.

En tanto, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que representa el 80% de la jubilación mínima, se ajustaría a $285.307,69. Con el refuerzo adicional, los beneficiarios percibirían un total de $355.307,69.

Por otro lado, las titulares de la Pensión No Contributiva para madres de siete hijos continuarán cobrando un monto equivalente a la jubilación mínima. De esta manera, también accederían al pago total de $426.634,61, incluyendo el bono.

ANSES: cuándo se confirma el aumento de febrero para los jubilados

La confirmación oficial del porcentaje de aumento se conocerá el martes 13 de enero de 2026 a las 16 horas, cuando el INDEC dé a conocer el dato de inflación correspondiente a diciembre. Ese índice será el que ANSES utilice para definir el ajuste definitivo de los haberes previsionales de febrero.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES Jubilados
Notas relacionadas
Aumento de ANSES para la AUH: adelantan cuánto se pagará por hijo en febrero
SUAF enero 2026: quiénes cobran más, quiénes menos y cuál es el ingreso máximo
Jubilados ANSES: quiénes acceden al pago de $419.299 con aumento y bono

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar