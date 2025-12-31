En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
AUH
ANSES
Previsional

AUH: por qué el 9 de enero es una fecha clave para millones de familias

ANSES inicia el calendario de pagos del primer mes del año con montos actualizados por inflación. A quiénes les corresponde la AUH, cuánto se cobra en enero y el cronograma completo según DNI.

AUH: por qué el 9 de enero es una fecha clave para millones de familias

AUH: por qué el 9 de enero es una fecha clave para millones de familias

El 9 de enero de 2026 marca un punto de partida clave para quienes cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH). Ese día, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pone en marcha el calendario de pagos de enero, el primero del año, con montos actualizados en función del esquema de movilidad vigente.

Leé también ÚLTIMO DÍA: así se habilitan los $188.000 extras de ANSES para cobrar en enero 2026
ÚLTIMO DÍA: así se habilitan los $188.000 extras de ANSES para cobrar en enero 2026

A partir de esa fecha, los titulares comienzan a percibir el haber mensual con aumento, en un mes atravesado por ajustes inflacionarios y la reorganización del cronograma de cobros tras el receso de fin de año.

Por qué el 9 de enero es una fecha central para la AUH

El inicio del calendario no solo define cuándo se cobra, sino también con qué monto. Enero incorpora una actualización que impacta de manera directa en el ingreso mensual de millones de hogares, en un contexto donde el cobro temprano resulta clave para afrontar gastos básicos del comienzo del año.

Para muchas familias, la AUH representa un ingreso fundamental para cubrir alimentos, útiles escolares, transporte y servicios, por lo que el arranque del cronograma adquiere una relevancia especial.

AUH de ANSES: quiénes pueden acceder al beneficio

La Asignación Universal por Hijo está destinada a:

  • Madres, padres o tutores desocupados.

  • Personas que trabajan en la economía informal.

  • Quienes perciben ingresos por debajo del salario mínimo.

  • Monotributistas sociales.

  • Personas sin aportes formales al sistema previsional.

El beneficio se paga por cada hijo menor de 18 años. En el caso de hijos con discapacidad, no hay límite de edad, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por ANSES.

ANSES_AUH
ANSES define enero 2026 con aumento y fechas de cobro

ANSES define enero 2026 con aumento y fechas de cobro

Monto de la AUH en enero 2026: cuánto se cobra

Con el aumento del 2,5% aplicado en enero, el monto bruto de la AUH queda fijado en:

  • $125.528 por hijo

Como ocurre todos los meses, ANSES deposita el 80% del total, mientras que el 20% restante se retiene y se acumula para ser pagado una vez al año, tras la presentación obligatoria de la Libreta AUH.

  • Pago mensual efectivo: $100.362

  • Monto retenido: $25.105,60

Ese porcentaje retenido se cobra posteriormente, siempre que el titular cumpla con el trámite anual.

AUH de ANSES: calendario de pagos de enero 2026

ANSES confirmó que los pagos de la AUH comienzan el 9 de enero y finalizan el 22 de enero, según la terminación del DNI del titular.

El cronograma queda establecido de la siguiente manera:

  • DNI terminado en 0: 9 de enero

  • DNI terminado en 1: 10 de enero

  • DNI terminado en 2: 13 de enero

  • DNI terminado en 3: 14 de enero

  • DNI terminado en 4: 15 de enero

  • DNI terminado en 5: 16 de enero

  • DNI terminado en 6: 17 de enero

  • DNI terminado en 7: 20 de enero

  • DNI terminado en 8: 21 de enero

  • DNI terminado en 9: 22 de enero

Cómo consultar fecha y monto de cobro

Los titulares pueden verificar la fecha exacta y el monto a cobrar ingresando a Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social, desde la web oficial o la aplicación móvil.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
AUH ANSES enero
Notas relacionadas
Triple extra ANSES para JUBILADOS: cómo cobrar hasta $120.000 más antes del 22 de enero
ANSES confirmó las fechas de pago de asignaciones de SUAF, con nuevos montos y topes
Tarjeta Alimentar enero 2026: ANSES confirmó lo que se cobra por familia

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar