AUH: por qué el 9 de enero es una fecha clave para millones de familias

AUH de ANSES: quiénes pueden acceder al beneficio

La Asignación Universal por Hijo está destinada a:

Madres, padres o tutores desocupados .

Personas que trabajan en la economía informal .

Quienes perciben ingresos por debajo del salario mínimo .

Monotributistas sociales .

Personas sin aportes formales al sistema previsional.

El beneficio se paga por cada hijo menor de 18 años. En el caso de hijos con discapacidad, no hay límite de edad, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por ANSES.

ANSES_AUH ANSES define enero 2026 con aumento y fechas de cobro

Monto de la AUH en enero 2026: cuánto se cobra

Con el aumento del 2,5% aplicado en enero, el monto bruto de la AUH queda fijado en:

$125.528 por hijo

Como ocurre todos los meses, ANSES deposita el 80% del total, mientras que el 20% restante se retiene y se acumula para ser pagado una vez al año, tras la presentación obligatoria de la Libreta AUH.

Pago mensual efectivo: $100.362

Monto retenido: $25.105,60

Ese porcentaje retenido se cobra posteriormente, siempre que el titular cumpla con el trámite anual.

AUH de ANSES: calendario de pagos de enero 2026

ANSES confirmó que los pagos de la AUH comienzan el 9 de enero y finalizan el 22 de enero, según la terminación del DNI del titular.

El cronograma queda establecido de la siguiente manera:

DNI terminado en 0: 9 de enero

DNI terminado en 1: 10 de enero

DNI terminado en 2: 13 de enero

DNI terminado en 3: 14 de enero

DNI terminado en 4: 15 de enero

DNI terminado en 5: 16 de enero

DNI terminado en 6: 17 de enero

DNI terminado en 7: 20 de enero

DNI terminado en 8: 21 de enero

DNI terminado en 9: 22 de enero

Cómo consultar fecha y monto de cobro

Los titulares pueden verificar la fecha exacta y el monto a cobrar ingresando a Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social, desde la web oficial o la aplicación móvil.