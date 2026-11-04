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ANSES confirmó los montos de noviembre: quiénes perciben los haberes más altos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó los montos que regirán durante noviembre para todas sus prestaciones. Tras la aplicación del incremento por movilidad del 1,93% y la suma extraordinaria acordada por el Ejecutivo, la Asignación por Hijo con Discapacidad y las jubilaciones mínimas encabezan la lista de los haberes más elevados del mes.

ANSES confirmó los montos de noviembre: cuáles son los beneficiarios que perciben los cobros más altos del mes

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplica en noviembre un incremento por movilidad del 1,93% en todo el sistema previsional y de asignaciones. De esta manera, el esquema de haberes posiciona a la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad, las jubilaciones mínimas y la Pensión para Madres de 7 Hijos al frente de las liquidaciones mensuales más elevadas del organismo.

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¿Cuáles son los montos más altos que paga la ANSES en noviembre?

La actualización mensual fijada por el Poder Ejecutivo sobre la base del índice de inflación combina el reajuste del 1,93% con el bono extraordinario de $70.000 para el sector previsional. En la protección social para la niñez y la discapacidad, los importes brutos se acreditan de forma íntegra según el beneficio correspondiente.

La grilla con las liquidaciones más altas del sistema previsional queda configurada de la siguiente manera:

  • Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $519.704 (monto total al 100% por cada hijo).

  • Jubilación Mínima: $444.158,46 (haber básico) + $70.000 (bono) = $514.158,46 en mano.

  • Pensión para Madre de 7 Hijos: $444.158,46 (haber básico) + $70.000 (bono) = $514.158,46 en mano.

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $355.326,77 (haber básico) + $70.000 (bono) = $425.326,77 en mano.

  • Pensión No Contributiva por Invalidez o Vejez: $310.910,92 (haber básico) + $70.000 (bono) = $380.910,92 en mano.

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¿Cuánto cobra la AUH y el sistema de Asignaciones Familiares (SUAF) en noviembre?

El incremento del 1,93% se traslada de forma directa a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a las asignaciones del sistema formal (SUAF) para los tramos con menores ingresos. Cabe recordar que, en el caso de la AUH general, el organismo liquida mensualmente el 80% en mano ($127.688,80) y retiene el 20% ($31.922,20) acumulativo hasta la presentación de la Libreta.

Los valores oficiales fijados para noviembre se desglosan a continuación:

  • Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $519.704 por hijo.

  • Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad (SUAF Tramo 1): $259.864 por hijo.

  • Asignación Universal por Hijo (AUH general): $159.611 bruto por hijo.

  • Asignación Familiar por Hijo (SUAF Tramo 1): $79.816 por hijo.

¿Cómo funciona el cobro del bono de $70.000 para quienes superan la mínima?

Para los jubilados y pensionados que perciben un ingreso básico superior a la mínima de $444.158,46, la normativa establece la liquidación de un monto proporcional del bono para evitar desigualdades en la escala.

Principales reglas del bono extraordinario en noviembre:

  • Tope máximo de cobro: ningún beneficiario de la franja mínima percibirá menos de $514.158,46 de bolsillo.

  • Liquidación proporcional: quienes cobren entre $444.158,46 y $514.158,46 reciben la diferencia exacta hasta alcanzar el límite.

  • Tope de exclusión: los haberes previsionales iguales o superiores a $514.158,46 no perciben el refuerzo económico.

¿Cómo quedó el calendario de pagos de ANSES en noviembre?

La acreditación de las prestaciones se realiza de forma escalonada según la terminación del DNI del titular, considerando las adecuaciones del cronograma oficial ante las fechas festivas del mes:

Pensiones No Contributivas (PNC):

  • DNI terminados en 0 y 1: 11 de noviembre.
  • DNI terminados en 2 y 3: 12 de noviembre.
  • DNI terminados en 4 y 5: 13 de noviembre.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo ($444.158,46):

  • DNI terminado en 0: 11 de noviembre.
  • DNI terminado en 1: 12 de noviembre.
  • DNI terminado en 2, 3 y 4: 13 de noviembre.
  • DNI terminado en 5: 16 de noviembre.
  • DNI terminado en 6: 17 de noviembre.
  • DNI terminado en 7: 18 de noviembre.
  • DNI terminado en 8: 19 de noviembre.
  • DNI terminado en 9: 20 de noviembre.

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo:

  • DNI terminado en 0 y 1: 24 de noviembre.
  • DNI terminado en 2 y 3: 25 de noviembre.
  • DNI terminado en 4 y 5: 26 de noviembre.
  • DNI terminado en 6 y 7: 27 de noviembre.
  • DNI terminado en 8 y 9: 30 de noviembre.

En pocas palabras

  • ANSES aplica: Aumento del 1,93% y bono de $70.000 en noviembre para jubilaciones y asignaciones.
  • Montos más altos: La Asignación Universal por Hijo con Discapacidad lidera con $519.704 por hijo.
  • Calendario de pagos: El cronograma se extiende durante noviembre según la terminación del DNI.
Resumen generado por Thinkindot AI
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