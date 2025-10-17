ANSES aumenta a $69.762 un bono clave para los beneficiarios de AUH

Cabe recordar que ANSES considera los ingresos de ambos progenitores, sin importar si están casados o no.

Cuándo se paga y cómo se tramita

El monto que se liquida corresponde al valor vigente en el mes en que ocurrió el nacimiento, independientemente de la fecha en que se realice el trámite. Por lo tanto, quienes tengan un hijo durante noviembre recibirán el nuevo importe actualizado.

Para solicitar la asignación es necesario presentar la partida de nacimiento, el DNI del bebé y el de ambos padres o tutores.

Los trabajadores registrados (SUAF) pueden hacer la gestión en línea desde la plataforma Mi Anses .

En cambio, los titulares de la AUH deben realizar el trámite de manera presencial, con turno previo en una oficina del organismo.

El plazo para iniciar el trámite es de dos meses a dos años desde la fecha del nacimiento.