Jubilados en octubre: cuánto cobran con el bono de $70.000 y el beneficio que se suma

Esto significa que el incremento de octubre 2025 será del 1,9%, en línea con la inflación registrada en agosto.

De esta forma, los nuevos montos quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima : $326.304,88.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : $261.016,96.

Pensiones no contributivas (PNC) : $228.381,85.

Jubilación máxima: $2.195.498,72.

Sin embargo, la gran diferencia en los ingresos la marca el bono de $70.000, que se adiciona a las jubilaciones mínimas y que también se paga de manera proporcional a quienes cobran un poco más que el haber básico.

ANSES_pension

Bono de $70.000 para jubilados: cómo se paga y quiénes lo reciben

El bono de refuerzo de $70.000 es uno de los beneficios que el Gobierno decidió mantener a lo largo de 2025 para los jubilados y pensionados que cobran la mínima.

En octubre, los montos quedarán de la siguiente manera:

Jubilación mínima : $326.304,88 + $70.000 = $396.304,88 .

PUAM : $261.016,96 + $70.000 = $331.016,96 .

Pensiones no contributivas: $228.381,85 + $70.000 = $298.381,85.

En el caso de quienes cobren más que la mínima pero menos de $396.304,88, el bono será proporcional para completar esa cifra.

Este refuerzo se acredita en la misma fecha de pago de la jubilación o pensión, en la cuenta bancaria habitual, sin necesidad de realizar trámites ni inscripciones previas.

Presupuesto 2026: ¿se mantiene el bono de $70.000?

Uno de los puntos que más inquieta a los jubilados es la continuidad del bono. En el Proyecto de Presupuesto 2026, presentado por el Gobierno de Javier Milei, se confirmó que el extra seguirá vigente durante el próximo año.

Lo que no está previsto, al menos hasta el momento, es un aumento en el valor: seguirá siendo de $70.000 mensuales.

Este dato es clave, ya que el bono se convirtió en un ingreso central para millones de jubilados y pensionados, que sin él percibirían apenas un haber básico muy por debajo de la canasta de la tercera edad.

Beneficios ANSES: descuentos y reintegros para jubilados

El segundo refuerzo que tendrán los jubilados en octubre será el regreso de Beneficios ANSES, el programa de descuentos que permite ahorrar en las compras diarias.

Este esquema incluye:

10% de reintegro en supermercados adheridos.

Hasta 20% de ahorro en farmacias, perfumerías y comercios de barrio .

Promociones en alimentos, limpieza e higiene personal.

Los descuentos se aplican de manera automática al pagar con la tarjeta de débito en la que se acreditan los haberes de ANSES. No es necesario registrarse ni presentar cupones: el reintegro impacta directamente en la cuenta en un plazo de hasta 7 días hábiles.

Beneficios adicionales en el Banco Nación

Además del programa general, los jubilados que cobran en el Banco Nación tendrán un plus:

5% de reintegro adicional en compras abonadas con tarjetas de débito o crédito del banco.

También aplica en pagos con QR desde BNA+ , la aplicación oficial.

El tope mensual de reintegro es de $20.000.

Este beneficio se suma a los descuentos generales de Beneficios ANSES, lo que amplía la posibilidad de ahorro para los adultos mayores.