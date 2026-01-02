El Gobierno confirmó cómo ANSES pagará las prestaciones sociales clave durante enero, entre ellas la AUH y el refuerzo para alimentos. La decisión afecta directamente al ingreso mensual de los hogares que cobran la Tarjeta Alimentar.
ANSES confirmó cómo se liquidarán la AUH y la Tarjeta Alimentar en enero de 2026. La definición del Gobierno impacta en los ingresos familiares, mantiene algunos valores sin cambios y redefine cuánto se cobra según la cantidad de hijos.
ANSES confirma cuánto se cobra por AUH y Tarjeta Alimentar en enero de 2026
ANSES aplicó en enero una actualización del 2,47% en la AUH, asignaciones familiares y haberes previsionales, mientras que otros beneficios mantienen sus valores sin modificaciones. Esta combinación define el monto final que recibe cada familia según su situación.
La AUH y la Tarjeta Alimentar continúan pagándose de forma automática, sin necesidad de trámites adicionales, a partir del cruce de datos entre ANSES y el Ministerio de Capital Humano, que confirmó el esquema vigente para el comienzo del año.
La Tarjeta Alimentar seguirá vigente durante todo 2026, pero sin aumentos en enero. El Ministerio de Capital Humano confirmó que el programa no se ajusta por movilidad, por lo que ANSES liquidará los mismos valores que rigieron durante 2025.
El beneficio tiene como objetivo garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria y se deposita de manera directa junto con la prestación principal que cobra cada titular, sin inscripción previa.
ANSES acredita la Tarjeta Alimentar a partir del cruce de información oficial. El beneficio alcanza a quienes perciben:
Asignación Universal por Hijo (AUH)
Asignación por Embarazo (AUE)
Pensión No Contributiva para madres de siete hijos, con hijos menores o con Certificado Único de Discapacidad vigente
El pago se realiza en la misma cuenta donde se cobra la prestación principal.
Los valores oficiales que ANSES pagará en enero de 2026 son:
$52.250 por un hijo
$81.936 por dos hijos
$108.062 por tres o más hijos
Estos montos se mantienen sin cambios y se suman al valor correspondiente de la AUH o la prestación base.
Con el aumento del 2,47% en la AUH, los ingresos totales combinados quedan de la siguiente manera:
1 hijo: $152.664,40
2 hijos: $282.764,80
3 hijos: $409.305,20
4 hijos: $509.719,60
5 hijos: $610.134,00
6 hijos: $710.548,40
Los montos surgen de la suma del 80% de la AUH más la Tarjeta Alimentar correspondiente.
Las familias con hijos de hasta 3 años acceden al 100% de la AUH, junto con el Complemento Leche del Plan de los Mil Días. En estos casos, el ingreso total con Tarjeta Alimentar alcanza los $225.108 en enero de 2026.
La Asignación por Embarazo se paga de forma automática junto con la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche. En enero, el total es de $200.004,40, resultado de la suma de los tres beneficios.
Las titulares de la Pensión No Contributiva para madres de siete hijos perciben en enero:
$471.549,32 con un hijo
$501.235,32 con dos hijos
$527.361,32 con tres o más hijos
El monto incluye el haber mensual, la Tarjeta Alimentar y el bono extraordinario de $70.000.
Los beneficiarios pueden verificar el monto exacto a cobrar ingresando a Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social, desde el 9 de marzo de 2026.