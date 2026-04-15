ANSES confirmó los pagos de mayo para jubilados: qué tenés que saber del cambio de calendario

Aumento confirmado: cuánto cobra un jubilado en mayo

El dato que marcó la actualización fue la inflación de marzo, que se ubicó en el 3,4% según el INDEC. Ese porcentaje se aplica directamente sobre los haberes de abril, en línea con el actual esquema de movilidad mensual.

Con este ajuste, la jubilación mínima queda establecida en:

$393.250,17 sin bono

Sin embargo, el ingreso final dependerá nuevamente de la continuidad del bono extraordinario que el Gobierno viene otorgando para reforzar los haberes más bajos.

Si se mantiene en $70.000, el monto total sería:

$463.250,17 para jubilados con la mínima

Este refuerzo resulta clave para sostener el poder adquisitivo frente al avance de los precios.

Calendario_ANSES

Cómo se organiza el calendario de pagos

Como ocurre todos los meses, ANSES organiza el cronograma en función de la terminación del DNI. Primero cobran los jubilados que perciben haberes mínimos y luego aquellos con ingresos superiores.

Este sistema permite ordenar los pagos y evitar aglomeraciones en bancos y cajeros.

Calendario ANSES mayo 2026 para jubilados

Jubilados con haberes mínimos

DNI terminados en 0: 11 de mayo

11 de mayo DNI terminados en 1: 12 de mayo

12 de mayo DNI terminados en 2: 13 de mayo

13 de mayo DNI terminados en 3: 14 de mayo

14 de mayo DNI terminados en 4: 15 de mayo

15 de mayo DNI terminados en 5: 18 de mayo

18 de mayo DNI terminados en 6: 19 de mayo

19 de mayo DNI terminados en 7: 20 de mayo

20 de mayo DNI terminados en 8: 21 de mayo

21 de mayo DNI terminados en 9: 21 de mayo

Jubilados con haberes superiores al mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo

22 de mayo DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo

26 de mayo DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo

27 de mayo DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo

28 de mayo DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo

Un esquema que combina aumento y fechas definidas

Con el calendario ya confirmado, los jubilados pueden saber con anticipación no solo cuándo cobran, sino también cuánto van a recibir con el nuevo aumento. Al mismo tiempo, la continuidad del bono se mantiene como un factor determinante para definir el ingreso final.

En este contexto, mayo llega con certezas en cuanto a fechas y montos, en un escenario donde cada actualización resulta clave para millones de beneficiarios en todo el país.