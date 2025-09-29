En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
Jubilados
ANSES
BUENAS NOTICIAS

Jubilados: ANSES confirmó el pago del bono de $70.000 en octubre 2025

La ANSES confirmó un aumento del 1,9% para jubilados y pensionados en octubre 2025, junto a un bono de $70.000 y descuentos especiales en comercios. Conocé los montos actualizados y los beneficios que acompañan a los haberes.

Jubilados: ANSES confirmó el pago del bono de $70.000 en octubre 2025

Jubilados: ANSES confirmó el pago del bono de $70.000 en octubre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó los montos de las jubilaciones y pensiones para octubre 2025, que tendrán una actualización del 1,9% de acuerdo con la fórmula de movilidad atada al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto.

Leé también Jubilados en octubre: cuánto cobran con el bono de $70.000 y el beneficio que se suma
Jubilados en octubre: cuánto cobran con el bono de $70.000 y el beneficio que se suma

Además de este ajuste mensual, se confirmó el pago de un bono de $70.000 destinado a quienes perciben la mínima, así como el regreso del programa Beneficios ANSES, que otorga reintegros y descuentos en farmacias, supermercados y comercios de barrio.

¿Cuánto cobran los jubilados en octubre 2025 con el bono de ANSES?

En octubre, la jubilación mínima quedó fijada en $326.304,88, pero con el bono de $70.000 el monto final asciende a $396.304,88.

Otros haberes también se actualizan con este refuerzo:

  • PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $261.016,96 + $70.000 = $331.016,96.

  • Pensiones no contributivas: $228.381,85 + $70.000 = $298.381,85.

Quienes cobren más que la mínima pero menos de $396.304,88, recibirán un bono proporcional hasta completar esa cifra. El pago se acredita en la misma fecha de la jubilación o pensión y en la cuenta bancaria habitual, sin trámites adicionales.

¿Cómo impacta el aumento del 1,9% en las jubilaciones de ANSES?

Jubilados_beneficio
Jubilados: ANSES confirm&oacute; el pago del bono de $70.000 en octubre 2025

Jubilados: ANSES confirmó el pago del bono de $70.000 en octubre 2025

La movilidad previsional vigente establece que los haberes se actualizan mensualmente en función de la inflación publicada por el Indec con dos meses de rezago. Por ello, el aumento de octubre corresponde a la variación de precios de agosto.

Los valores actualizados son:

  • Jubilación mínima: $326.304,88.

  • PUAM: $261.016,96.

  • Pensiones no contributivas: $228.381,85.

  • Jubilación máxima: $2.195.498,72.

Aunque el porcentaje de suba es bajo frente a la inflación acumulada, el refuerzo de $70.000 se convirtió en un complemento clave para sostener el poder adquisitivo de los adultos mayores.

¿Se mantiene el bono de $70.000 en 2026?

El Proyecto de Presupuesto 2026 presentado por el Gobierno confirmó que el bono de $70.000 seguirá vigente el próximo año. Sin embargo, no está prevista una actualización del monto, por lo que continuará con el mismo valor mensual.

Esto significa que, en caso de que la inflación se mantenga elevada, el bono podría perder parte de su impacto real en los ingresos de jubilados y pensionados. Aun así, representa un ingreso esencial para millones de personas que perciben el haber mínimo.

¿Qué descuentos ofrece Beneficios ANSES para jubilados?

En octubre también regresa el programa Beneficios ANSES, que otorga descuentos automáticos en compras con la tarjeta de débito donde se acreditan los haberes:

  • 10% de reintegro en supermercados adheridos.

  • Hasta 20% de ahorro en farmacias, perfumerías y comercios de barrio.

  • Descuentos en alimentos, limpieza e higiene personal.

Los reintegros impactan en la cuenta bancaria dentro de los 7 días hábiles posteriores a la compra.

Además, los jubilados que cobran en el Banco Nación tienen un 5% adicional de reintegro en compras con débito, crédito o QR de la app BNA+, con un tope mensual de $20.000, acumulable con los descuentos generales del programa.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Jubilados ANSES Bono octubre
Notas relacionadas
AUH, jubilados y pensionados: estas son las fechas de cobro de ANSES en octubre
El jubilado chaqueño que se volvió millonario, ganó 277 millones y confesó su deseo más íntimo
BUENAS noticias para JUBILADOS: ANSES dará un extra de $90.000

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar