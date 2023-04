ANSES Cuándo cobro 10 de abril: Pensión no Contributiva (PNC), Asignación por Embarazo y APU

Después del feriado largo por Semana Santa, la ANSES retoma este lunes 10 de abril el cronograma de pagos del mes para los beneficiarios de Pensión no Contributiva (PNC) por Invalidez, Vejez o Madre de 7 hijos o más, también inicia hoy el calendario para las titulares de Asignación por Embarazo y Asignaciones Pago Único (APU), el miércoles será el turno de los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo, los titulares de Asignaciones por Prenatal y Maternidad y de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas. ¿Cuándo cobro?