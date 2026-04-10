Jubilados de ANSES en abril pueden ahorrar hasta $25.000 con el sistema de reintegros

Al utilizar la tarjeta de débito vinculada a ANSES, el ahorro acumulado puede representar un ingreso complementario de hasta $25.000 por mes. Este dinero regresa a la cuenta del jubilado de forma automática, permitiendo reinvertir ese saldo en nuevas necesidades básicas sin necesidad de gestiones adicionales ante el organismo previsional.

¿Cuál es el monto total que recibe un jubilado de la mínima en abril?

Con la actualización oficial de la Administración Nacional de la Seguridad Social, el esquema de cobro para quienes perciben la escala más baja se divide de la siguiente manera:

Haber base con aumento (2,90%): $380.319,31 .

Bono extraordinario: $70.000 .

Pago total unificado: $450.319,31.

A esta cifra neta se le debe sumar el potencial de ahorro de $25.000 por el sistema de beneficios, lo que sitúa la capacidad de consumo real del jubilado en torno a los $475.000 durante el mes de abril.

¿Qué rubros están incluidos en los descuentos de ANSES?

La Administración Nacional de la Seguridad Social mantiene convenios con grandes cadenas y comercios de cercanía para garantizar la cobertura del programa. Los sectores donde se aplican los reintegros automáticos en abril de 2026 incluyen:

Farmacias y Perfumerías: descuentos estratégicos para la compra de medicamentos.

Supermercados y Almacenes: reintegros en productos de la canasta alimentaria.

Indumentaria y Calzado: beneficios en locales de ropa y artículos del hogar.

Es importante recordar que los créditos de ANSES no están disponibles de forma directa a través del organismo; por lo tanto, estos reintegros son la vía oficial para obtener un alivio financiero sin contraer deudas con terceras entidades.

¿Cuándo cobran los jubilados de ANSES en abril por DNI?

El calendario de la Administración Nacional de la Seguridad Social para jubilados que cobran el haber mínimo y el bono completo inicia el viernes 10 de abril. Las fechas de acreditación según el documento son: