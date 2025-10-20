En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
Pensiones no contributivas
ANSES
ATENCIÓN BENEFICIARIOS

Pensiones no Contributiva de ANSES: confirman aumento y bono para noviembre 2025

La ANSES actualizó los valores de la Pensión No Contributiva (PNC) para madres de siete hijos o más. Con el aumento confirmado y el bono vigente, las titulares percibirán un monto total superior a los $400.000 en noviembre. Conocé los detalles y requisitos.

Pensiones no Contributiva de ANSES: confirman aumento y bono para noviembre 2025

Pensiones no Contributiva de ANSES: confirman aumento y bono para noviembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció un nuevo incremento para la Pensión No Contributiva (PNC) destinado a madres de siete hijos o más. Desde noviembre de 2025, el haber mensual pasará a $333.085,39, en línea con la suba del haber mínimo jubilatorio.

Leé también ANSES: aumento para la Pensión No Contributiva y cuánto se cobra con la Tarjeta Alimentar
Confirman un aumento para la Pensión No Contributiva (Foto: archivo).

Este ajuste responde al Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el INDEC, que reflejó una inflación del 2,08 % en septiembre. De esta manera, los haberes se actualizan automáticamente cada mes, acompañando la evolución de los precios.

Además del aumento, las beneficiarias continuarán percibiendo el bono mensual de $70.000, por lo que el total a cobrar ascenderá a $403.085,39 durante noviembre, según confirmaron fuentes oficiales de ANSES.

¿Qué es la Pensión No Contributiva (PNC) y quiénes pueden acceder?

ANSES_pago
Pensiones no Contributiva de ANSES: confirman aumento y bono para noviembre 2025

Pensiones no Contributiva de ANSES: confirman aumento y bono para noviembre 2025

La Pensión No Contributiva para madres de siete hijos o más es un beneficio vitalicio otorgado por la ANSES. Fue creado mediante la Ley 23.746 y está destinado a mujeres que hayan tenido, adoptado o criado legalmente siete hijos o más, sin importar su edad ni estado civil.

A diferencia de otros programas previsionales, esta pensión no requiere años de aportes, ya que busca garantizar un ingreso básico a madres en situación de vulnerabilidad social que no poseen empleo registrado, jubilación ni otra pensión.

El monto de la prestación es equivalente al haber mínimo del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), por lo que se actualiza mensualmente conforme al índice de movilidad previsional.

Requisitos para solicitar la PNC en ANSES

Para acceder al beneficio, las interesadas deben cumplir con los siguientes requisitos obligatorios:

  • Ser madre de siete hijos o más, ya sean biológicos o adoptivos.

  • No percibir otra jubilación, pensión o plan similar.

  • No tener empleo en relación de dependencia o registro formal.

  • Contar con residencia permanente en Argentina y Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente.

  • Tener actualizados los datos personales y familiares en la base de ANSES.

El trámite se realiza de manera presencial con turno previo en las oficinas del organismo. Antes de concurrir, se recomienda ingresar a Mi ANSES y verificar que toda la información familiar esté correctamente registrada.

¿Cuánto se cobra con la Tarjeta Alimentar junto a la PNC?

Las madres que perciben la Pensión No Contributiva también acceden automáticamente a la Tarjeta Alimentar, un programa complementario administrado por el Ministerio de Capital Humano.

Este beneficio se acredita de forma automática, sin necesidad de gestionar trámites, gracias al cruce de datos entre ANSES y el ministerio. Pueden recibirlo las titulares con hijos menores de 18 años o con discapacidad (sin límite de edad).

Los montos actualizados de la Tarjeta Alimentar son los siguientes:

  • $52.250 para familias con un hijo.

  • $81.936 para dos hijos.

  • $108.062 para tres o más hijos.

El pago se deposita junto con la PNC, en la misma fecha que establece el calendario oficial de ANSES.

¿Cuándo se cobra la PNC con aumento en noviembre 2025?

De acuerdo con el cronograma de pagos de ANSES, el cobro de la Pensión No Contributiva comenzará durante la primera semana de noviembre de 2025. Las fechas exactas se informarán en los próximos días, aunque se estima que seguirán el mismo orden según la terminación del número de DNI.

Las beneficiarias recibirán el haber actualizado de $333.085,39 más el bono de $70.000, alcanzando un total de $403.085,39. Este incremento busca mantener el poder adquisitivo de las pensiones frente a la inflación mensual medida por el INDEC.

Qué tener en cuenta antes del cobro

Es importante verificar que los datos personales y bancarios estén actualizados en la plataforma de ANSES para evitar demoras en el depósito. Las titulares pueden consultar su fecha de cobro exacta desde Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

También se recomienda revisar que la Tarjeta Alimentar esté activa, ya que el beneficio se acredita en la misma cuenta donde se deposita la pensión. En caso de inconvenientes, puede gestionarse la reposición del plástico en el banco correspondiente.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Pensiones no contributivas ANSES Noviembre
Notas relacionadas
Habilitan créditos para AUH de ANSES: cómo solicitar hasta $1 MILLÓN
ANSES confirmó aumento y adelantó el pago para JUBILADOS en NOVIEMBRE 2025
ANSES aumenta a $69.762 un bono clave para los beneficiarios de AUH

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar