Luna Cuarto Creciente en Capricornio: ordena metas y relaciones (y dejá de patearla, che)

Luna en Cuarto Creciente en Capricornio: ¿Qué estás sosteniendo por inercia?

A veces nos quedamos en un chat con alguien que ya no suma, en un laburo que nos deja secos, o en una versión de nosotros que ya no nos queda.

La Luna Cuarto Creciente en Capricornio tiene cero paciencia para la inercia. No es frialdad, es amor propio práctico: si no hay reciprocidad, si no hay proyecto, si no hay ganas, ¿qué hacemos ahí?

También es un buen día para hablar clarito. No ese mensaje eterno que se hace el sensible pero manipula, sino algo simple y honesto: “esto quiero, esto no”. ¿Duele? Un poco. ¿Alivia? Un montón. El tránsito habilita poner límites con respeto. Y si te da culpa, acordate: la culpa aparece cuando empezamos a elegirnos.

No todo lo que vuelve es un error

Cuando ordenamos, vuelven cosas: recuerdos, personas, obsesiones, ganas viejas. El orden no es una cárcel; es un marco para elegir mejor.

Quizás te den ganas de retomar un estudio, de viajar menos y dormir mejor, de pedir un aumento, de redefinir la relación. La Luna Cuarto Creciente en Capricornio no te pide que seas Terminator emocional, te pide coherencia.

En el cuerpo, este tránsito pide pausa activa: caminar, hidratar, dormir un poco más, despegarte del celu a la noche. También invita a cuidar la guita sin anestesiar deseos.

Ordenar finanzas no es apagar el disfrute; es darle lugar para que no te corra desde atrás.

image Entre metas y abrazos, elegí lo que te hace crecer. Foto: Luna en Cuarto Creciente, Internet.

¿Y si el orden también te asusta?

Obvio que asusta. Ordenar implica despedirse de excusas y de una parte de la identidad que estaba cómoda en el “yo soy así”. Pero fijate algo: cuando ordenás, aparece el tiempo.

Y cuando aparece el tiempo, cae a la vista si esa relación, ese laburo o ese plan te encendían de verdad o te anestesiaban.

La Luna Cuarto Creciente en Capricornio te muestra las ganas con luz de tubo: cruda, sí, pero honesta. No hace falta que soluciones todo hoy. Alcanzan pasos chiquitos: borrar dos chats que no van, mandar un mail que daba fiaca, blanquear un límite, anotar tres metas posibles para el mes, dormir temprano.

El tránsito acompaña la constancia, no la épica vacía. ¿Y si mañana te arrepentís? Puede pasar. Pero vas a arrepentirte con datos, no con fantasmas.

Hablar claro también es un acto de amor propio

En vínculos, una conversación honesta puede cambiar el clima más que un ramo de flores.

Decí lo que necesitás sin acusar. Escuchá sin preparar la respuesta. Preguntate qué te comprometés a sostener de acá en adelante.

La Luna Cuarto Creciente en Capricornio valora los acuerdos simples y cumplibles. Si la otra persona también quiere, perfecto. Si no, también es información. En creatividad, el tránsito pide bajar ideas a tierra.

¿Un podcast? ¿Una feria? ¿Escribir? Agendalo, buscá un compañero de ruta, poné fecha. Capricornio ama el progreso medible. Celebrá el 10 % de avance, no esperes el 100 % para estar contentx. Tu futuro yo va a aplaudirte.

Los signos más movilizados

Capricornio: ordenás afuera porque adentro ya decidiste. Orgullo sano.

Libra: balanceás vínculos y prioridades; hablá claro y dormí tranqui.

Cáncer: límites en familia y hogar; ternura + estructura = paz.

Aries: acción con plan; menos impulso, más foco.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto dura el efecto de la Luna Cuarto Creciente en Capricornio?

Se siente fuerte el día del cuarto creciente y 1–2 días después, ideal para iniciar hábitos.

¿Qué conviene evitar con este tránsito?

Promesas grandotas sin plan. Mejor pasos firmes, poquitos y sostenibles.