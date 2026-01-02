Con este incremento, los montos quedan establecidos de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $349.401,58

Haber máximo: $2.351.141,84

El aumento se acredita de forma automática junto con el haber mensual, respetando el calendario de pagos de ANSES según terminación de DNI.

Bono extraordinario de ANSES para jubilados con haberes más bajos

Milei definió qué pasará con el bono a jubilados de ANSES Jubilados de ANSES pueden alcanzar hasta $539.000 en enero

Además del aumento, ANSES paga en enero un bono extraordinario de hasta $70.000 destinado a reforzar los ingresos de quienes cobran menos.

El esquema funciona de la siguiente manera:

$70.000 completos para jubilados que perciben la mínima.

Monto decreciente para haberes superiores, hasta alcanzar un tope de $419.401,58.

Quienes superan ese ingreso total no acceden al refuerzo.

Este bono se deposita junto con la jubilación, sin necesidad de realizar trámites previos.

Reintegros por consumo con tarjeta de débito: el tercer refuerzo de ANSES

El tercer componente del refuerzo para jubilados es el programa Beneficios ANSES, que permite acceder a reintegros por consumo de hasta $120.000 mediante pagos con tarjeta de débito.

Las principales características del beneficio son:

Aplicación automática, sin inscripción.

Vigencia hasta el 22 de enero.

Compras en comercios adheridos.

Reintegros en rubros esenciales como alimentos, farmacias e indumentaria.

Este beneficio no se acredita como un pago único, sino como devoluciones asociadas a los consumos realizados.

Cómo se alcanza el refuerzo total que puede superar los $539.000

El ingreso total surge de la combinación de tres componentes que pueden acumularse en enero:

Reintegros por consumo: hasta $120.000

De esta manera, un jubilado que accede a los tres beneficios puede alcanzar más de $539.000 durante el mes, siempre que realice consumos con tarjeta de débito en comercios adheridos antes del 22 de enero.

Qué deben tener en cuenta los jubilados antes de que finalice enero

El refuerzo no impacta de la misma manera en todos los casos. El bono depende del nivel de ingresos y los reintegros requieren consumos efectivos con débito. Por ese motivo, enero se presenta como un mes clave para controlar recibos, revisar movimientos y aprovechar los beneficios vigentes dentro de los plazos establecidos por ANSES.