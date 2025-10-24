En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Jubilados
ATENCIÓN BENEFICIARIOS

ANSES definió los haberes de jubilados y el aguinaldo tras el nuevo ajuste

La ANSES definió el nuevo aumento que recibirán los jubilados en su próxima liquidación. La medida impactará directamente en los haberes mínimos y máximos del sistema previsional, y busca mantener el poder adquisitivo frente a la inflación.

En su última actualización, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el nuevo aumento para jubilados, que comenzará a aplicarse en los haberes del próximo mes. La medida forma parte del esquema de actualización automática que ajusta los ingresos según el índice de inflación oficial.

El incremento será del 2,1%, según el último registro del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Con esta suba, la jubilación mínima alcanzará un valor bruto estimado de $333.150,65, mientras que la jubilación máxima se ubicará en $2.241.788,48. Estos valores aún están sujetos a la publicación oficial de ANSES en el Boletín Oficial.

Desde el organismo previsional explicaron que los beneficiarios que cobran el haber mínimo continuarán recibiendo el bono extraordinario de $70.000, lo que elevará el total a $403.150,65. La suma adicional busca compensar la pérdida de poder adquisitivo frente al aumento sostenido del costo de vida.

¿Cuánto aumentan las jubilaciones según ANSES?

El aumento confirmado por ANSES se calcula en base al índice de inflación mensual. De esta forma, la suba del 2,1% se aplicará automáticamente a los haberes de jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Este esquema reemplazó a la antigua fórmula de movilidad y tiene como objetivo evitar retrasos prolongados en las actualizaciones.

Sin embargo, especialistas en economía previsional advierten que el incremento es menor al de los primeros meses del año, cuando la inflación mensual superaba el 10%. Aunque la inflación general se desaceleró, los rubros más sensibles para los adultos mayores, como alimentos y medicamentos, siguen mostrando aumentos superiores al promedio.

¿Quiénes recibirán el bono adicional?

ANSES confirmó que los jubilados y pensionados con haberes mínimos seguirán percibiendo un bono mensual de $70.000. Quienes superen ese monto recibirán un bono proporcional hasta alcanzar los $396.298,38. Este refuerzo, que se mantiene desde principios de año, se transformó en un complemento clave para los sectores más vulnerables.

El bono no forma parte del haber jubilatorio, sino que se otorga por decisión del Poder Ejecutivo. Aunque no está legislado como ingreso permanente, su continuidad es fundamental para evitar que millones de beneficiarios queden por debajo de la línea de pobreza.

Cuánto cobrarán los jubilados y pensionados en la próxima liquidación

Con la actualización confirmada, el esquema de ingresos quedará distribuido de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $403.150,65 ($333.150,65 de haber + $70.000 de bono).

  • PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $336.520,52 ($266.520,52 + $70.000).

  • PNC por invalidez o vejez: $303.205,46 ($233.205,46 + $70.000).

  • PNC madre de siete hijos: $403.150,65 ($333.150,65 + $70.000).

  • Jubilación máxima: $2.241.788,48 (sin bono).

Estos valores representan una mejora parcial en los ingresos, aunque distintos centros de jubilados sostienen que los aumentos todavía se encuentran por debajo del costo de la canasta básica para adultos mayores.

Cómo saber la fecha de cobro según ANSES

La fecha de cobro de jubilados y pensionados se determina según la terminación del número de Documento Nacional de Identidad (DNI). ANSES publica cada mes el calendario oficial en su sitio web y en la plataforma Mi ANSES, donde los beneficiarios pueden consultar su liquidación y verificar el monto exacto que recibirán.

El calendario de pagos se organiza en dos tramos: primero cobran los titulares del haber mínimo, y luego aquellos con ingresos superiores. Esta división busca garantizar que los pagos se realicen de forma ordenada y dentro de los plazos previstos.

En su comunicado, ANSES destacó que la actualización del 2,1%, junto con la continuidad del bono extraordinario, forma parte del esfuerzo del Estado por mantener el poder adquisitivo de los adultos mayores.

