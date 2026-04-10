ANSES deposita hasta $240.000 por pareja por este beneficio
Esta prestación ya tiene los montos confirmado tras el nuevo aumento. Sin embargo, existen condiciones clave que pueden dejarte afuera sin saberlo.
ANSES entrega un beneficio por el que se pueden cobrar hasta $240.000 (Foto: archivo).
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó oficialmente los nuevos valores y requisitos de la Asignación por Matrimonio. Este beneficio, que se paga por única vez, volvió a generar interés no solo por el monto actualizado, sino también por una particularidad que lo diferencia de otras prestaciones: puede ser cobrado por ambos integrantes de la pareja si cumplen con las condiciones establecidas.
El organismo previsional Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó que el monto vigente desde abril alcanza los $119.274,48. Sin embargo, detrás de esta cifra hay una serie de requisitos y límites que determinarán quiénes podrán acceder efectivamente al cobro.
Qué es la Asignación por Matrimonio y por qué genera tanto interés
La Asignación por Matrimonio forma parte del grupo de asignaciones de pago único que administra la ANSES. A diferencia de otras ayudas sociales o beneficios mensuales, este ingreso se otorga una sola vez y está directamente vinculado a un evento específico: el matrimonio civil.
En los últimos meses, este beneficio ganó relevancia por dos motivos claros. Por un lado, el aumento en su monto, que lo acercó a los $120.000. Por otro, la posibilidad de que ambos cónyuges puedan solicitarlo, lo que duplica el ingreso potencial para la pareja.
Cuál es el monto actualizado en abril de 2026
Tras el último ajuste por movilidad, la asignación por matrimonio quedó fijada en $119.274,48.
Este valor se actualizó en línea con el esquema de movilidad vigente, que toma como referencia la inflación medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
El monto se mantuvo dentro del rango de las asignaciones de pago único, junto con beneficios como nacimiento y adopción, que también se ajustan periódicamente.
Aunque no se trata de un ingreso mensual, el impacto económico es significativo, especialmente en un contexto de alta inflación.
El dato clave: ambos pueden cobrar si cumplen los requisitos
Uno de los aspectos menos conocidos de esta asignación es que no está limitada a un solo beneficiario. Si ambos integrantes de la pareja cumplen con las condiciones exigidas por ANSES, cada uno puede solicitar y cobrar el beneficio.
Esto implica que el ingreso total podría superar los $238.000, duplicando el monto original.
Límites de ingresos: el filtro que deja afuera a muchos
Para acceder a la asignación por matrimonio, ANSES estableció topes de ingresos que funcionan como filtro.
Estos límites se dividen en dos categorías:
Ingreso del Grupo Familiar (IGF):
El máximo permitido es de $5.445.190.
Ingreso individual:
Ninguno de los integrantes puede superar los $2.722.595 brutos.
Si uno de los dos supera el límite individual, la pareja queda automáticamente excluida del cobro, incluso si el ingreso total del grupo familiar está dentro del rango permitido.
Quiénes pueden acceder a la asignación
La ANSES definió claramente los grupos habilitados para solicitar este beneficio.
Entre ellos se encuentran:
Trabajadores en relación de dependencia
Titulares de la Prestación por Desempleo
Beneficiarios de la Ley de Riesgos del Trabajo (ART)
Trabajadores de temporada
Monotributistas
Requisitos obligatorios para cobrar el beneficio
Más allá de los ingresos, existen condiciones formales que deben cumplirse para acceder al cobro.
Entre los requisitos principales se destacan:
El matrimonio debe estar registrado en la base de datos de ANSES
El trámite debe realizarse dentro del plazo establecido
Se debe presentar la documentación correspondiente
Uno de los puntos más importantes es el plazo: el trámite solo puede iniciarse después de los 60 días y hasta los 2 años de celebrado el matrimonio.
Documentación necesaria para iniciar el trámite
Para gestionar la asignación, se requiere contar con documentación básica que respalde el vínculo.
Los solicitantes deben presentar:
Documento Nacional de Identidad (DNI) de ambos
Partida o acta de matrimonio
Estos documentos permiten validar el evento y habilitar el proceso de evaluación. Desde ANSES recomiendan verificar previamente que los datos estén actualizados en el sistema.