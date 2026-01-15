El Turco Husaín fulminó a Yanina Latorre por su paso en MasterChef: "No hacía..."

La interna en MasterChef Celebrity sigue sumando capítulos y esta vez tuvo como protagonista al Darío "El Turco" Husaín, que salió con los tapones de punta contra Yanina Latorre por su participación como invitada en el reality de Telefe.
El exfutbolista fue invitado al react del programa en el canal de streaming de Telefe, donde Grego Rosello le preguntó directamente por qué consideraba que Yanina Latorre estaba “de más” en el certamen. Sin rodeos, Husaín lanzó: “No hacía falta Yanina, creo que Maxi le erró”, en referencia a la decisión de Maxi López de sumarla como su reemplazo.
Pero el descargo no quedó ahí. Visiblemente molesto, el Turco profundizó sus críticas y cuestionó la actitud de la conductora de SQP (América TV): “Ella tiene un programa que cuenta todo y todo no se cuenta, hay códigos. Sale de acá y estaba desesperada por contar todo, se le notaba en la cara”, disparó, dejando en claro que la exposición mediática fue uno de los principales motivos de su enojo.
Además, Husaín reveló un dato inesperado: intentó juntar firmas entre sus compañeros para evitar que Yanina Latorre participara del ciclo. Sin embargo, la movida no tuvo el respaldo esperado. “Solo junté una sola firma, mis compañeros me dejaron solo”, confesó. Y sorprendió al contar quién fue la única que lo acompañó: “La que firmó fue Wanda Nara. Digo, tengo la firma de la jefa, por ahí pesa, pero no tuve éxito: Yanina estuvo en el programa”, cerró.
Desde que se sumó a MasterChef Celebrity (Telefe), Yanina Latorre logró marcar presencia de inmediato. Más allá de los cruces filosos que protagonizó al aire —especialmente con Wanda Nara—, con el correr de los días empezó a aflorar un clima distinto fuera de cámara, donde el humor, la confianza y las bromas internas comenzaron a ganar terreno entre los participantes. En ese contexto nació un apodo tan inesperado como desopilante.
El episodio se dio durante un almuerzo relajado entre los concursantes, lejos del set y sin la tensión propia de la competencia. El encuentro quedó registrado en un video que Evangelina Anderson compartió en sus redes sociales, donde se ve al grupo distendido, entre risas. En ese clima informal, fue el Chino Leunis quien quedó en el centro tras hacer un comentario que encendió la chispa del chiste.
“Tengo una fruta que trajo Yanina Latorre”, se lo escucha decir, antes de sobreactuar una supuesta reacción adversa: se toma el cuello, exagera el gesto y simula sentirse mal frente al resto. La situación derivó rápidamente en carcajadas y fue Evangelina quien terminó de coronar el momento con una frase que quedó grabada: “¿Quién? ¿Yiya Murano? ¿Yiya Latorre? ¿Qué te pasa?”, lanzó, provocando la risa generalizada.
La comparación, cargada de humor negro, aludió a Yiya Murano, la tristemente célebre “envenenadora de Monserrat”, condenada en los años 80. El acting exagerado y la salida ingeniosa transformaron la escena en una suerte de sketch improvisado que empezó a circular con fuerza entre los seguidores del reality.
Este costado más relajado contrasta con el arranque de Yanina en el certamen, atravesado por varios momentos picantes. Desde su debut como reemplazo de Maxi López, dejó en claro que no iba a pasar inadvertida. Incluso, cuando se habló de un beneficio heredado de una gala anterior, disparó con ironía: “Igual no confío en vos, andá a saber el beneficio que me toca”, una frase que despertó risas y complicidad entre Wanda y el jurado.