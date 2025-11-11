El fuerte mensaje de Martita Fort que destapa una interna familiar impensada: "Es doloroso..."

"Y cuando menos conflicto hay, es porque menos cercanía hay. Cuando eso pasa, no hay vida ostentosa ni viaje a Miame que lo tape", finalizó Martita Fort, de 21 años, durísima contra su familia.

El pasado 5 de noviembre su papá Ricardo Fort hubiera cumplido 57 años tras su muerte ocurrida el 25 de noviembre de 2013 y ella lo recordó con un emotivo mensaje desde las redes.

¿A quién apuntó directamente Martita Fort con su duro mensaje?

martita fort fuerte mensaje contra su familia

El recuerdo de Martita Fort a su papá Ricardo el día que hubiera cumplido 57 años

Martita Fort compartió un emotivo posteo desde su cuenta en Instagram el 5 de noviembre, fecha en que su padre Ricardo Fort hubiera cumplido 57 años.

El excéntrico millonario murió el 25 de noviembre de 2013 a los 45 años a causa de una muerte súbita cardíaca en el sanatorio La Trinidad de Palermo donde se encontraba internado hacía tiempo.

Su hija Martita le dedicó un emotivo mensaje en las redes para recordarlo: "Este último tiempo estuve un poco más ausente en las redes ya que estuve con una mezcla de sensaciones. Hace poco viví muchos cambios que me hicieron sentir por un lado muy feliz, pero por otro, en un estado de melancolía, depresión y con dudas constante", comenzó.

Y la joven explicó cómo fue creciendo con el dolor de no tenerlo presente: "Me mudé, empecé a adentrarme en la empresa familiar, cumplí logros personales y laborales que jamás hubiera imaginado, y crecí mucho en ese sentido. Pero por otro lado, hay personas con las que me hubiera gustado compartir esta nueva etapa que hoy no están a mi lado. Siendo una de ellas, una figura tan importante como mi papá".

Martita Fort reconoció que hay momentos en que los que se siente sola y extraña la presencia de su papá: "A veces me encuentro sola, con miedo, con incertidumbre sobre lo que viene. Son esos momentos en los que más lo extraño, en los que más necesito tener a alguien con quien contar, con quien encontrar mi lugar seguro".

"El pensamiento de cómo hubiera reaccionado, qué me diría o qué sentiría al verme hoy, me acompaña todo el tiempo. Suele reprimir mis sentimientos, pero nunca estuve tan sensible con este tema como ahora", admitió la joven.

Sobre el final, Martita reconoció que es importante también el recuerdo constante de la gente con afecto de los momentos que protagonizó su papá.

"Hoy, en el día de su cumpleaños, quiero recordarlo de esta manera: dejando en claro que no importa cuánto tiempo pase, siempre se lo va a seguir recordando. Siempre voy a tener la necesidad de recurrir a mi papá en los momentos importantes, y me alegra ver que ustedes también siguen manteniendo viva su imagen en el día a día. Feliz cumpleaños", finalizó conmovida.