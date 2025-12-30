Como ocurre todos los meses, ANSES deposita el 80% del total, mientras que el 20% queda retenido hasta la presentación de la Libreta AUH. De esta forma, el pago mensual efectivo en enero es de $100.362 por hijo.

El ajuste también alcanza a la Asignación por Embarazo (AUE), jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares del SUAF, bajo el mismo esquema de actualización mensual.

Cómo se llega al ingreso total de hasta $208.000 por AUH y Tarjeta Alimentar

image.png ANSES confirmó montos de hasta $208.000 por AUH y Tarjeta Alimentar

El monto total de hasta $208.000 surge de la suma de la AUH mensual que paga ANSES más el refuerzo de la Tarjeta Alimentar, según la cantidad de hijos a cargo. En enero de 2026, la AUH tiene un valor bruto de $125.528, pero ANSES deposita mensualmente el 80%, lo que equivale a $100.362 por hijo, mientras que el 20% restante queda retenido y se cobra una vez presentada la Libreta AUH.

A ese ingreso se suma el refuerzo de la Tarjeta Alimentar, que no depende de ANSES y no tiene retenciones, y cuyos montos se mantienen sin cambios en enero: $52.250 para familias con un hijo, $81.936 para dos hijos y $108.062 para tres hijos o más. De este modo, una familia con tres hijos puede alcanzar un ingreso mensual aproximado de $208.424, al combinar la AUH en mano con el refuerzo alimentario vigente.

AUH por discapacidad ANSES: monto actualizado en enero

En el caso de la AUH por discapacidad, ANSES confirmó un aumento que eleva el haber bruto a $408.824, frente a los $398.853 cobrados en diciembre.

Esta asignación no tiene límite de edad y mantiene las condiciones habituales de pago, 80% mensual y 20% retenido, que se libera una vez cumplidos los requisitos sanitarios y administrativos exigidos por el organismo.

Tarjeta Alimentar ANSES: montos que se pagan en enero 2026

Junto con la AUH, ANSES acredita la Tarjeta Alimentar, un beneficio destinado a garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria. A diferencia de la AUH, no se confirmó un aumento para enero de 2026.

Los montos vigentes de la Tarjeta Alimentar son los siguientes:

Un hijo: $52.250

Dos hijos: $81.936

Tres hijos o más: $108.062

El dinero se deposita de forma automática junto con la AUH u otra prestación compatible, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar según ANSES

ANSES confirmó que la Tarjeta Alimentar alcanza a:

Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive

Personas que cobran AUH por discapacidad , sin límite de edad

Embarazadas desde el tercer mes que reciben la AUE

Titulares de Pensiones No Contributivas

Calendario de pagos AUH ANSES en enero 2026

ANSES informó que los pagos de la AUH se realizarán entre el 9 y el 22 de enero, según la terminación del DNI: