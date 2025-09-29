En vivo Radio La Red
Previsional
AUH
ANSES
ATENCIÓN BENEFICIARIOS

AUH de ANSES: cómo cobrar hasta $612.000 haciendo un trámite online

ANSES confirmó que ya se puede presentar la Libreta AUH 2025. Este trámite permite cobrar el 20% retenido durante 2024, con pagos únicos de entre $188.000 y $612.000 según la cantidad de hijos y la zona de residencia.

La ANSES habilitó la presentación de la Libreta AUH 2025, el trámite obligatorio para madres, padres o tutores que perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH). Esta gestión es clave porque habilita el cobro del 20% retenido mes a mes durante 2024, que se paga de forma acumulada en un solo desembolso.

Leé también ANSES confirmó aumento para AUH y SUAF en octubre 2025, de cuánto es
ANSES confirmó aumento para AUH y SUAF en octubre 2025, de cuánto es

El beneficio alcanza a millones de familias en todo el país y los montos a cobrar varían según la cantidad de hijos y la zona geográfica. Para poder acceder, es necesario acreditar asistencia escolar, controles médicos y el calendario de vacunación de niños y adolescentes.

La fecha límite para presentar la Libreta será el 31 de diciembre de 2025, aunque ANSES recomienda no esperar a último momento, ya que el pago se acredita después de la carga de la documentación.

¿De cuánto es el pago por la Libreta AUH 2025?

licencia-de-conducir-los-tramites-complementarios-que-pasan-a-ser-gratuitos-en-la-ciudad-de-buenos-aires-foto-gcba-CMFV2XOUM5EF3KA6Y7BOMCFZWE.avif
AUH de ANSES: cómo cobrar hasta $612.000 haciendo un trámite online

Los valores confirmados por ANSES son:

  • Zona General:

    • Por hijo menor: $188.069,40

    • Por hijo con discapacidad: $612.401,00

  • Zona Austral (Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, La Pampa y zonas de Río Negro):

    • Por hijo menor: $244.491,60

    • Por hijo con discapacidad: $796.122,60

Esto significa que una familia con tres hijos en zona general puede recibir un extra de $564.208,20, mientras que en zona austral el monto supera los $733.474,80.

¿Quiénes deben presentar la Libreta AUH 2025?

El beneficio corresponde a:

  • Madres, padres o tutores con hijos a cargo menores de 18 años.

  • En el caso de hijos con discapacidad, no hay límite de edad.

  • Los titulares deben ser desocupados, trabajadores informales sin aportes, empleadas de casas particulares o monotributistas sociales.

La presentación es obligatoria para poder cobrar la retención y seguir accediendo a la AUH.

¿Cómo presentar la Libreta AUH 2025 ante ANSES?

El trámite se puede realizar de manera presencial en oficinas de ANSES o de forma online a través de Mi ANSES, con Clave de la Seguridad Social. Es necesario contar con el formulario completo y firmado por la institución educativa y el centro de salud correspondiente.

Paso a paso cómo presentar la Libreta AUH de forma online

Para acceder al pago retenido, los beneficiarios deben seguir este procedimiento:

  • Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

  • Descargar e imprimir el Formulario PS 1.47 – Libreta AUH.

  • Llevar el formulario a la escuela del menor para certificar la asistencia escolar.

  • Completar los apartados de salud y vacunas en un centro de salud u hospital público.

  • Una vez firmado y sellado, subir el formulario a Mi ANSES o presentarlo personalmente en una oficina del organismo con turno previo.

¿Cuál es la fecha límite para cobrar el extra de la Libreta?

ANSES confirmó que el plazo máximo es el 31 de diciembre de 2025. Sin embargo, cuanto antes se realice la presentación, más rápido se acreditará el pago acumulado.

