La descolocada reacción de La Joaqui cuando Wanda Nara le preguntó si se iba a casar con Luck Ra

Wanda Nara suele ir al hueso con sus consultas a los participantes del programa MasterChef Celebrity (Telefe) y esta vez al acercarse a La Joaqui le hizo la pregunta más picante sobre su relación con Luck Ra.
La conductora de MasterChef Celebrity Wanda Nara le consultó a la cantante La Joaqui si se iba a casar con su novio Luck Ra y la sorprendió en pleno aire.
La cantante se encontraba cocinando su plato cuando la conductora le dijo: "Joaquí, ¿cómo venís? ¿Vos antes de tocar tenés algún ritual o haces algo antes del show?".
"Tengo un toc, me lavo las manos 70 veces, a cada rato", dijo sobre sus cuidados al cocinar, y después comentó sobre su ritual antes de salir al escenario: "Nos abrazamos con mis bailarinas".
"¿Y acá con quién te gustaría abrazadrte?", indagó Wanda Nara. Y la participante comentó entre risas: "Con quien sea", y la conductora se acercó a darle un abrazo.
Fue ahí cuando Wanda le consultó: “¿Qué opina Luck Ra de que estés acá?". Y La Joaqui admitió: "Él me tiene toda la fe del mundo". "¿Hay planes de boda?”, retrucó al instante la animadora. Y la artista dejó en claro su postura: "Ojalá", respondió firme.
"Yo creo que se viene la propuesta", le dijo con seguridad Wanda Nara. "Ay, Dios te oiga", exclamó la cantante entusiasmada con la idea de casamiento con su novio. "Se viene, veo una boda acá Joaqui", dijo Wanda mientras se retiraba a charlar con otro participante.
La Joaqui y Luck Ra están juntos desde principio de 2024, oficializando la relación tiempo después, y en agosto de este año los dos celebraron el primer año de novios, mostrándose muy enamorados desde las redes sociales.
¿Habrá casamiento de La Joaqui y Luck Ra como anticipa Wanda? A esperar qué sucede...
Wanda Nara celebró el Día de la Madre con un almuerzo italiano preparado por Donato De Santis, rodeada de su familia y también acompañada de su novio, Martín Migueles.
La conductora de MasterChef Celebrity organizó un almuerzo íntimo al aire libre aprovechando el día soleado y sofisticado en compañía de su familia y su nuevo novio, Martín Migueles, y mostró las fotos en las redes sociales.
Para la ocasión, convocó nada menos que al reconocido chef Donato De Santis, jurado del reality gastronómico, quien se encargó de agasajar a los invitados con auténticas pastas italianas.
A través de sus historias de Instagram, Wanda Nara compartió imágenes y videos del almuerzo, mostrando cada detalle de la espectacular mesa que decoró con los colores de la bandera de Italia: rojo, blanco y verde.
Antes, Wanda Nara mostró la sorpresa que recibió durante las primeras horas del domingo del Día de la Madre con un ramo de flores y un desayuno preparado de manera especial por sus hijos con una torta con la palabra mamá y dulces. Y además compartió el tierno mensaje de su hijo Valentino: "Feliz día ma".