Triple crimen: el fuerte reclamo de la mamá de Brenda que estremeció a todos en la misa homenaje

Tensión entre las familias y un pedido desgarrador

La familia de la tercera víctima, Lara Gutiérrez, no participó del homenaje. Las diferencias entre los allegados se profundizaron luego de las declaraciones de la madre de Morena, quien había asegurado: “Los cuerpos de las chicas hablaron. Ni a mi hija ni a Brenda le cortaron los dedos. Saquen sus conclusiones”.

Esa frase reavivó las sospechas de que el crimen podría haber sido una venganza dirigida hacia la adolescente de 15 años, una de las tres víctimas. Según la investigación, las jóvenes fueron secuestradas, torturadas y asesinadas en una vivienda de la calle Chañar al 700, en el barrio Villa Vatteone, presuntamente utilizada como “aguantadero” por una banda narco.

Las pericias confirmaron que las tres fueron asesinadas con extrema violencia y que los cuerpos presentaban signos compatibles con tortura.

Mientras tanto, las familias de Brenda y Morena prometieron continuar movilizándose cada mes hasta que haya condenas firmes. “Ellas tenían toda la vida por delante. No vamos a parar hasta que haya Justicia”, expresó la abuela de Morena durante la ceremonia.

Una red criminal con base en la villa Zavaleta y la 1-11-14

La causa, que será derivada al fuero federal en los próximos días, ya tiene nueve detenidos y tres prófugos. Los fiscales de Homicidios de La Matanza imputaron a los principales sospechosos por privación ilegal de la libertad y homicidio criminis causa, es decir, asesinatos cometidos para ocultar otro delito o garantizar la impunidad.

Entre los detenidos se encuentran Miguel Ángel Villanueva Silva, Celeste Magalí González Guerrero, Tony Jansen Valverde Victoriano, Matías Agustín Ozorio, Ariel Jeremías Alexis Giménez, Lázaro Víctor Sotacuro, Milagros Florencia Ibáñez, Manuel David Valverde Rodríguez y David Gustavo Morales Huamaní.

Además, siguen prófugos Alex Roger Ydone Castillo, Maximiliano Andrés Parra e Iara Daniela Ibarra, sobre quienes pesan pedidos de captura internacional.

De acuerdo con el expediente, la banda operaba entre la villa Zavaleta, en el límite entre Barracas y Pompeya, y la villa 1-11-14 del Bajo Flores. Desde esos barrios salían los cargamentos de droga que luego se distribuían hacia el sur del conurbano bonaerense.

El avance de la causa y los próximos pasos

Fuentes judiciales confirmaron que en los próximos días los fiscales solicitarán la prisión preventiva para los acusados. Esa medida es clave antes de que el expediente sea elevado a la Justicia Federal, donde se investigarán los vínculos con el narcotráfico y posibles conexiones internacionales.

El objetivo de los investigadores es reconstruir la trama completa: cómo se organizó el secuestro, quién dio las órdenes y por qué fueron elegidas las tres jóvenes. En ese sentido, ya se analizan llamadas, registros de GPS y cámaras de seguridad que podrían ayudar a esclarecer el recorrido de los vehículos usados para el traslado de las víctimas.

“El expediente sigue acumulando pruebas y testimonios. Todo indica que fue un mensaje mafioso, un ajuste de cuentas que se cobró tres vidas inocentes”, aseguró una fuente cercana a la causa.