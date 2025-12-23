Cuánto cobran los jubilados y pensionados de ANSES en enero 2026

Jubilados_ANSES ANSES define enero 2026 con aumento y fechas de cobro

Con el ajuste confirmado, los haberes previsionales quedan establecidos de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $349.303,33

PUAM: $279.443,60

Pensión No Contributiva: $314.523,04

Si se vuelve a confirmar el bono extraordinario de $70.000, los ingresos finales de los haberes más bajos se elevan significativamente durante enero. Este refuerzo, de oficializarse, vuelve a concentrarse en los beneficiarios con menores ingresos del sistema.

AUH y SUAF: cuánto se cobra por hijo desde enero de 2026

Las asignaciones familiares también reflejan el aumento de ANSES en enero 2026, con nuevos valores definidos para cada prestación:

AUH por hijo: $125.529,58

AUH por hijo con discapacidad: $408.697,46

SUAF por hijo (primer tramo): $61.252

SUAF por hijo con discapacidad: $199.433,02

Pensión para Madres de 7 Hijos: $349.303,33

Estos montos se aplican de forma automática y constituyen la base de cobro para todo el mes de enero, según el calendario oficial.

Cuándo paga ANSES en enero 2026 según cada prestación

El cronograma de pagos de ANSES para enero 2026 se organiza por tipo de prestación y terminación de DNI:

Jubilaciones y pensiones mínimas: entre el 12 y el 22 de enero

Haberes superiores a la mínima: entre el 23 y el 29 de enero

Pensiones No Contributivas: del 9 al 15 de enero

Cada beneficiario puede verificar su fecha exacta de cobro a través de Mi ANSES, la app oficial o los canales habituales del organismo.