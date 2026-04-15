El aumento de ANSES para mayo que genera tranquilidad

El objetivo de este esquema es evitar que los ingresos queden desfasados frente a la inflación, aunque en la práctica el impacto real depende también de otros factores, como bonos o refuerzos adicionales.

Los nuevos montos del sistema previsional

Con el aumento ya incorporado, ANSES estableció los valores que regirán durante mayo dentro del sistema previsional:

Jubilación mínima: $393.250,17

Jubilación máxima: $2.646.201,23

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $314.600,13

Pensión No Contributiva (invalidez o vejez): $275.276,32

Estos montos funcionan como referencia dentro del sistema y reflejan el efecto directo de la inflación sobre los haberes.

ANSES_asignaciones

El rol clave del bono en los ingresos

Más allá del aumento por movilidad, uno de los factores que termina definiendo el ingreso real de los jubilados es el bono extraordinario que el Gobierno viene otorgando mes a mes.

Aunque todavía no fue oficializado para mayo, todo indica que se mantendría en $70.000, tal como ocurrió en períodos anteriores.

De confirmarse, el esquema quedaría de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $393.250,17

Bono: $70.000

Total a cobrar: $463.250,17

Este refuerzo resulta fundamental para sostener el poder adquisitivo, especialmente en los haberes más bajos.

Otras prestaciones que también se actualizan

El aumento no se limita únicamente al sistema jubilatorio. También impacta en otras prestaciones administradas por ANSES, lo que amplía el alcance del ajuste.

Entre ellas se encuentran:

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Asignaciones Familiares

Pensiones no contributivas

Esto genera un efecto en cadena, ya que distintos grupos de beneficiarios ven modificados sus ingresos en función del mismo índice inflacionario.