Camilota mostró su nuevo departamento y fue otra vez cuestionada: "Pedías ayuda para tu hermano y..."
La hermana de Thiago Medina salió a responderle a todos aquellos que la acusaron de usar el dinero donado para la recuperación del ex Gran Hermano para estrenar su nueva vivienda. Aquí, el descargo de Camila Deniz.
11 nov 2025, 09:42
Camilota mostró su nuevo departamento y fue otra vez cuestionada: "Pedías ayuda para tu hermano y..."
Recientemente Camila Deniz, más conocida como Camilota, logró concretar uno de sus más ansiados sueños: tener su casa propia. Así, desde sus redes la ex Cuestión de Peso (El Trece) compartió una representativa postal del departamento al que se mudó en Ramos Mejía donde se ve en primer plano la llave del inmueble.
Allí, no dudó en expresar su felicidad al conseguir lo que tanto soñó durante muchísimo tiempo. “Me costó, lloré, dudé, pero no bajé los brazos. Lo soñé, lo busqué y lo logré. Hoy empieza un nuevo capítulo”, escribió a corazón abierto junto a la postal publicada en su cuenta oficial de Instagram.
Claro que las repercusiones no tardaron en hacerse virales. Porque si bien hubo una infinidad de internautas que se alegraron con ella y le dejaron los mejores deseos y felicitaciones, pero también estalló una catarata de comentarios críticos que pusieron en duda el origen del dinero con el que logró mudarse a su propia casa.
De esta manera, algunos internautas dejaron entrever que podría haber usado dinero que provino de la ayuda económica que recibió la familia cuando su hermano, el ex Gran Hermano Thiago Medina, se accidentó con su moto y estuvo al borde de la muerte.
"Hace un mes ni tenías plata para ayudar a tu hermano que estaba en el hospital... Perdón pero hoy te comprás una departamento? Una casa? Mmmm no sé", "Gracias a las donaciones y a la plata que te dio la gente. Agradecele a ellos", "Con las donaciones de la gente cómo lucraste con tu hermano" o "La que pedía plata para la Sube", son sólo algunos de los muchos filosos comentarios que le dejaron a Camilota en su publicación.
Ante esta situación, en diálogo con TeleshowCamila Deniz aprovechó para responder tajante y sin filtro todas las críticas recibidas en estas últimas horas. De esta manera, explicó que el departamento es alquilado, no comprado, y que lo mantendrá con el dinero que viene ahorrando desde hace meses.
“Yo venía juntando plata y tenía mis ahorros. No usé donaciones ni nada que no me correspondiera. Hablan por hablar”, disparó Camilota así como también reveló que su vivienda anterior era temporaria, motivo por el cual se animó a independizarse de manera definitiva.
Cuál es la foto íntima de Camila Deniz que podría traerle serios problemas con la Justicia
Hace unos días, los ex participantes de Gran Hermano Catalina Gorostidi y Joel Ojeda fueron allanados por la policía en el marco de una investigación por la promoción de sitios de apuestas ilegales, un caso que también involucra a otros influencers y figuras del mundo digital.
En medio de ese contexto, Camila Deniz —conocida en redes como Camilota y hermana de Thiago Medina— encendió la polémica con una publicación que podría traerle problemas. La joven compartió una foto desde un jacuzzi, rodeada de espuma y con una copa en la mano, pero un detalle en su historia de Instagram llamó la atención.
En la imagen, además de posar relajada, adjuntó el enlace a un casino online junto al tema La cosa más bella de Eros Ramazzotti. En el link podía leerse la frase “Para más información”, seguida de una oferta de “30% de descuento” para quienes se registraran en la plataforma. Con los antecedentes recientes de los ex GH, el gesto no pasó desapercibido y muchos se preguntan si podría traerle consecuencias legales.
Minutos después, la influencer publicó otro mensaje más personal, escribiendo: “Hoy no resolví todo, pero me elegí a mí. Y eso también es un avance”, junto a nuevas postales desde el mismo spa donde se la veía disfrutando del momento.
Camilota, con una gran presencia en redes sociales, suele aprovechar su alcance para realizar promociones, canjes y colaboraciones. De hecho, durante la internación de su hermano, llegó a pedir públicamente que las marcas la contactaran para poder generar ingresos y sostener a su familia durante el difícil período.
Hoy, Camila atraviesa un momento de alivio tras el alta médica de Thiago, quien estuvo 28 días internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno luego del grave accidente en moto que sufrió el pasado 12 de septiembre. El joven permaneció en terapia intensiva varias semanas, y su hermana no se despegó de él en ningún momento, pidiendo oraciones junto a Daniela Celis, la madre de las gemelas Laia y Aimé.