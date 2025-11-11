Camilota mostró su nuevo departamento y fue otra vez cuestionada: "Pedías ayuda para tu hermano y..."

IG Camilota departamento propio1

"Hace un mes ni tenías plata para ayudar a tu hermano que estaba en el hospital... Perdón pero hoy te comprás una departamento? Una casa? Mmmm no sé", "Gracias a las donaciones y a la plata que te dio la gente. Agradecele a ellos", "Con las donaciones de la gente cómo lucraste con tu hermano" o "La que pedía plata para la Sube", son sólo algunos de los muchos filosos comentarios que le dejaron a Camilota en su publicación.

Ante esta situación, en diálogo con Teleshow Camila Deniz aprovechó para responder tajante y sin filtro todas las críticas recibidas en estas últimas horas. De esta manera, explicó que el departamento es alquilado, no comprado, y que lo mantendrá con el dinero que viene ahorrando desde hace meses.

“Yo venía juntando plata y tenía mis ahorros. No usé donaciones ni nada que no me correspondiera. Hablan por hablar”, disparó Camilota así como también reveló que su vivienda anterior era temporaria, motivo por el cual se animó a independizarse de manera definitiva.

Camila Deniz

Cuál es la foto íntima de Camila Deniz que podría traerle serios problemas con la Justicia

Hace unos días, los ex participantes de Gran Hermano Catalina Gorostidi y Joel Ojeda fueron allanados por la policía en el marco de una investigación por la promoción de sitios de apuestas ilegales, un caso que también involucra a otros influencers y figuras del mundo digital.

En medio de ese contexto, Camila Deniz —conocida en redes como Camilota y hermana de Thiago Medina— encendió la polémica con una publicación que podría traerle problemas. La joven compartió una foto desde un jacuzzi, rodeada de espuma y con una copa en la mano, pero un detalle en su historia de Instagram llamó la atención.

En la imagen, además de posar relajada, adjuntó el enlace a un casino online junto al tema La cosa más bella de Eros Ramazzotti. En el link podía leerse la frase “Para más información”, seguida de una oferta de “30% de descuento” para quienes se registraran en la plataforma. Con los antecedentes recientes de los ex GH, el gesto no pasó desapercibido y muchos se preguntan si podría traerle consecuencias legales.

camila deniz foto jacuzzi y polemica

Minutos después, la influencer publicó otro mensaje más personal, escribiendo: “Hoy no resolví todo, pero me elegí a mí. Y eso también es un avance”, junto a nuevas postales desde el mismo spa donde se la veía disfrutando del momento.

Camilota, con una gran presencia en redes sociales, suele aprovechar su alcance para realizar promociones, canjes y colaboraciones. De hecho, durante la internación de su hermano, llegó a pedir públicamente que las marcas la contactaran para poder generar ingresos y sostener a su familia durante el difícil período.

Hoy, Camila atraviesa un momento de alivio tras el alta médica de Thiago, quien estuvo 28 días internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno luego del grave accidente en moto que sufrió el pasado 12 de septiembre. El joven permaneció en terapia intensiva varias semanas, y su hermana no se despegó de él en ningún momento, pidiendo oraciones junto a Daniela Celis, la madre de las gemelas Laia y Aimé.