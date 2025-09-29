PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $261.016,96 + $70.000 = $331.016,96 .

Pensiones no contributivas: $228.381,85 + $70.000 = $298.381,85.

Quienes cobren más que la mínima pero menos de $396.304,88, recibirán un bono proporcional hasta completar esa cifra. El pago se acredita en la misma fecha de la jubilación o pensión y en la cuenta bancaria habitual, sin trámites adicionales.

¿Cómo impacta el aumento del 1,9% en las jubilaciones de ANSES?

Jubilados_beneficio Jubilados: ANSES confirmó el pago del bono de $70.000 en octubre 2025

La movilidad previsional vigente establece que los haberes se actualizan mensualmente en función de la inflación publicada por el Indec con dos meses de rezago. Por ello, el aumento de octubre corresponde a la variación de precios de agosto.

Los valores actualizados son:

Jubilación mínima: $326.304,88.

PUAM: $261.016,96.

Pensiones no contributivas: $228.381,85.

Jubilación máxima: $2.195.498,72.

Aunque el porcentaje de suba es bajo frente a la inflación acumulada, el refuerzo de $70.000 se convirtió en un complemento clave para sostener el poder adquisitivo de los adultos mayores.

¿Se mantiene el bono de $70.000 en 2026?

El Proyecto de Presupuesto 2026 presentado por el Gobierno confirmó que el bono de $70.000 seguirá vigente el próximo año. Sin embargo, no está prevista una actualización del monto, por lo que continuará con el mismo valor mensual.

Esto significa que, en caso de que la inflación se mantenga elevada, el bono podría perder parte de su impacto real en los ingresos de jubilados y pensionados. Aun así, representa un ingreso esencial para millones de personas que perciben el haber mínimo.

¿Qué descuentos ofrece Beneficios ANSES para jubilados?

En octubre también regresa el programa Beneficios ANSES, que otorga descuentos automáticos en compras con la tarjeta de débito donde se acreditan los haberes:

10% de reintegro en supermercados adheridos .

Hasta 20% de ahorro en farmacias, perfumerías y comercios de barrio .

Descuentos en alimentos, limpieza e higiene personal.

Los reintegros impactan en la cuenta bancaria dentro de los 7 días hábiles posteriores a la compra.

Además, los jubilados que cobran en el Banco Nación tienen un 5% adicional de reintegro en compras con débito, crédito o QR de la app BNA+, con un tope mensual de $20.000, acumulable con los descuentos generales del programa.