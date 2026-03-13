ANSES comenzó a pagar la AUH de marzo de 2026 con un nuevo valor actualizado para los titulares de la asignación. El incremento responde al sistema de movilidad que ajusta las prestaciones sociales en función de la inflación.
La ANSES aplicó en marzo una actualización en los montos de la AUH, que se ajustan según el mecanismo de movilidad vigente. El nuevo valor ya rige para los pagos del mes y se combina con otros beneficios del sistema de asignaciones.
ANSES confirmó el aumento de AUH en marzo 2026: cuánto se cobra por hijo
El aumento aplicado en este mes es del 2,88%, porcentaje que impacta en el monto de la Asignación Universal por Hijo y en otras prestaciones administradas por el organismo previsional.
Este ajuste se implementa dentro del esquema que establece actualizaciones periódicas para acompañar la evolución de los precios, tomando como referencia el índice inflacionario publicado por el INDEC.
Con la actualización aplicada este mes, el valor bruto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) se ubica en $132.814 por cada menor a cargo.
Sin embargo, el sistema de ANSES deposita mensualmente el 80% del monto, mientras que el 20% restante se retiene hasta que el titular presenta la Libreta AUH con los controles de salud, vacunación y escolaridad.
De esta manera, el pago mensual efectivo ronda los $106.251 por hijo, mientras que el porcentaje retenido se libera cuando se completa la presentación anual de la documentación.
En el caso de la AUH por discapacidad, el monto asciende a $432.461, y se paga en su totalidad sin aplicar la retención mensual.
El incremento aplicado en marzo responde al sistema de movilidad vigente para asignaciones sociales.
Este mecanismo establece que las prestaciones se ajusten todos los meses en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC.
En el caso de marzo de 2026, el aumento del 2,88% surge de la inflación registrada en enero, dato que se utiliza como referencia para actualizar los valores de las asignaciones familiares.
El objetivo del sistema es evitar que los ingresos destinados a familias con hijos queden retrasados frente a la evolución del costo de vida.
El calendario de pagos de ANSES se organiza cada mes según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular.
Las fechas previstas para el cobro de la AUH en marzo de 2026 son las siguientes:
DNI terminados en 0: 9 de marzo
DNI terminados en 1: 10 de marzo
DNI terminados en 2: 11 de marzo
DNI terminados en 3: 12 de marzo
DNI terminados en 4: 13 de marzo
DNI terminados en 5: 16 de marzo
DNI terminados en 6: 17 de marzo
DNI terminados en 7: 18 de marzo
DNI terminados en 8: 19 de marzo
DNI terminados en 9: 20 de marzo
Los depósitos se realizan en la cuenta bancaria donde el titular cobra habitualmente la asignación.
Además del monto mensual de la asignación, algunas familias pueden acceder a otros beneficios vinculados al sistema de asignaciones.
Entre ellos se encuentran:
Tarjeta Alimentar, destinada a reforzar la compra de alimentos
Ayuda Escolar Anual, vinculada al inicio del ciclo lectivo
Programas sociales dirigidos a hogares con menores ingresos
Estos complementos se acreditan de forma automática o mediante trámites específicos, dependiendo del beneficio y de la situación de cada grupo familiar.