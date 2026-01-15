ANSES confirmó el aumento de la AUH en febrero: qué pasa con la Tarjeta Alimentar

Eso es lo que ocurrirá en febrero: la AUH aumenta, pero el refuerzo alimentario se mantiene igual que en enero.

Cuánto se cobra por Tarjeta Alimentar en febrero

De acuerdo con lo informado oficialmente, los montos de la Tarjeta Alimentar no tendrán modificaciones y se abonarán de la siguiente manera:

Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres hijos o más: $108.062

El dinero se acredita de manera automática en la misma cuenta bancaria donde se cobra la AUH u otra prestación compatible, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

ANSES_AUH

Cómo se acredita y en qué se puede usar

La Tarjeta Alimentar no se entrega en un plástico nuevo. El monto se deposita directamente en la cuenta del titular y se utiliza mediante la tarjeta de débito habitual.

El beneficio está destinado exclusivamente a la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas. No permite la extracción de efectivo ni la adquisición de productos que no estén vinculados a la alimentación básica.

Quiénes acceden a la Tarjeta Alimentar

El programa está dirigido a los siguientes grupos:

Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive

Personas embarazadas a partir de los tres meses que cobren la AUE

Titulares de AUH con hijos con discapacidad, sin límite de edad

La incorporación es automática, siempre que los datos personales y del grupo familiar estén correctamente actualizados en el sistema de ANSES.

Lo que hay que tener en cuenta antes del cobro

Desde el organismo previsional recuerdan que, si bien la AUH se ajusta todos los meses por inflación, la Tarjeta Alimentar no cuenta con aumentos automáticos. Por ahora, no hay una fecha confirmada para una próxima actualización del beneficio alimentario.

Por ese motivo, recomiendan consultar siempre los montos y el calendario de pagos en los canales oficiales de ANSES, para evitar confusiones o expectativas erróneas antes de cada acreditación.