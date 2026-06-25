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Nuevo aumento de ANSES: la AUH supera los $148.000 y suben todas las prestaciones

El organismo previsional aplicará un incremento del 2,1% en julio de 2026. La AUH, las jubilaciones, las pensiones y las asignaciones familiares recibirán nuevos valores.

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La medida impactará sobre millones de beneficiarios de todo el país, ya que alcanzará a la Asignación Universal por Hijo (AUH), las jubilaciones, las pensiones y las asignaciones familiares del sistema SUAF.

La actualización responde al esquema de movilidad mensual vigente, establecido por el Decreto 274/2024, que determina que los haberes se ajusten tomando como referencia la inflación registrada dos meses antes.

Cuánto aumenta la AUH en julio de 2026

Con el incremento del 2,1%, la Asignación Universal por Hijo tendrá un valor bruto de $148.045,38 por cada hijo.

Sin embargo, ANSES continúa reteniendo el 20% del beneficio hasta que se presente la Libreta AUH, documento que acredita la asistencia escolar, los controles sanitarios y el cumplimiento del calendario de vacunación.

De esta manera, las familias recibirán mensualmente el 80% del beneficio, mientras que el porcentaje restante podrá cobrarse una vez realizada la presentación correspondiente.

Los nuevos montos quedan de la siguiente manera:

  • AUH por hijo: $148.045,38.
  • AUH por hijo con discapacidad: $482.061,17.
  • Asignación por hijo con discapacidad del SUAF: $241.040,29.

Estos valores pueden complementarse con otros programas compatibles que se acreditan automáticamente junto con la prestación principal.

Cuánto puede cobrar una familia con AUH

El ingreso final de cada hogar depende de la cantidad de hijos y de los beneficios adicionales que perciba.

En muchos casos, las familias también reciben la Tarjeta Alimentar, una asistencia destinada a garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria.

El monto varía según la cantidad de hijos que integran el grupo familiar:

  • Familias con un hijo.
  • Familias con dos hijos.
  • Familias con tres o más hijos.

Además, algunos beneficiarios pueden acceder al Complemento Leche del Plan de los Mil Días, destinado a reforzar la alimentación durante los primeros años de vida.

La combinación de estos programas permite que numerosos hogares superen ampliamente el valor de la AUH mensual.

Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar

La Tarjeta Alimentar se acredita automáticamente y no requiere inscripción previa.

Pueden acceder:

  • Titulares de AUH con hijos de hasta 14 años.
  • Personas embarazadas que perciben la Asignación por Embarazo.
  • Familias con hijos con discapacidad que cobran AUH, sin límite de edad.

ANSES realiza el cruce de información de manera automática y deposita el beneficio junto con la prestación principal.

Complemento Leche: quiénes lo reciben

El Complemento Leche forma parte del Plan de los Mil Días y busca garantizar una adecuada nutrición durante la primera infancia.

El beneficio alcanza a:

  • Niños y niñas de hasta tres años.
  • Embarazadas que perciben la Asignación por Embarazo.

El pago también se acredita automáticamente junto con la asignación correspondiente.

Jubilaciones y pensiones: cuánto se cobra en julio

El aumento del 2,1% también se aplicará sobre las jubilaciones y pensiones del sistema previsional.

Con la actualización de julio:

  • La jubilación mínima ascenderá a $411.989,32.
  • La PUAM llegará a $329.591,45.
  • Las Pensiones No Contributivas alcanzarán los $288.394,05.

En caso de que el Gobierno nacional confirme nuevamente el bono extraordinario de $70.000, quienes perciben la jubilación mínima podrían alcanzar ingresos cercanos a los $481.989,32.

Cómo consultar los haberes de ANSES

Los beneficiarios pueden verificar los montos actualizados a través de Mi ANSES.

Para hacerlo deben:

  • Ingresar a la plataforma.
  • Acceder con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
  • Seleccionar la opción "Cobros".
  • Consultar la liquidación correspondiente al mes.

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