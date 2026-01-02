Con este incremento, los valores quedan establecidos en:

Jubilación mínima: $349.401,58

Jubilación máxima: $2.329.374,67

El aumento se aplica de forma automática, sin gestiones adicionales, y se cobra según el calendario habitual de ANSES, de acuerdo con la terminación del DNI.

Bono de ANSES en enero: quiénes lo cobran y cuál es el tope

Creditos_jubilados Jubilados de ANSES arrancan enero con AUMENTOS y descuentos para reforzar ingresos

Al aumento mensual se suma un bono previsional de hasta $70.000, destinado a reforzar los ingresos más bajos del sistema.

El esquema funciona de la siguiente manera:

Cobran el bono completo quienes perciben la jubilación mínima.

Se paga de forma decreciente a haberes superiores.

No lo reciben quienes superan los $419.401,58 de ingreso total.

De este modo, un jubilado con haber mínimo alcanza en enero un ingreso total de $419.401,58, producto del haber actualizado más el bono extraordinario. El pago se deposita junto con la jubilación y no requiere inscripción.

Beneficios ANSES: descuentos automáticos que impactan en el gasto diario

El tercer componente del esquema no se cobra en efectivo, pero tiene un efecto directo en el consumo. Se trata del programa Beneficios ANSES, que ofrece descuentos automáticos del 10 % al 40 % en comercios adheridos.

Este beneficio alcanza a:

Jubilados y pensionados

Titulares de asignaciones

Beneficiarios de prestaciones sociales de ANSES

Los descuentos se aplican en rubros esenciales como alimentos, farmacias, ópticas, indumentaria y comercios de cercanía, con un tope mensual de reintegro de $120.000.

¿Cómo se accede a los descuentos de Beneficios ANSES?

El sistema es 100 % automático y no exige trámites previos. Para acceder:

Pagar con la tarjeta de débito donde se cobra la jubilación.

Verificar comercios adheridos en el sitio oficial de ANSES .

Realizar la compra, el descuento se aplica en línea o como reintegro.

Este mecanismo garantiza que el beneficio llegue sin demoras ni gestiones presenciales.

Por qué enero 2026 es un mes clave para los jubilados

La combinación de aumento por movilidad, bono previsional y descuentos en consumos esenciales convierte a enero en un mes atípico para los jubilados.

El esquema permite:

Sostener ingresos frente a la inflación

Reducir el impacto de aumentos en alimentos y medicamentos

Planificar gastos con mayor previsibilidad

En un período históricamente complejo, el arranque de 2026 muestra un cambio concreto en la estructura del primer cobro del año.

Prórroga de ANSES para la Libreta AUH: hasta cuándo se puede presentar

En paralelo, ANSES extendió el plazo para presentar la Libreta AUH 2025.

La nueva fecha límite es el 31 de marzo de 2026, lo que permite acceder al 20 % retenido del beneficio.

La presentación acredita controles de salud, vacunación y escolaridad, y habilita el cobro de un monto acumulado clave para miles de familias.