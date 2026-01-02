Jubilados de ANSES arrancan enero con AUMENTOS y descuentos para reforzar ingresos
ANSES inicia enero de 2026 con una combinación de medidas que impactan en los ingresos de los jubilados. Aumentos, refuerzos y beneficios automáticos se concentran en el primer cobro del año y redefinen el escenario previsional.
ANSES arranca enero de 2026 con un esquema de pagos que modifica el ingreso real de los jubilados y pensionados desde el primer mes del año. El haber mensual no llega solo, sino acompañado por refuerzos y beneficios que inciden directamente en el bolsillo.
El primer cobro del año combina aumento por movilidad, bono previsional extraordinario y descuentos automáticos en consumos esenciales, un paquete que marca una diferencia frente a otros eneros, tradicionalmente ajustados para los adultos mayores.
En un contexto donde los gastos de diciembre y el inicio del verano presionan sobre los ingresos, ANSES concentra en enero una serie de medidas que buscan sostener el poder adquisitivo de los jubilados, con impacto inmediato y sin necesidad de trámites.
¿Cuánto aumentan las jubilaciones de ANSES en enero de 2026?
Desde el 1° de enero de 2026, las jubilaciones y pensiones reciben un aumento del 2,5 %, de acuerdo con la fórmula de movilidad vigente, que ajusta los haberes según la inflación.
Con este incremento, los valores quedan establecidos en:
Jubilación mínima: $349.401,58
Jubilación máxima: $2.329.374,67
El aumento se aplica de forma automática, sin gestiones adicionales, y se cobra según el calendario habitual de ANSES, de acuerdo con la terminación del DNI.
Bono de ANSES en enero: quiénes lo cobran y cuál es el tope
Al aumento mensual se suma un bono previsional de hasta $70.000, destinado a reforzar los ingresos más bajos del sistema.
El esquema funciona de la siguiente manera:
Cobran el bono completo quienes perciben la jubilación mínima.
Se paga de forma decreciente a haberes superiores.
No lo reciben quienes superan los $419.401,58 de ingreso total.
De este modo, un jubilado con haber mínimo alcanza en enero un ingreso total de $419.401,58, producto del haber actualizado más el bono extraordinario. El pago se deposita junto con la jubilación y no requiere inscripción.
Beneficios ANSES: descuentos automáticos que impactan en el gasto diario
El tercer componente del esquema no se cobra en efectivo, pero tiene un efecto directo en el consumo. Se trata del programa Beneficios ANSES, que ofrece descuentos automáticos del 10 % al 40 % en comercios adheridos.
Este beneficio alcanza a:
Jubilados y pensionados
Titulares de asignaciones
Beneficiarios de prestaciones sociales de ANSES
Los descuentos se aplican en rubros esenciales como alimentos, farmacias, ópticas, indumentaria y comercios de cercanía, con un tope mensual de reintegro de $120.000.
¿Cómo se accede a los descuentos de Beneficios ANSES?
El sistema es 100 % automático y no exige trámites previos. Para acceder:
Pagar con la tarjeta de débito donde se cobra la jubilación.
Verificar comercios adheridos en el sitio oficial de ANSES.
Realizar la compra, el descuento se aplica en línea o como reintegro.
Este mecanismo garantiza que el beneficio llegue sin demoras ni gestiones presenciales.
Por qué enero 2026 es un mes clave para los jubilados
La combinación de aumento por movilidad, bono previsional y descuentos en consumos esenciales convierte a enero en un mes atípico para los jubilados.
El esquema permite:
Sostener ingresos frente a la inflación
Reducir el impacto de aumentos en alimentos y medicamentos
Planificar gastos con mayor previsibilidad
En un período históricamente complejo, el arranque de 2026 muestra un cambio concreto en la estructura del primer cobro del año.
Prórroga de ANSES para la Libreta AUH: hasta cuándo se puede presentar
En paralelo, ANSES extendió el plazo para presentar la Libreta AUH 2025.
La nueva fecha límite es el 31 de marzo de 2026, lo que permite acceder al 20 % retenido del beneficio.
La presentación acredita controles de salud, vacunación y escolaridad, y habilita el cobro de un monto acumulado clave para miles de familias.