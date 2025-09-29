AUH de ANSES: cómo cobrar hasta $612.000 haciendo un trámite online

Los valores confirmados por ANSES son:

Zona General: Por hijo menor: $188.069,40 Por hijo con discapacidad: $612.401,00

Zona Austral (Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, La Pampa y zonas de Río Negro): Por hijo menor: $244.491,60 Por hijo con discapacidad: $796.122,60



Esto significa que una familia con tres hijos en zona general puede recibir un extra de $564.208,20, mientras que en zona austral el monto supera los $733.474,80.

¿Quiénes deben presentar la Libreta AUH 2025?

El beneficio corresponde a:

Madres, padres o tutores con hijos a cargo menores de 18 años .

En el caso de hijos con discapacidad, no hay límite de edad .

Los titulares deben ser desocupados, trabajadores informales sin aportes, empleadas de casas particulares o monotributistas sociales.

La presentación es obligatoria para poder cobrar la retención y seguir accediendo a la AUH.

¿Cómo presentar la Libreta AUH 2025 ante ANSES?

El trámite se puede realizar de manera presencial en oficinas de ANSES o de forma online a través de Mi ANSES, con Clave de la Seguridad Social. Es necesario contar con el formulario completo y firmado por la institución educativa y el centro de salud correspondiente.

Paso a paso cómo presentar la Libreta AUH de forma online

Para acceder al pago retenido, los beneficiarios deben seguir este procedimiento:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Descargar e imprimir el Formulario PS 1.47 – Libreta AUH .

Llevar el formulario a la escuela del menor para certificar la asistencia escolar.

Completar los apartados de salud y vacunas en un centro de salud u hospital público.

Una vez firmado y sellado, subir el formulario a Mi ANSES o presentarlo personalmente en una oficina del organismo con turno previo.

¿Cuál es la fecha límite para cobrar el extra de la Libreta?

ANSES confirmó que el plazo máximo es el 31 de diciembre de 2025. Sin embargo, cuanto antes se realice la presentación, más rápido se acreditará el pago acumulado.