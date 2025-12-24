ANSES: el Gobierno dio a conocer qué pasará con el bono de $70.000 para jubilados en enero
La medida fue oficializada mediante el Decreto 918/2025 y está relacionada con la suma extra que este sector recibía mensualmente junto con sus haberes.
El Gobierno definió qué pasará con el bono de $70.000 para jubilados en enero (Foto: archivo).
El Gobierno nacional ratificó la continuidad del bono mensual de $70.000 destinado a jubilados y pensionados que cobran a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). La medida fue oficializada mediante el Decreto 918/2025 y alcanzará también a los pagos correspondientes a enero de 2026, aunque no todos los beneficiarios accederán al refuerzo.
La normativa, firmada por el Ejecutivo y aplicada por el organismo previsional, confirma además los valores actualizados de las jubilaciones mínima y máxima para el primer mes del próximo año.
Bono de $70.000: quiénes lo cobran en enero de 2026
El adicional continuará abonándose bajo las mismas condiciones vigentes desde marzo de 2024. Es decir, se mantendrá sin cambios en su monto, pese al paso del tiempo y a la inflación acumulada.
De acuerdo con lo anticipado en el proyecto de Presupuesto 2026 que será debatido en el Congreso, el Gobierno planea sostener este refuerzo económico durante todo el año próximo, con foco en los sectores previsionales de menores ingresos.
Cómo se distribuye el bono de $70.000 según el haber
La asignación del extra depende del monto que perciba cada jubilado o pensionado:
Cobran el bono completo: titulares del haber mínimo del SIPA, beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) y perceptores de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), cuyo ingreso base será de $349.299,32 en enero.
Cobro parcial: quienes tengan haberes superiores a $349.299,32 pero inferiores a $419.299,32 recibirán un monto proporcional hasta alcanzar ese tope.
Quedan excluidos: jubilados y pensionados con ingresos previsionales por encima de $419.299,32 no accederán al refuerzo.
Calendario estimado de pagos de ANSES en enero
Aunque ANSES aún no publicó el cronograma oficial, las fechas suelen adelantarse a través del Boletín Oficial. El esquema estimado es el siguiente:
Jubilaciones y pensiones con haber mínimo
Documentos finalizados en 1: a partir del día 12 de enero de 2026
Documentos finalizados en 2: a partir del día 13 de enero de 2026
Documentos finalizados en 3: a partir del día 14 de enero de 2026
Documentos finalizados en 4: a partir del día 15 de enero de 2026
Documentos finalizados en 5: a partir del día 16 de enero de 2026
Documentos finalizados en 6: a partir del día 19 de enero de 2026
Documentos finalizados en 7: a partir del día 20 de enero de 2026
Documentos finalizados en 8: a partir del día 21 de enero de 2026
Documentos finalizados en 9: a partir del día 22 de enero de 2026
Haberes superiores a la mínima
Documentos finalizados en 0 y 1: a partir del día 23 de enero de 2026
Documentos finalizados en 2 y 3: a partir del día 26 de enero de 2026
Documentos finalizados en 4 y 5: a partir del día 27 de enero de 2026
Documentos finalizados en 6 y 7: a partir del día 28 de enero de 2026
Documentos finalizados en 8 y 9: a partir del día 29 de enero de 2026
Pensiones No Contributivas (PNC)
Documentos finalizados en 0 y 1, a partir del día 9 de enero de 2026
Documentos finalizados en 2 y 3, a partir del día 12 de enero de 2026
Documentos finalizados en 4 y 5, a partir del día 13 de enero de 2026
Documentos finalizados en 6 y 7, a partir del día 14 de enero de 2026
Documentos finalizados en 8 y 9, a partir del día 15 de enero de 2026