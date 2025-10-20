Habilitan créditos para AUH de ANSES: cómo solicitar hasta $1 MILLÓN

Ingresar al sitio o app del banco elegido.

Seleccionar la opción “Préstamos personales”.

Indicar el monto deseado y el plazo de devolución.

Revisar el detalle de la cuota mensual, tasa de interés y CFTEA .

Confirmar la solicitud mediante el home banking o la app móvil.

Una vez aprobado, el dinero se acredita en la cuenta AUH del titular dentro de las 24 a 48 horas hábiles.

¿Cuáles son los requisitos para pedir el crédito AUH?

Para acceder al préstamo, los beneficiarios deben cumplir con los siguientes requisitos generales:

Ser titular activo de la Asignación Universal por Hijo .

Cobrar la AUH en el mismo banco donde se solicita el crédito.

Tener ingresos mínimos acordes al monto pedido.

No superar el nivel de endeudamiento máximo permitido por la entidad.

El préstamo puede solicitarse desde $50.000 hasta $1.000.000, con plazos que van de 12 a 72 meses y cuotas fijas en pesos durante toda la duración del crédito.

¿Cuándo se paga la AUH en octubre 2025?

La ANSES confirmó el calendario de pagos AUH octubre 2025:

DNI terminados en 0: 8 de octubre

DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre

DNI terminados en 3: 13 de octubre

DNI terminados en 4: 14 de octubre

DNI terminados en 5: 15 de octubre

DNI terminados en 6: 16 de octubre

DNI terminados en 7: 17 de octubre

DNI terminados en 8: 20 de octubre

DNI terminados en 9: 21 de octubre

Como cada mes, el 20 % retenido de la asignación podrá cobrarse una vez presentada la Libreta AUH con los controles de salud, escolaridad y vacunación actualizados.

¿Qué tener en cuenta antes de confirmar el préstamo?

Antes de aceptar la solicitud, se recomienda verificar que la cuenta AUH esté activa y sin bloqueos, y que no existan otros préstamos vigentes.

También es importante calcular que la cuota no supere el 40 % de los ingresos mensuales, para evitar el sobreendeudamiento. El simulador online ayuda a planificar el presupuesto familiar y conocer la viabilidad del crédito antes de confirmarlo.

Cabe aclarar que estos créditos no son otorgados por ANSES, sino para beneficiarios que cobran prestaciones a través del organismo. El objetivo es ofrecer un apoyo financiero que facilite el acceso a bienes o gastos imprevistos sin perder estabilidad económica.