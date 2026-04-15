ANSES confirmó los pagos de mayo para jubilados: qué tenés que saber del cambio de calendario

El calendario de pagos de ANSES para mayo 2026 llega con una novedad que no pasó desapercibida: los cobros de jubilados se atrasan algunos días respecto a abril.
Los cobros de mayo no arrancan como en abril y generan dudas entre jubilados. ANSES ya confirmó el nuevo calendario, el motivo del atraso y cuánto se cobra con el aumento del 3,4%.
Alerta jubilados: ANSES confirmó los pagos de mayo y cambió el calendario, qué tenés que saber
El calendario de pagos de ANSES para mayo 2026 llega con una novedad que no pasó desapercibida: los cobros de jubilados se atrasan algunos días respecto a abril.
Mientras que este mes los pagos comenzaron el día 10, en esta oportunidad el cronograma se inicia recién el 11 de mayo, generando un leve corrimiento que impacta en la organización de millones de beneficiarios.
La diferencia responde principalmente a la disposición del calendario y los días hábiles, pero no modifica el esquema general de liquidaciones. En paralelo, ANSES también confirmó el aumento del 3,4% que se aplicará sobre los haberes, en línea con la inflación de marzo.
De esta manera, mayo combina cambios en las fechas de cobro con una nueva actualización en los ingresos, dos factores clave para los jubilados que dependen de estos pagos mes a mes.
El dato que marcó la actualización fue la inflación de marzo, que se ubicó en el 3,4% según el INDEC. Ese porcentaje se aplica directamente sobre los haberes de abril, en línea con el actual esquema de movilidad mensual.
Con este ajuste, la jubilación mínima queda establecida en:
Sin embargo, el ingreso final dependerá nuevamente de la continuidad del bono extraordinario que el Gobierno viene otorgando para reforzar los haberes más bajos.
Si se mantiene en $70.000, el monto total sería:
Este refuerzo resulta clave para sostener el poder adquisitivo frente al avance de los precios.
Como ocurre todos los meses, ANSES organiza el cronograma en función de la terminación del DNI. Primero cobran los jubilados que perciben haberes mínimos y luego aquellos con ingresos superiores.
Este sistema permite ordenar los pagos y evitar aglomeraciones en bancos y cajeros.
Jubilados con haberes mínimos
Jubilados con haberes superiores al mínimo
Con el calendario ya confirmado, los jubilados pueden saber con anticipación no solo cuándo cobran, sino también cuánto van a recibir con el nuevo aumento. Al mismo tiempo, la continuidad del bono se mantiene como un factor determinante para definir el ingreso final.
En este contexto, mayo llega con certezas en cuanto a fechas y montos, en un escenario donde cada actualización resulta clave para millones de beneficiarios en todo el país.