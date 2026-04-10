ANSES deposita hasta $240.000 por pareja por este beneficio

Cuál es el monto actualizado en abril de 2026

Tras el último ajuste por movilidad, la asignación por matrimonio quedó fijada en $119.274,48.

Este valor se actualizó en línea con el esquema de movilidad vigente, que toma como referencia la inflación medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El monto se mantuvo dentro del rango de las asignaciones de pago único, junto con beneficios como nacimiento y adopción, que también se ajustan periódicamente.

Aunque no se trata de un ingreso mensual, el impacto económico es significativo, especialmente en un contexto de alta inflación.

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El dato clave: ambos pueden cobrar si cumplen los requisitos

Uno de los aspectos menos conocidos de esta asignación es que no está limitada a un solo beneficiario. Si ambos integrantes de la pareja cumplen con las condiciones exigidas por ANSES, cada uno puede solicitar y cobrar el beneficio.

Esto implica que el ingreso total podría superar los $238.000, duplicando el monto original.

Límites de ingresos: el filtro que deja afuera a muchos

Para acceder a la asignación por matrimonio, ANSES estableció topes de ingresos que funcionan como filtro.

Estos límites se dividen en dos categorías:

Ingreso del Grupo Familiar (IGF):

El máximo permitido es de $5.445.190.

Ingreso individual:

Ninguno de los integrantes puede superar los $2.722.595 brutos.

Si uno de los dos supera el límite individual, la pareja queda automáticamente excluida del cobro, incluso si el ingreso total del grupo familiar está dentro del rango permitido.

Quiénes pueden acceder a la asignación

La ANSES definió claramente los grupos habilitados para solicitar este beneficio.

Entre ellos se encuentran:

Trabajadores en relación de dependencia

Titulares de la Prestación por Desempleo

Beneficiarios de la Ley de Riesgos del Trabajo (ART)

Trabajadores de temporada

Monotributistas

Requisitos obligatorios para cobrar el beneficio

Más allá de los ingresos, existen condiciones formales que deben cumplirse para acceder al cobro.

Entre los requisitos principales se destacan:

El matrimonio debe estar registrado en la base de datos de ANSES

El trámite debe realizarse dentro del plazo establecido

Se debe presentar la documentación correspondiente

Uno de los puntos más importantes es el plazo: el trámite solo puede iniciarse después de los 60 días y hasta los 2 años de celebrado el matrimonio.

Documentación necesaria para iniciar el trámite

Para gestionar la asignación, se requiere contar con documentación básica que respalde el vínculo.

Los solicitantes deben presentar:

Documento Nacional de Identidad (DNI) de ambos

Partida o acta de matrimonio

Estos documentos permiten validar el evento y habilitar el proceso de evaluación. Desde ANSES recomiendan verificar previamente que los datos estén actualizados en el sistema.