ANSES: aumento para la Pensión No Contributiva y cuánto se cobra con la Tarjeta Alimentar

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que, a partir de noviembre de 2025, la Pensión No Contributiva (PNC) para madres de siete hijos o más subirá a $333.085,39, en línea con el incremento del haber mínimo jubilatorio.
El haber se ajusta mensualmente de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que comunica el INDEC. La suba va en línea con el incremento del haber mínimo jubilatorio.
Confirman un aumento para la Pensión No Contributiva (Foto: archivo).
Como este beneficio se ajusta mensualmente según la movilidad previsional -que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC)-, el nuevo monto refleja la suba del 2,08% correspondiente a la inflación de septiembre.
Además, el organismo continuará otorgando el bono de $70.000, por lo que las titulares percibirán un total de $403.085,39 en el mes.
Se trata de un beneficio vitalicio destinado a mujeres que hayan tenido, adoptado o criado legalmente siete hijos o más, sin importar su edad ni su situación civil.
La pensión fue creada por la Ley 23.746 y no exige años de aportes, ya que está orientada a madres en situación de vulnerabilidad que no cuentan con ingresos formales, jubilación ni otra pensión.
Su monto es equivalente al haber mínimo del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), por lo que se actualiza automáticamente todos los meses.
Para solicitar esta prestación, las interesadas deben cumplir con las siguientes condiciones:
Tener o haber tenido siete hijos o más, biológicos o adoptivos.
No recibir otra jubilación o pensión ni contar con empleo registrado.
Poseer residencia en la Argentina y Documento Nacional de Identidad (DNI).
Mantener actualizados los datos personales y familiares en la base de ANSES.
El trámite se realiza de manera presencial en las oficinas del organismo, con turno previo. Antes de asistir, se recomienda ingresar a Mi Anses para revisar que toda la información familiar esté correctamente registrada.
Las madres que cobran esta pensión también acceden automáticamente a la Tarjeta Alimentar, siempre que tengan hijos menores de 18 años o con discapacidad (sin límite de edad).
El subsidio se acredita de forma directa, sin necesidad de realizar gestiones, gracias al cruce de datos entre ANSES y el Ministerio de Capital Humano.
Los montos vigentes son:
$52.250 para familias con un hijo.
$81.936 para dos hijos.
$108.062 para tres o más hijos.