ANSES inicia enero 2026 con el primer ajuste del año ya en marcha. El nuevo esquema impacta en jubilaciones, AUH y SUAF, con montos actualizados y un calendario de pagos que ordena el arranque del año para millones de beneficiarios.
ANSES define enero 2026 con aumento y fechas de cobro
El ajuste se aplica tras la publicación del último dato oficial de inflación. Según el INDEC, el IPC de noviembre fue del 2,5%, porcentaje que se utiliza como base para la actualización prevista por la Ley de Movilidad vigente, sin necesidad de trámites adicionales.
El aumento de ANSES en enero 2026 es del 2,5% y se aplica de forma automática a jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. El mecanismo toma como referencia la inflación de noviembre y define los valores base que se liquidan durante el primer mes del año.
Este esquema mensual busca sostener el poder adquisitivo de los ingresos previsionales y sociales, con actualizaciones regulares que se reflejan directamente en cada liquidación.
Con el ajuste confirmado, los haberes previsionales quedan establecidos de la siguiente manera:
Jubilación mínima: $349.303,33
PUAM: $279.443,60
Pensión No Contributiva: $314.523,04
Si se vuelve a confirmar el bono extraordinario de $70.000, los ingresos finales de los haberes más bajos se elevan significativamente durante enero. Este refuerzo, de oficializarse, vuelve a concentrarse en los beneficiarios con menores ingresos del sistema.
Las asignaciones familiares también reflejan el aumento de ANSES en enero 2026, con nuevos valores definidos para cada prestación:
AUH por hijo: $125.529,58
AUH por hijo con discapacidad: $408.697,46
SUAF por hijo (primer tramo): $61.252
SUAF por hijo con discapacidad: $199.433,02
Pensión para Madres de 7 Hijos: $349.303,33
Estos montos se aplican de forma automática y constituyen la base de cobro para todo el mes de enero, según el calendario oficial.
El cronograma de pagos de ANSES para enero 2026 se organiza por tipo de prestación y terminación de DNI:
Jubilaciones y pensiones mínimas: entre el 12 y el 22 de enero
Haberes superiores a la mínima: entre el 23 y el 29 de enero
Pensiones No Contributivas: del 9 al 15 de enero
Cada beneficiario puede verificar su fecha exacta de cobro a través de Mi ANSES, la app oficial o los canales habituales del organismo.