ANSES da de baja las asignaciones: quiénes dejarán de cobrar AUH y SUAF en abril

Primero, el tope individual. Ningún integrante del grupo familiar puede tener ingresos brutos superiores a $2.722.595.

Segundo, el tope del grupo familiar (IGF). La suma total de los ingresos del hogar no puede superar los $5.445.190 brutos.

El incumplimiento de cualquiera de estos dos puntos genera una consecuencia directa: la exclusión total del sistema de asignaciones, incluso si el resto de las condiciones se cumplen.

Cómo funciona el control de ingresos mes a mes

El mecanismo de control de ANSES se basa en cruces automáticos de datos. El organismo verifica todos los meses la información registrada en AFIP y los empleadores. Esto significa que cualquier variación en los ingresos puede impactar de forma inmediata en el cobro.

Si en un mes determinado se detecta que el ingreso supera el límite permitido, se suspende el pago de ese período.

Este punto es clave porque muchos beneficiarios pueden perder el cobro sin haber cambiado de empleo, simplemente por una variación salarial o el cobro de un adicional.

Asignaciones_ANSES ANSES definió las fechas de cobro y montos para febrero

Asignaciones familiares: el detalle que pocos conocen sobre el SUAF

A diferencia de otros beneficios, el SUAF funciona con un sistema de escalas. Esto implica que no todos cobran lo mismo, sino que el monto de la asignación disminuye a medida que aumentan los ingresos.

Es decir, antes de quedar excluido por completo, el beneficiario puede experimentar una reducción progresiva del monto que recibe. Sin embargo, una vez superado el tope máximo, el beneficio desaparece por completo.

Este esquema genera una situación particular: no solo importa si cobrás o no, sino cuánto cobrás dentro del sistema.

AUH: un límite mucho más estricto

En el caso de la Asignación Universal por Hijo, la lógica es completamente distinta. Aquí no hay escalas ni márgenes intermedios. El requisito es uno solo: que los ingresos del grupo familiar no superen el equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

Si ese límite se supera, se pierde automáticamente el derecho a cobrar la AUH.

Esto se debe a que el programa está diseñado exclusivamente para personas en situación de vulnerabilidad, como:

Personas desocupadas.

Trabajadores informales.

Monotributistas sociales.

Trabajadores de casas particulares con bajos ingresos.

Cualquier ingreso registrado por encima del mínimo deja al beneficiario fuera del sistema.

Qué ingresos tiene en cuenta ANSES

Uno de los puntos más importantes es entender qué evalúa el organismo al momento de determinar si se cumple o no el requisito.

ANSES analiza la totalidad de los ingresos del grupo familiar, incluyendo:

Salarios registrados.

Ingresos informales declarados.

Rentas de monotributo social.

Otros ingresos registrados en bases del Estado.

Además, si los progenitores conviven, se toma en cuenta la suma de ambos ingresos, lo que puede generar la pérdida del beneficio incluso si uno de ellos cumple con el límite individual.