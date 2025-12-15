En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Jubilados
INFORMACIÓN CLAVE

ANSES define montos para jubilados, AUH y asignaciones que se cobrarán desde enero 2026

ANSES ya tiene definido el ajuste que impactará en jubilaciones, pensiones y AUH desde enero 2026. El dato oficial de inflación activó la actualización mensual por movilidad y anticipa cómo quedarán los haberes al inicio del año próximo.

ANSES confirmó que las jubilaciones, pensiones, AUH y demás prestaciones aumentarán 2,5% en enero 2026, luego de que el INDEC difundiera el índice de inflación de noviembre. El ajuste se aplicará de manera automática mediante la fórmula de movilidad vigente y alcanzará a todos los beneficios del organismo.

Con esta actualización, el haber mínimo jubilatorio pasará a $349.401,58 sin contar refuerzos extraordinarios. En caso de que el Gobierno vuelva a otorgar el bono de $70.000, como ocurrió en los últimos meses, el ingreso total superaría los $419.000 en enero.

La suba también impacta en asignaciones familiares, AUH y AUE, ya que todas las prestaciones de ANSES se actualizan mensualmente según la variación del Índice de Precios al Consumidor establecida por el DNU 274/24.

Jubilaciones y pensiones de ANSES: cuánto se cobrará en enero 2026

Desde marzo de 2024, las jubilaciones y pensiones se ajustan todos los meses según el IPC. Con el 2,5% correspondiente a la inflación de noviembre, los montos quedarán definidos de la siguiente manera en enero 2026, sin incluir bonos adicionales.

La jubilación mínima ascenderá a $349.401,58, mientras que la jubilación máxima llegará a $2.351.141,84. La Pensión Universal para el Adulto Mayor se ubicará en $279.521,26 y las Pensiones No Contributivas alcanzarán los $317.885,75. Por su parte, la Prestación Básica Universal se actualizará a $159.835,28.

El refuerzo de $70.000 para quienes perciben el haber mínimo aún no fue confirmado oficialmente, pero suele anunciarse días antes del inicio del calendario de pagos mensual.

AUH, AUE y asignaciones familiares: los nuevos valores desde enero

El mismo aumento del 2,5% se trasladará a las asignaciones que paga ANSES. Desde enero 2026, la Asignación Universal por Hijo pasará a $125.505, al igual que la Asignación Universal por Embarazo.

En el caso del SUAF, el valor del primer tramo de la Asignación por Hijo se actualizará a $62.783,30. Como ocurre habitualmente, en la AUH se seguirá reteniendo el 20% mensual, que se paga de forma acumulada tras la presentación de la Libreta.

Estos montos corresponden a la actualización automática por inflación y no dependen de resoluciones extraordinarias, ya que se aplican de forma directa según la normativa vigente.

Cómo funciona la movilidad de ANSES y por qué impacta todos los meses

El esquema de movilidad actual establece que los haberes de ANSES se ajusten todos los meses tomando como referencia el último dato disponible del IPC. De esta manera, jubilaciones, pensiones y asignaciones acompañan la evolución de los precios con un desfase de un mes.

Este sistema reemplazó los ajustes trimestrales y permite que cada dato de inflación tenga impacto directo en el mes siguiente. Por ese motivo, el índice de noviembre define los valores que se cobrarán en enero 2026.

La confirmación oficial de los montos suele publicarse mediante resolución en el Boletín Oficial, aunque los cálculos se conocen apenas se difunde el dato inflacionario.

