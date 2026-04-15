El aumento de ANSES para mayo que genera tranquilidad
Tras conocerse el dato de inflación de marzo, ANSES definió el aumento que se aplicará en mayo. Cómo quedan las jubilaciones, pensiones y el ingreso final con el bono.
El aumento de ANSES para mayo que genera tranquilidad
El nuevo dato de inflación volvió a tener un impacto directo en los ingresos de millones de argentinos. Luego de que el INDEC informara que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo fue del 3,4%, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió el aumento que se aplicará en mayo sobre jubilaciones, pensiones y asignaciones.
La actualización se enmarca en el actual esquema de movilidad mensual, que ajusta los haberes de manera automática según la evolución de los precios. De esta forma, cada índice inflacionario se traduce casi de inmediato en una modificación de los ingresos.
Un ajuste directo que impacta en millones de beneficiarios
A diferencia del sistema anterior, que establecía aumentos trimestrales, el mecanismo vigente permite que las subas se apliquen todos los meses.
En este caso, el incremento del 3,4% se calcula sobre los valores de abril y se verá reflejado en los cobros de mayo. Esto no solo alcanza a jubilados, sino también a pensionados y titulares de distintas asignaciones.
El objetivo de este esquema es evitar que los ingresos queden desfasados frente a la inflación, aunque en la práctica el impacto real depende también de otros factores, como bonos o refuerzos adicionales.
Los nuevos montos del sistema previsional
Con el aumento ya incorporado, ANSES estableció los valores que regirán durante mayo dentro del sistema previsional:
Jubilación mínima: $393.250,17
Jubilación máxima: $2.646.201,23
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $314.600,13
Pensión No Contributiva (invalidez o vejez): $275.276,32
Estos montos funcionan como referencia dentro del sistema y reflejan el efecto directo de la inflación sobre los haberes.
El rol clave del bono en los ingresos
Más allá del aumento por movilidad, uno de los factores que termina definiendo el ingreso real de los jubilados es el bono extraordinario que el Gobierno viene otorgando mes a mes.
Aunque todavía no fue oficializado para mayo, todo indica que se mantendría en $70.000, tal como ocurrió en períodos anteriores.
De confirmarse, el esquema quedaría de la siguiente manera:
Jubilación mínima: $393.250,17
Bono: $70.000
Total a cobrar: $463.250,17
Este refuerzo resulta fundamental para sostener el poder adquisitivo, especialmente en los haberes más bajos.
Otras prestaciones que también se actualizan
El aumento no se limita únicamente al sistema jubilatorio. También impacta en otras prestaciones administradas por ANSES, lo que amplía el alcance del ajuste.
Entre ellas se encuentran:
Asignación Universal por Hijo (AUH)
Asignaciones Familiares
Pensiones no contributivas
Esto genera un efecto en cadena, ya que distintos grupos de beneficiarios ven modificados sus ingresos en función del mismo índice inflacionario.