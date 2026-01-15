ANSES confirmó el aumento de la AUH en febrero: qué pasa con la Tarjeta Alimentar
La asignación por hijo sube un 2,8% por inflación, pero la Tarjeta Alimentar mantiene los mismos valores que en enero. Cuánto se cobra y quiénes acceden.
ANSES paga AUH y Tarjeta Alimentar con montos actualizados
En febrero, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) verán reflejado un nuevo aumento en sus haberes, producto de la actualización mensual que ANSES aplica según la inflación. El incremento será del 2,8%, en línea con el último dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC.
Sin embargo, la mejora no impactará en todos los ingresos que reciben las familias. Mientras la AUH se ajusta automáticamente, la Tarjeta Alimentar seguirá sin cambios durante el segundo mes del año, confirmaron desde el Ministerio de Capital Humano.
AUH con suba mensual, Tarjeta Alimentar congelada
Desde abril de 2024, la AUH se actualiza todos los meses en función de la inflación registrada dos meses antes. Este mecanismo permite que el monto de la asignación principal acompañe —aunque parcialmente— la evolución de los precios.
Distinto es el caso de la Tarjeta Alimentar, que no forma parte del esquema de movilidad. Sus valores dependen de decisiones específicas del Poder Ejecutivo, por lo que pueden permanecer congelados durante varios meses, incluso en contextos de alta inflación.
Eso es lo que ocurrirá en febrero: la AUH aumenta, pero el refuerzo alimentario se mantiene igual que en enero.
Cuánto se cobra por Tarjeta Alimentar en febrero
De acuerdo con lo informado oficialmente, los montos de la Tarjeta Alimentar no tendrán modificaciones y se abonarán de la siguiente manera:
Familias con un hijo: $52.250
Familias con dos hijos: $81.936
Familias con tres hijos o más: $108.062
El dinero se acredita de manera automática en la misma cuenta bancaria donde se cobra la AUH u otra prestación compatible, sin necesidad de realizar trámites adicionales.
Cómo se acredita y en qué se puede usar
La Tarjeta Alimentar no se entrega en un plástico nuevo. El monto se deposita directamente en la cuenta del titular y se utiliza mediante la tarjeta de débito habitual.
El beneficio está destinado exclusivamente a la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas. No permite la extracción de efectivo ni la adquisición de productos que no estén vinculados a la alimentación básica.
Quiénes acceden a la Tarjeta Alimentar
El programa está dirigido a los siguientes grupos:
Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive
Personas embarazadas a partir de los tres meses que cobren la AUE
Titulares de AUH con hijos con discapacidad, sin límite de edad
La incorporación es automática, siempre que los datos personales y del grupo familiar estén correctamente actualizados en el sistema de ANSES.
Lo que hay que tener en cuenta antes del cobro
Desde el organismo previsional recuerdan que, si bien la AUH se ajusta todos los meses por inflación, la Tarjeta Alimentar no cuenta con aumentos automáticos. Por ahora, no hay una fecha confirmada para una próxima actualización del beneficio alimentario.
Por ese motivo, recomiendan consultar siempre los montos y el calendario de pagos en los canales oficiales de ANSES, para evitar confusiones o expectativas erróneas antes de cada acreditación.