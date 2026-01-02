Silvina Scheffler recibió el alta tras más de una semana internada y un diagnóstico preocupante

Hace unas horas incluso desde la cuenta en redes de la ex GH se había pedido por una cadena de oración para su recuperación: "Quiero pedirles a todos ustedes que recen por mí. Me está costando mucho mi recuperación", precisba con suma preocupación la ex participante del reality.

El concepto de leptospirosis refiere a una enfermedad zoonótica causada por la bacteria Leptospira, que se transmite de animales (roedores, ganado, perros) a humanos a través del contacto con agua o tierra contaminada con su orina, o directamente con animales infectados.

Puede manifestarse como una gripe leve o progresar a una forma grave, con daño hepático, renal, hemorragias y meningitis, pudiendo ser mortal si no se trata con antibióticos a tiempo.

Noticia en desarrollo

El angustiante relato de Silvina Scheffler en medio de su dramática internación

Silvina Scheffler expuso el difícil momento que atraviesa durante su internación por una enfermedad de origen bacteriano. Con la voz casi quebrada y muy afectada, la ex Gran Hermano rompió el silencio en diálogo con el ciclo A la tarde (América Tv).

"Se la escucha bastante mal, volvió a levantar fiebre y pasa fin de año sola, aislada, con fiebre que no se la pueden bajar con nada", adelantaba Nadia Epstein antes de que se escuche el testimonio de Silvina.

“Hoy exploté porque estoy muy dolorida. Es terrible, no te puedo explicar lo que se siente, lo que se vive”, expresó muy angustiada sobre cómo vive la internación y el dolor constante que padece.

“Estoy dolorida todo el tiempo; la estoy pasando mal, muy mal. No sé qué es esto que me tocó vivir”, confesó con total crudeza la ex pareja de Nito Artaza, dejando en evidencia la angustia y el desgaste que le provoca el cuadro que enfrenta desde hace varios días, reflejando la gravedad de la situación.

"Yo creo que mañana, a más tardar pasado, ya me van a dar el alta pero hoy estoy muy dolorida, es terrible lo que se siente y lo que se vive. Pero voy a salir de esta", cerraba esperanzada Silvina.