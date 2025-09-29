En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
AUH
ATENCIÓN BENEFICIARIOS

ANSES confirmó aumento para AUH y SUAF en octubre 2025, de cuánto es

La ANSES confirmó un nuevo aumento del 1,88% para octubre 2025 que impacta en AUH y SUAF. Conocé los nuevos montos, las fechas de pago y cómo quedan las asignaciones familiares tras la actualización publicada en el Boletín Oficial.

ANSES confirmó aumento para AUH y SUAF en octubre 2025, de cuánto es

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó mediante la Resolución 318/2025 un nuevo incremento del 1,88% que se aplicará a partir de octubre de 2025. El ajuste alcanza a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo, jubilados, pensionados y a quienes perciben asignaciones familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

El aumento se determinó en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto medido por el Indec. Forma parte de la política de movilidad previsional impulsada por la gestión de Javier Milei, que establece actualizaciones mensuales automáticas según la inflación registrada.

Con esta medida, millones de titulares verán un incremento en sus ingresos desde octubre, tanto en las prestaciones contributivas como en las no contributivas. El impacto será inmediato en los montos percibidos y en las escalas que regulan los topes de acceso a los beneficios.

¿Cómo impacta el aumento del 1,88% en SUAF y AUH?

El SUAF regula el pago de asignaciones familiares contributivas, dirigidas a trabajadores registrados, monotributistas y titulares de la prestación por desempleo. Desde octubre, estos beneficiarios tendrán un incremento del 1,88% en los montos y en los topes de ingresos para acceder a la prestación.

En paralelo, la AUH y la Asignación por Embarazo también recibirán la misma actualización, lo que representa un refuerzo en los haberes de las familias con menores ingresos.

¿Cuánto se cobra por asignaciones familiares en octubre 2025?

AUH
ANSES confirmó aumento para AUH y SUAF en octubre 2025, de cuánto es

Con la aplicación del aumento, los valores de las asignaciones familiares de pago único quedan establecidos en:

  • Nacimiento: $68.341

  • Matrimonio: $102.330

  • Adopción: $408.575 (antes $401.074)

  • Ayuda Escolar Anual: $42.039

Estos montos varían según el rango de ingresos familiares. El tope individual para octubre será de $2.403.613 y el tope familiar de $4.807.226. Quienes superen esos límites no accederán a los beneficios.

¿Cuándo paga ANSES las asignaciones familiares en octubre?

La ANSES informó que las fechas de pago en octubre 2025 se organizarán según la terminación del número de documento, respetando el cronograma habitual.

El calendario completo estará disponible en los próximos días en la web oficial del organismo y podrá consultarse desde la plataforma Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

¿Qué beneficios se actualizan con el aumento de octubre?

El incremento del 1,88% no solo modifica los montos de SUAF, sino que también impacta en:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH)

  • Asignación por Embarazo

  • Jubilaciones y pensiones

  • Asignaciones familiares contributivas y no contributivas

De esta manera, el ajuste alcanza a la mayoría de los beneficiarios del sistema previsional, garantizando una actualización mensual en línea con la inflación.

