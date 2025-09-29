Así vivió Benjamín Vicuña el fin de semana con Magnolia y Amancio tras el regreso de Turquía: las fotos

Y también reflejó en imágenes un momento de pura conexión entre los hermanos Magnolia y Amancio sentados y charlando en el living frente al estufa estilo chimenea.

Cabe recordar que tras unos días en la Argentina, la China Suárez volvió rápidamente a Turquía con su hija mayor Rufina, fruto de su relación con Nicolás Cabré, para ver a su novio Mauro Icardi.

La China y Vicuña estuvieron envueltos en una gran polémica luego de dejar expuestas las diferencias por la escolarización y constantes viajes de los pequeños a Estambul.

La firma postura de Benjamín Vicuña sobre la escolarización de sus hijos en Turquía

En una reciente entrevista con el programa LAM (América Tv), Benjamín Vicuña se mostró un tanto molesto por las diferencias con la China Suárez por sus viajes a Turquía con sus dos hijos y aseguró que esta situación es "muy injusta para todos" y que trató de obtener certezas de parte del abogado de la otra parte sobre la escolarización de los menores en Estambul.

"Es algo que yo traté de preguntarle al abogado. La verdad es que es todo muy surrealista. No tuvimos respuesta, no tuvimos una notificación. Efectivamente cambiaron la rutina de los chicos", indicó el actor chileno.

Y contó cómo se contacta con ellos cuando están en el exterior: "Yo los llamo todos los días a las 7 de la mañana. Se empezó a complicar cada vez más. Se cambió la rutina por algo. No soy tonto, me di cuenta, pero mis hijos quedaron en un lugar incómodo".

En ese sentido, comentó que trata de dejar estos temas en manos de los abogados para no preguntarles a los chicos sobre esta situación.

"Yo tampoco les voy a sacar de mentira a verdad, ni mucho menos. Entonces, para no instalar un estrés para los chicos, le pedí a los abogados, como personas adultas, que se comunicaran y se entendieran. Y no hubo respuesta en más de una semana. Entonces, ahora tuvo que pasar esto, que en realidad es muy desagradable", agregó Benjamín Vicuña un tanto molesto.

Luego, el cronista Santiago Riva Roy le preguntó si le generaba angustia no poder mantener un vínculo fluido con su ex pareja y madre de sus dos hijos, a lo que Vicuña fue sincero: "Y sí, claro que sí".

"Ella dijo que vos sí sabías lo de la escolarización, te desmintió", le marcó el periodisa. Y el actor aclaró su postura: "Sí. Se pidió de forma legal de los abogados que nos notificaran qué es. Yo, por supuesto, me di cuenta, hace dos días, no más, que los chicos estaban con un tipo de rutina, pero no sé si es un colegio, cuál colegio, dónde, cuándo, nada".