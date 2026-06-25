ANSES confirmó quiénes ya pueden cobrar los $85.000

Ante este escenario, la Ayuda Escolar Anual de ANSES funciona como un respaldo económico que se acredita luego de verificar que el niño, niña o adolescente cumple con los requisitos establecidos.

A diferencia de otros beneficios, este pago tiene una característica particular: se entrega una sola vez por año y no reduce ni reemplaza otras prestaciones vigentes. Es decir, quienes reciben AUH o asignaciones familiares pueden acceder al refuerzo siempre que acrediten la escolaridad correspondiente.

El monto confirmado para el período vigente es de $85.000 por cada hijo, una suma que se deposita una vez que ANSES valida la información presentada por la familia.

Quiénes pueden acceder a la Ayuda Escolar Anual de ANSES

El beneficio no alcanza automáticamente a todas las familias, sino que está destinado a quienes cumplen con determinadas condiciones. La normativa establece diferencias según se trate de hijos sin discapacidad o hijos con discapacidad.

En el caso de los hijos sin discapacidad, los requisitos principales son:

Tener entre 45 días de vida y 18 años de edad.

Estar inscriptos y asistir regularmente a una institución educativa reconocida oficialmente.

Cursar en niveles correspondientes a inicial, primario o secundario.

Esto significa que la ayuda está pensada para acompañar diferentes etapas de la trayectoria educativa, desde los primeros años hasta la finalización de la escuela secundaria.

Para los hijos con discapacidad, las condiciones son diferentes. En estos casos:

No existe un límite máximo de edad.

El estudiante puede asistir a escuelas especiales.

También puede concurrir a talleres protegidos, centros de rehabilitación o espacios de apoyo educativo reconocidos por ANSES.

De esta manera, el organismo contempla distintas realidades educativas y amplía el alcance del beneficio para familias que requieren acompañamiento adicional.

El documento obligatorio que puede definir el cobro

Uno de los puntos más importantes para recibir el pago es la presentación del Certificado Escolar, un documento que acredita que el menor cumple con la asistencia educativa requerida.

Desde ANSES remarcan que este trámite debe realizarse todos los años, incluso si la familia ya cobró la Ayuda Escolar en ciclos anteriores. La presentación anual permite actualizar los datos y confirmar que se mantienen las condiciones necesarias.

El proceso es completamente gratuito y puede realizarse de manera digital mediante la plataforma oficial del organismo.

El procedimiento consiste en:

Ingresar a Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Entrar en la sección destinada a “Hijos”.

Seleccionar la opción para presentar el certificado escolar.

Generar el formulario correspondiente para cada menor.

Llevar el documento al establecimiento educativo para que sea firmado.

Escanearlo o tomarle una fotografía.

Volver a ingresar al sistema y cargar el archivo.

Una vez que ANSES verifica la documentación, el beneficio queda habilitado para la liquidación correspondiente.

Cuándo se realiza el pago del beneficio

Habitualmente, ANSES realiza la liquidación masiva de la Ayuda Escolar entre los meses de febrero y marzo, un período que coincide con el inicio del calendario escolar en gran parte del país.

Sin embargo, las familias que no completen el trámite durante esos meses no pierden automáticamente el derecho al cobro. Si presentan el certificado más adelante, el pago puede acreditarse una vez que el organismo aprueba la documentación.

Esto permite que quienes tienen demoras administrativas o dificultades para completar el trámite puedan regularizar su situación.

De todos modos, desde la Administración Nacional de la Seguridad Social recomiendan no esperar hasta último momento, ya que cualquier error en la carga de información puede retrasar la acreditación del dinero.

Qué ocurre si no se presenta el Certificado Escolar

La falta de presentación del certificado puede generar complicaciones importantes, especialmente para quienes reciben la Asignación Universal por Hijo.

En esos casos, no cumplir con la acreditación de escolaridad puede derivar en la pérdida del pago correspondiente de la Ayuda Escolar Anual y también generar inconvenientes relacionados con otros controles vinculados a la asignación.

Por ese motivo, ANSES insiste en la importancia de completar la documentación dentro de los tiempos establecidos.

El certificado no es un simple trámite administrativo: funciona como la comprobación necesaria para demostrar que el menor se encuentra escolarizado y cumple con las condiciones exigidas.

La fecha límite que deben tener en cuenta las familias

Uno de los datos más importantes para quienes buscan cobrar la Ayuda Escolar 2026 es el plazo máximo para presentar el Certificado Escolar.

Según la información difundida por ANSES, la documentación debe quedar cargada antes del 31 de diciembre.

Si el certificado no se presenta dentro de ese período, el pago podría no concretarse, incluso si el niño cumple con la edad requerida y asiste a una institución educativa.

Por eso, las familias deben revisar con anticipación que la documentación esté completa y correctamente cargada en el sistema.

La recomendación oficial es realizar el trámite apenas se encuentre disponible el certificado firmado por la escuela, evitando demoras que puedan afectar el acceso al beneficio.

Un alivio económico esperado por miles de hogares

En un contexto donde el inicio del ciclo lectivo representa uno de los momentos de mayor gasto para muchas familias, la ayuda de ANSES se convierte en un ingreso esperado para cubrir parte de las necesidades escolares.

El refuerzo de $85.000 por hijo apunta a brindar un acompañamiento directo y permitir que más estudiantes puedan comenzar las clases con los elementos necesarios.

Aunque se trata de un pago anual, su impacto se concentra en una etapa donde aumentan los gastos familiares. Por eso, desde el organismo remarcan la importancia de mantener actualizados los datos y cumplir con todos los pasos requeridos.

La Ayuda Escolar Anual continúa siendo uno de los programas más consultados por los beneficiarios de AUH y asignaciones familiares, especialmente durante los primeros meses del año.

Con la presentación correcta del certificado y el cumplimiento de los requisitos establecidos, miles de familias podrán acceder nuevamente a este apoyo económico.