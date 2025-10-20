Pensiones no Contributiva de ANSES: confirman aumento y bono para noviembre 2025

A diferencia de otros programas previsionales, esta pensión no requiere años de aportes, ya que busca garantizar un ingreso básico a madres en situación de vulnerabilidad social que no poseen empleo registrado, jubilación ni otra pensión.

El monto de la prestación es equivalente al haber mínimo del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), por lo que se actualiza mensualmente conforme al índice de movilidad previsional.

Requisitos para solicitar la PNC en ANSES

Para acceder al beneficio, las interesadas deben cumplir con los siguientes requisitos obligatorios:

Ser madre de siete hijos o más , ya sean biológicos o adoptivos.

No percibir otra jubilación, pensión o plan similar.

No tener empleo en relación de dependencia o registro formal.

Contar con residencia permanente en Argentina y Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente.

Tener actualizados los datos personales y familiares en la base de ANSES.

El trámite se realiza de manera presencial con turno previo en las oficinas del organismo. Antes de concurrir, se recomienda ingresar a Mi ANSES y verificar que toda la información familiar esté correctamente registrada.

¿Cuánto se cobra con la Tarjeta Alimentar junto a la PNC?

Las madres que perciben la Pensión No Contributiva también acceden automáticamente a la Tarjeta Alimentar, un programa complementario administrado por el Ministerio de Capital Humano.

Este beneficio se acredita de forma automática, sin necesidad de gestionar trámites, gracias al cruce de datos entre ANSES y el ministerio. Pueden recibirlo las titulares con hijos menores de 18 años o con discapacidad (sin límite de edad).

Los montos actualizados de la Tarjeta Alimentar son los siguientes:

$52.250 para familias con un hijo.

$81.936 para dos hijos.

$108.062 para tres o más hijos.

El pago se deposita junto con la PNC, en la misma fecha que establece el calendario oficial de ANSES.

¿Cuándo se cobra la PNC con aumento en noviembre 2025?

De acuerdo con el cronograma de pagos de ANSES, el cobro de la Pensión No Contributiva comenzará durante la primera semana de noviembre de 2025. Las fechas exactas se informarán en los próximos días, aunque se estima que seguirán el mismo orden según la terminación del número de DNI.

Las beneficiarias recibirán el haber actualizado de $333.085,39 más el bono de $70.000, alcanzando un total de $403.085,39. Este incremento busca mantener el poder adquisitivo de las pensiones frente a la inflación mensual medida por el INDEC.

Qué tener en cuenta antes del cobro

Es importante verificar que los datos personales y bancarios estén actualizados en la plataforma de ANSES para evitar demoras en el depósito. Las titulares pueden consultar su fecha de cobro exacta desde Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

También se recomienda revisar que la Tarjeta Alimentar esté activa, ya que el beneficio se acredita en la misma cuenta donde se deposita la pensión. En caso de inconvenientes, puede gestionarse la reposición del plástico en el banco correspondiente.