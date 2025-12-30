En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
AUH
PRIMER COBRO DEL AÑO

ANSES confirmó montos de hasta $208.000 por AUH y Tarjeta Alimentar

ANSES inicia enero de 2026 con montos actualizados para la AUH y definiciones clave sobre la Tarjeta Alimentar. La combinación de aumentos, pagos retenidos y beneficios sin ajuste deja un escenario que impacta directo en el ingreso mensual de millones de familias.

ANSES comienza enero de 2026 con novedades relevantes para quienes cobran la AUH y la Tarjeta Alimentar, en un contexto marcado por la actualización mensual de las prestaciones sociales y la continuidad de algunos beneficios sin cambios.

Leé también ANSES redefine enero 2026 para jubilados con aumentos, bono y beneficios clave
ANSES redefine enero 2026 para jubilados con aumentos, bono y beneficios clave

ANSES aplica en enero el ajuste correspondiente a la inflación de noviembre, tal como establece el Decreto 274/2024. La medida impacta en la AUH, jubilaciones, pensiones y otras asignaciones, mientras que la Tarjeta Alimentar mantiene sus valores vigentes.

La combinación entre aumento de la AUH, retenciones obligatorias y montos congelados de la Tarjeta Alimentar define cuánto dinero reciben efectivamente las familias durante el primer mes del año.

ANSES confirmó el aumento de la AUH en enero 2026

Con la actualización por movilidad, la AUH de ANSES registra en enero un incremento del 2,5%. El monto bruto por hijo pasa de $122.467 a $125.528.

Como ocurre todos los meses, ANSES deposita el 80% del total, mientras que el 20% queda retenido hasta la presentación de la Libreta AUH. De esta forma, el pago mensual efectivo en enero es de $100.362 por hijo.

El ajuste también alcanza a la Asignación por Embarazo (AUE), jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares del SUAF, bajo el mismo esquema de actualización mensual.

Cómo se llega al ingreso total de hasta $208.000 por AUH y Tarjeta Alimentar

image.png
El monto total de hasta $208.000 surge de la suma de la AUH mensual que paga ANSES más el refuerzo de la Tarjeta Alimentar, según la cantidad de hijos a cargo. En enero de 2026, la AUH tiene un valor bruto de $125.528, pero ANSES deposita mensualmente el 80%, lo que equivale a $100.362 por hijo, mientras que el 20% restante queda retenido y se cobra una vez presentada la Libreta AUH.

A ese ingreso se suma el refuerzo de la Tarjeta Alimentar, que no depende de ANSES y no tiene retenciones, y cuyos montos se mantienen sin cambios en enero: $52.250 para familias con un hijo, $81.936 para dos hijos y $108.062 para tres hijos o más. De este modo, una familia con tres hijos puede alcanzar un ingreso mensual aproximado de $208.424, al combinar la AUH en mano con el refuerzo alimentario vigente.

AUH por discapacidad ANSES: monto actualizado en enero

En el caso de la AUH por discapacidad, ANSES confirmó un aumento que eleva el haber bruto a $408.824, frente a los $398.853 cobrados en diciembre.

Esta asignación no tiene límite de edad y mantiene las condiciones habituales de pago, 80% mensual y 20% retenido, que se libera una vez cumplidos los requisitos sanitarios y administrativos exigidos por el organismo.

Tarjeta Alimentar ANSES: montos que se pagan en enero 2026

Junto con la AUH, ANSES acredita la Tarjeta Alimentar, un beneficio destinado a garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria. A diferencia de la AUH, no se confirmó un aumento para enero de 2026.

Los montos vigentes de la Tarjeta Alimentar son los siguientes:

  • Un hijo: $52.250

  • Dos hijos: $81.936

  • Tres hijos o más: $108.062

El dinero se deposita de forma automática junto con la AUH u otra prestación compatible, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar según ANSES

ANSES confirmó que la Tarjeta Alimentar alcanza a:

  • Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive

  • Personas que cobran AUH por discapacidad, sin límite de edad

  • Embarazadas desde el tercer mes que reciben la AUE

  • Titulares de Pensiones No Contributivas

Calendario de pagos AUH ANSES en enero 2026

ANSES informó que los pagos de la AUH se realizarán entre el 9 y el 22 de enero, según la terminación del DNI:

  • DNI 0: 9 de enero

  • DNI 1: 10 de enero

  • DNI 2: 13 de enero

  • DNI 3: 14 de enero

  • DNI 4: 15 de enero

  • DNI 5: 16 de enero

  • DNI 6: 17 de enero

  • DNI 7: 20 de enero

  • DNI 8: 21 de enero

  • DNI 9: 22 de enero

