ANSES confirmó aumento y adelantó el pago para JUBILADOS en NOVIEMBRE 2025

Haberes mínimos:

10/11: DNI terminados en 0

11/11: DNI terminados en 1

12/11: DNI terminados en 2

13/11: DNI terminados en 3

14/11: DNI terminados en 4

17/11: DNI terminados en 5

18/11: DNI terminados en 6

19/11: DNI terminados en 7

20/11: DNI terminados en 8 y 9

Haberes superiores a la mínima:

21/11: DNI terminados en 0 y 1

25/11: DNI terminados en 2 y 3

26/11: DNI terminados en 4 y 5

27/11: DNI terminados en 6 y 7

28/11: DNI terminados en 8 y 9

Qué deben saber los jubilados sobre el aumento y el bono

El incremento del 2,08 % se determinó según la variación del IPC (Índice de Precios al Consumidor) de septiembre 2025, publicada por el INDEC.

Desde ANSES aclararon que el ajuste se aplica automáticamente, por lo que los beneficiarios no deben realizar ningún trámite adicional. Además, recordaron que los recibos de haberes estarán disponibles en Mi ANSES desde el 10 de noviembre.

El bono de $70.000 continuará siendo una herramienta de contención para los sectores de menores ingresos, aunque sin incremento respecto al mes anterior.

Cómo consultar los haberes en Mi ANSES

Los jubilados y pensionados pueden verificar su recibo de cobro y conocer los detalles del bono y los descuentos ingresando con su Clave de la Seguridad Social en el portal Mi ANSES.

Desde allí también es posible consultar los próximos aumentos previstos por la fórmula de actualización automática basada en el IPC.