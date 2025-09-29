La reacción de Marta Fort al enterarse que Rocío Marengo y Eduardo Fort esperan un varón

Rocío Marengo y Eduardo Fort viven el momento más especial de sus vidas con el embarazo de la modelo y esperar así su primer hijo juntos tras comenzar su relación en 2014 luego de conocerse por gente en común.
Marta Fort, hija de Ricardo Fort, compartió en las redes sus sensaciones tras el baby shower donde Rocío Marengo y Eduardo Fort confirmaron el sexo del bebé.
Rocío Marengo y Eduardo Fort viven el momento más especial de sus vidas con el embarazo de la modelo y esperar así su primer hijo juntos tras comenzar su relación en 2014 luego de conocerse por gente en común.
A lo largo de estos once años en pareja atravesaron por momentos difíciles pero siempre con el firme deseo de formar una familia que hoy es una realidad.
El sábado por la noche tuvo lugar el baby shower en el complejo Punta Carrasco donde revelaron ante familiares y amigos el sexo del bebé: esperan un varoncito.
El programa Secretos Verdaderos (América Tv) fue el único medio que cubrió en vivo el emotivo evento donde Rocío Marengo y Eduardo Fort compartieron la linda noticia del sexo del bebé con una gran celebración.
Al momento de anunciar que será un varón, hubo fuegos artificiales y bengalas de humo color celeste que daban cuenta que se trataba de un niño.
Lo cierto es que la familia vive un momento muy especial y se conoció desde las redes sociales cuál fue la reacción de Marta Fort cuando supo que Rocío Marengo y Eduardo Fort tendrán un hijo varón.
La hija del chocolatero Ricardo Fort subió imágenes a su cuenta de Instagram participando del evento y ya desde la previa anticipaba que sentía que era un varoncito con su vestimenta, luciendo un vestido color celeste con la espalda al descubierto y acompañó la imagen con la frase "Team nene".
Y luego, al momento de la firma del mural que queda como recuerdo del evento para los futuros padres, Marta Fort comentó: "Esperando con ansias a bebito" junto al símbolo de un corazón.
En una reciente nota con LAM, Rocío Marengo había destacado la importancia de Marta Fort en su vida y cómo la acompañó de cerca durante todo el proceso para poder quedar embarazada.
“Martita gran compañera mía de tratamiento. Me bancó mucho, somos muy compañeras, los viajes. Sí obviamente se dio todo natural, pegamos onda y tenemos una relación re linda. En este momento del tratamiento conté con ella, que es un momento difícil compartirlo porque es muy íntimo y estuvo”, destacó la modelo conmovida.
Rocío Marengo y Eduardo Fort hablaron en Secretos Verdaderos del baby shower donde confirmaron que espera un varón y se mostraron emocionados por lo poco que falta para el nacimiento del bebé.
“Esta es una fiesta más para agradecer que se cumplió el sueño de Ro, el sueño de todos. Yo ya sabía el sexo, pero había que mantenerlo ahí. Es una alegría enorme", contó Eduardo Fort.
Luego, Rocío Marengo contó que aún no se ponen de acuerdo en la elección final del nombre de su hijo: “Vamos a tener un varoncito, todavía no tenemos nombre porque Edu quiere dos nombres y yo quiero uno. Pero si quiere dos nombre hay que buscar otro bebé”, indicó.
Sobre el final y en tono de broma dejaron en claro que otra discusión que se viene en el futuro es de qué equipo será el bebé: “Si hablás con la madre te dice que es de River, si hablás con el padre te dice que es de Boca”, expresaron entre risas.