ANSES: se confirmó el bono de hasta $346.800

Sin embargo, existe un límite establecido para evitar montos por debajo o por encima de ciertos valores. La prestación no puede ser inferior al 50% del salario mínimo ni superar el 100% del mismo, por lo que queda dentro de un rango determinado.

Con un salario mínimo fijado en $346.800, el pago de la prestación por desempleo tendría como referencia un piso aproximado de $173.400 y un techo de $346.800, dependiendo de la situación particular de cada trabajador.

Quiénes pueden acceder al beneficio de ANSES

Para recibir esta ayuda económica, no alcanza únicamente con haber perdido el empleo. La normativa establece una serie de condiciones vinculadas con el historial laboral y los aportes realizados antes de la desvinculación.

El programa está pensado para trabajadores que quedaron desempleados de manera involuntaria, es decir, que no dejaron su puesto por decisión propia sin una causa contemplada.

Entre los grupos alcanzados se encuentran:

Trabajadores permanentes: deben contar con al menos seis meses de trabajo registrado con aportes dentro de los tres años anteriores al despido o al cierre del vínculo laboral.

Trabajadores eventuales o de temporada: tienen que acreditar menos de doce meses trabajados dentro de los últimos tres años y, además, haber prestado servicios durante más de 90 días durante el último año previo a la finalización de la relación laboral.

Trabajadores de la construcción: deben reunir como mínimo ocho meses de aportes laborales dentro de los dos años anteriores al despido o a la finalización de la obra.

Cada situación es analizada por ANSES antes de aprobar el beneficio. Por ese motivo, es fundamental presentar la documentación correspondiente que demuestre tanto la relación laboral como el motivo de la desvinculación.

Cuánto tiempo se cobra la prestación por desempleo

Uno de los puntos que más interés genera entre los trabajadores es la duración del pago. La prestación por desempleo no se entrega por un único mes, sino que puede extenderse durante un período determinado según los antecedentes laborales de cada persona.

La cantidad de cuotas que recibirá el beneficiario depende principalmente del tiempo trabajado y de los aportes acumulados. En general, el organismo puede liquidar el beneficio durante un período de dos a seis meses.

A su vez, existe una excepción para quienes tienen mayor edad. Las personas mayores de 45 años pueden acceder a una extensión del cobro, llegando a percibir el beneficio por hasta 18 meses.

Esta ampliación tiene como objetivo acompañar a quienes pueden enfrentar mayores dificultades para conseguir una nueva oportunidad laboral debido a la edad o a las condiciones del mercado de trabajo.

Durante ese tiempo, el beneficiario mantiene un ingreso mensual mientras busca una nueva fuente de empleo.

Cómo iniciar el trámite ante ANSES

Los trabajadores que cumplan con las condiciones pueden solicitar la prestación por desempleo a través de dos vías: presencial o virtual.

Para realizar el trámite de manera presencial, es necesario acercarse a una oficina de ANSES con turno previo. El día de la atención, la persona deberá presentar todos los documentos solicitados para acreditar la situación laboral.

También existe la posibilidad de hacerlo de manera online mediante la plataforma de Atención Virtual del organismo. Para esta alternativa, el trabajador necesita contar con la Clave de la Seguridad Social.

El objetivo de la gestión digital es permitir que los beneficiarios puedan iniciar el pedido sin trasladarse, aunque igualmente deberán presentar la documentación requerida para comprobar la pérdida del empleo.

Documentación necesaria para cobrar el bono por desempleo

Al momento de iniciar la solicitud, ANSES exige una serie de papeles que permitan verificar la identidad del trabajador y la situación que provocó la finalización del vínculo laboral.

Entre los documentos básicos se encuentra:

DNI original y copia.

Además, se debe presentar documentación que compruebe el motivo de la desvinculación. Los requisitos cambian según cada caso.

En situaciones de despido sin justa causa, el trabajador debe presentar el telegrama de despido, una carta documento o una nota emitida por el empleador con firma certificada.

Cuando la pérdida del empleo ocurre por quiebra o concurso preventivo del empleador, se puede solicitar documentación específica como una certificación del síndico que confirme la finalización del contrato, una sentencia de quiebra autenticada por el juzgado correspondiente, un telegrama del empleador informando el cese o una publicación del Boletín Oficial donde figure la quiebra.

En los casos donde el trabajador haya decidido finalizar la relación laboral por una causa justificada, será necesario presentar los telegramas enviados durante el proceso de intimación y desvinculación.

También se contempla la situación de quienes tenían un contrato a plazo fijo y no fueron renovados. En ese caso, se debe adjuntar una copia del contrato laboral vencido.

Por otro lado, cuando el vínculo finalizó por el fallecimiento de un empleador individual, ANSES solicita la copia certificada del acta o partida de defunción.

Casos especiales vinculados a enfermedades o accidentes

La normativa también contempla situaciones en las que el trabajador atravesaba un problema de salud al momento de perder su empleo.

Si la persona sufrió una enfermedad o accidente no relacionado con el trabajo, o bien un accidente laboral, deberá presentar un certificado médico que acredite su aptitud para desempeñarse en un puesto acorde a su estado actual.

Este requisito permite evaluar que el trabajador pueda reincorporarse a una actividad laboral compatible con su situación.

La prestación por desempleo representa una herramienta de asistencia para quienes atraviesan una transición laboral inesperada. El objetivo del beneficio es sostener económicamente al trabajador durante el tiempo que necesita para encontrar un nuevo empleo registrado.

Por eso, desde ANSES remarcan la importancia de revisar los requisitos y presentar correctamente la documentación. Un error o la falta de algún comprobante puede retrasar la aprobación del trámite y demorar el acceso al pago mensual.

Con miles de personas atravesando cambios laborales, despidos o finalizaciones de contratos, este beneficio se convirtió en una de las principales herramientas de contención económica para quienes quedan temporalmente sin ingresos.

La clave para acceder es cumplir con las condiciones establecidas, demostrar la situación de desempleo involuntario y completar el trámite dentro de los plazos correspondientes.