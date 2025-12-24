ANSES: el Gobierno dio a conocer qué pasará con el bono de $70.000 para jubilados en enero

El Gobierno nacional ratificó la continuidad del bono mensual de $70.000 destinado a jubilados y pensionados que cobran a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). La medida fue oficializada mediante el Decreto 918/2025 y alcanzará también a los pagos correspondientes a enero de 2026, aunque no todos los beneficiarios accederán al refuerzo.