En paralelo, la AUH y la Asignación por Embarazo también recibirán la misma actualización, lo que representa un refuerzo en los haberes de las familias con menores ingresos.

¿Cuánto se cobra por asignaciones familiares en octubre 2025?

AUH ANSES confirmó aumento para AUH y SUAF en octubre 2025, de cuánto es

Con la aplicación del aumento, los valores de las asignaciones familiares de pago único quedan establecidos en:

Nacimiento: $68.341

Matrimonio: $102.330

Adopción: $408.575 (antes $401.074)

Ayuda Escolar Anual: $42.039

Estos montos varían según el rango de ingresos familiares. El tope individual para octubre será de $2.403.613 y el tope familiar de $4.807.226. Quienes superen esos límites no accederán a los beneficios.

¿Cuándo paga ANSES las asignaciones familiares en octubre?

La ANSES informó que las fechas de pago en octubre 2025 se organizarán según la terminación del número de documento, respetando el cronograma habitual.

El calendario completo estará disponible en los próximos días en la web oficial del organismo y podrá consultarse desde la plataforma Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

¿Qué beneficios se actualizan con el aumento de octubre?

El incremento del 1,88% no solo modifica los montos de SUAF, sino que también impacta en:

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Asignación por Embarazo

Jubilaciones y pensiones

Asignaciones familiares contributivas y no contributivas

De esta manera, el ajuste alcanza a la mayoría de los beneficiarios del sistema previsional, garantizando una actualización mensual en línea con la inflación.