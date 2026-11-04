ANSES confirmó los montos de noviembre: quiénes perciben los haberes más altos

Los valores oficiales fijados para noviembre se desglosan a continuación:

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $519.704 por hijo.

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad (SUAF Tramo 1): $259.864 por hijo.

Asignación Universal por Hijo (AUH general): $159.611 bruto por hijo.

Asignación Familiar por Hijo (SUAF Tramo 1): $79.816 por hijo.

¿Cómo funciona el cobro del bono de $70.000 para quienes superan la mínima?

Para los jubilados y pensionados que perciben un ingreso básico superior a la mínima de $444.158,46, la normativa establece la liquidación de un monto proporcional del bono para evitar desigualdades en la escala.

Principales reglas del bono extraordinario en noviembre:

Tope máximo de cobro: ningún beneficiario de la franja mínima percibirá menos de $514.158,46 de bolsillo .

Liquidación proporcional: quienes cobren entre $444.158,46 y $514.158,46 reciben la diferencia exacta hasta alcanzar el límite.

Tope de exclusión: los haberes previsionales iguales o superiores a $514.158,46 no perciben el refuerzo económico.

¿Cómo quedó el calendario de pagos de ANSES en noviembre?

La acreditación de las prestaciones se realiza de forma escalonada según la terminación del DNI del titular, considerando las adecuaciones del cronograma oficial ante las fechas festivas del mes:

Pensiones No Contributivas (PNC):

DNI terminados en 0 y 1: 11 de noviembre.

DNI terminados en 2 y 3: 12 de noviembre.

DNI terminados en 4 y 5: 13 de noviembre.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo ($444.158,46):

DNI terminado en 0: 11 de noviembre.

DNI terminado en 1: 12 de noviembre.

DNI terminado en 2, 3 y 4: 13 de noviembre.

DNI terminado en 5: 16 de noviembre.

DNI terminado en 6: 17 de noviembre.

DNI terminado en 7: 18 de noviembre.

DNI terminado en 8: 19 de noviembre.

DNI terminado en 9: 20 de noviembre.

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo: