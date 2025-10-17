ANSES: aumento para la Pensión No Contributiva y cuánto se cobra con la Tarjeta Alimentar

La pensión fue creada por la Ley 23.746 y no exige años de aportes, ya que está orientada a madres en situación de vulnerabilidad que no cuentan con ingresos formales, jubilación ni otra pensión.

Su monto es equivalente al haber mínimo del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), por lo que se actualiza automáticamente todos los meses.

ANSES_pension

Requisitos para acceder a la PNC

Para solicitar esta prestación, las interesadas deben cumplir con las siguientes condiciones:

Tener o haber tenido siete hijos o más , biológicos o adoptivos.

No recibir otra jubilación o pensión ni contar con empleo registrado.

Poseer residencia en la Argentina y Documento Nacional de Identidad (DNI) .

Mantener actualizados los datos personales y familiares en la base de ANSES.

El trámite se realiza de manera presencial en las oficinas del organismo, con turno previo. Antes de asistir, se recomienda ingresar a Mi Anses para revisar que toda la información familiar esté correctamente registrada.

PNC: cómo cobrar la Tarjeta Alimentar

Las madres que cobran esta pensión también acceden automáticamente a la Tarjeta Alimentar, siempre que tengan hijos menores de 18 años o con discapacidad (sin límite de edad).

El subsidio se acredita de forma directa, sin necesidad de realizar gestiones, gracias al cruce de datos entre ANSES y el Ministerio de Capital Humano.

Los montos vigentes son: