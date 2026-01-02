El beneficio tiene como objetivo garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria y se deposita de manera directa junto con la prestación principal que cobra cada titular, sin inscripción previa.

Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar según ANSES

ANSES acredita la Tarjeta Alimentar a partir del cruce de información oficial. El beneficio alcanza a quienes perciben:

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Asignación por Embarazo (AUE)

Pensión No Contributiva para madres de siete hijos, con hijos menores o con Certificado Único de Discapacidad vigente

El pago se realiza en la misma cuenta donde se cobra la prestación principal.

Tarjeta Alimentar: montos confirmados para enero

Los valores oficiales que ANSES pagará en enero de 2026 son:

$52.250 por un hijo

$81.936 por dos hijos

$108.062 por tres o más hijos

Estos montos se mantienen sin cambios y se suman al valor correspondiente de la AUH o la prestación base.

AUH y Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en total en enero

Con el aumento del 2,47% en la AUH, los ingresos totales combinados quedan de la siguiente manera:

1 hijo: $152.664,40

2 hijos: $282.764,80

3 hijos: $409.305,20

4 hijos: $509.719,60

5 hijos: $610.134,00

6 hijos: $710.548,40

Los montos surgen de la suma del 80% de la AUH más la Tarjeta Alimentar correspondiente.

AUH al 100% y Plan de los Mil Días: cuánto se cobra

Las familias con hijos de hasta 3 años acceden al 100% de la AUH, junto con el Complemento Leche del Plan de los Mil Días. En estos casos, el ingreso total con Tarjeta Alimentar alcanza los $225.108 en enero de 2026.

Asignación por Embarazo: monto total con Tarjeta Alimentar

anses-asignacion-embarazo.jpg ANSES confirma cuánto se cobra por AUH y Tarjeta Alimentar en enero de 2026

La Asignación por Embarazo se paga de forma automática junto con la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche. En enero, el total es de $200.004,40, resultado de la suma de los tres beneficios.

PNC para madres de siete hijos: cuánto se cobra en enero

Las titulares de la Pensión No Contributiva para madres de siete hijos perciben en enero:

$471.549,32 con un hijo

$501.235,32 con dos hijos

$527.361,32 con tres o más hijos

El monto incluye el haber mensual, la Tarjeta Alimentar y el bono extraordinario de $70.000.

Cómo consultar el cobro en Mi ANSES

Los beneficiarios pueden verificar el monto exacto a cobrar ingresando a Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social, desde el 9 de marzo de 2026.