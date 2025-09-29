El repudio de Javier Milei y su Gabinete al video de los egresados que cantaron consignas antisemitas

El mandatario puso en copia a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, responsable de la cartera de Educación, y al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, para que intervengan en el caso.

Varios funcionarios del Gabinete se sumaron rápidamente al repudio, entre ellos el ministro de Economía, Luis Caputo; el titular de Defensa, Luis Petri; y el vocero presidencial, Manuel Adorni.

La reacción del colegio y el contacto con la DAIA

Tras la viralización de las imágenes, la Escuela Humanos emitió un comunicado en el que repudió “enérgicamente el accionar de un grupo de alumnos”. La institución también se desligó de la empresa de viajes y su personal, declarando: “repudiamos la actitud de la empresa organizadora y del coordinador a cargo, aclarando que nuestra institución no tiene vínculo alguno con sus prácticas ni mensajes”.

El colegio afirmó que “los cánticos difundidos no representan en absoluto los valores de nuestra escuela, basada en el respeto, la inclusión y la convivencia democrática”. Además, anunció que se adoptarían “las medidas correspondientes” y, en una comunicación posterior, informó que se puso en contacto con la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas) para emprender “trabajos de capacitación y revisión de lo sucedido”.

El comunicado de la empresa Baxtter

Minutos después de la declaración del colegio, la empresa Baxtter también se pronunció sobre el escándalo. A través de un comunicado, expresó su “categórico rechazo” a los “cánticos y expresiones totalmente repudiables” que se ven en el video.

La compañía manifestó que “no compartimos bajo ningún concepto los dichos aberrantes expresados por el grupo, ya que esos mensajes no representan, ni reflejan los valores de nuestra empresa, fundada en el respeto, la igualdad y la convivencia pacífica”.