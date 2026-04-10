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Jubilados de ANSES en abril pueden ahorrar hasta $25.000 con el sistema de reintegros

Se confirmó el programa de beneficios automáticos que permite a los jubilados de la Administración Nacional de la Seguridad Social maximizar sus ingresos este mes. Al utilizar los reintegros vigentes, los beneficiarios de la mínima pueden alcanzar un alivio económico adicional que complementa el pago unificado de abril de 2026.

Jubilados de ANSES en abril pueden ahorrar hasta $25.000 con el sistema de reintegros

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y el sector previsional cuentan con una herramienta estratégica para enfrentar el costo de la canasta básica. En abril de 2026, los jubilados que perciben el haber mínimo de $450.319,31 (monto que integra el aumento del 2,90% y el bono de $70.000) tienen la posibilidad de sumar un ahorro extra de hasta $25.000 mensuales. Este beneficio se activa de forma automática a través de reintegros en compras de alimentos y medicamentos, funcionando como un refuerzo indirecto al bolsillo de los adultos mayores.

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El sistema de la Administración Nacional de la Seguridad Social opera mediante la red de Beneficios ANSES, la cual ofrece devoluciones del 10% y hasta el 20% en más de 12.000 comercios adheridos. Para acceder a este ahorro, el jubilado debe abonar sus consumos con la tarjeta de débito donde percibe sus haberes de abril. Al no requerir trámites ni inscripciones, la medida se consolida como un alivio inmediato que, utilizado de forma inteligente en farmacias y supermercados, permite estirar la capacidad de compra del haber previsional unificado.

Durante abril de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social promueve el uso de estos reintegros para compensar el gasto en productos de primera necesidad. El tope de ahorro sugerido de $25.000 adicionales se suma al haber de bolsillo, elevando el valor real de los recursos disponibles para el beneficiario. Este esquema de devoluciones, que se acredita en la cuenta bancaria dentro de las 72 horas hábiles, resulta clave para quienes cobran la jubilación mínima y buscan maximizar el rendimiento del bono extraordinario y la movilidad mensual.

¿Cómo alcanzar el ahorro de $25.000 con los beneficios de ANSES?

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Para obtener el máximo beneficio de la Administración Nacional de la Seguridad Social en abril de 2026, los jubilados deben concentrar sus compras en los días lunes en comercios de la red oficial. El programa otorga un 10% de reintegro en supermercados y artículos de limpieza, mientras que en rubros como farmacia y perfumería, los descuentos pueden escalar al 20% directo por línea de caja.

Al utilizar la tarjeta de débito vinculada a ANSES, el ahorro acumulado puede representar un ingreso complementario de hasta $25.000 por mes. Este dinero regresa a la cuenta del jubilado de forma automática, permitiendo reinvertir ese saldo en nuevas necesidades básicas sin necesidad de gestiones adicionales ante el organismo previsional.

¿Cuál es el monto total que recibe un jubilado de la mínima en abril?

Con la actualización oficial de la Administración Nacional de la Seguridad Social, el esquema de cobro para quienes perciben la escala más baja se divide de la siguiente manera:

  • Haber base con aumento (2,90%): $380.319,31.

  • Bono extraordinario: $70.000.

  • Pago total unificado: $450.319,31.

A esta cifra neta se le debe sumar el potencial de ahorro de $25.000 por el sistema de beneficios, lo que sitúa la capacidad de consumo real del jubilado en torno a los $475.000 durante el mes de abril.

¿Qué rubros están incluidos en los descuentos de ANSES?

La Administración Nacional de la Seguridad Social mantiene convenios con grandes cadenas y comercios de cercanía para garantizar la cobertura del programa. Los sectores donde se aplican los reintegros automáticos en abril de 2026 incluyen:

  • Farmacias y Perfumerías: descuentos estratégicos para la compra de medicamentos.

  • Supermercados y Almacenes: reintegros en productos de la canasta alimentaria.

  • Indumentaria y Calzado: beneficios en locales de ropa y artículos del hogar.

Es importante recordar que los créditos de ANSES no están disponibles de forma directa a través del organismo; por lo tanto, estos reintegros son la vía oficial para obtener un alivio financiero sin contraer deudas con terceras entidades.

¿Cuándo cobran los jubilados de ANSES en abril por DNI?

El calendario de la Administración Nacional de la Seguridad Social para jubilados que cobran el haber mínimo y el bono completo inicia el viernes 10 de abril. Las fechas de acreditación según el documento son:

  • DNI terminados en 0: viernes 10 de abril.

  • DNI terminados en 1: lunes 13 de abril.

  • DNI terminados en 2: martes 14 de abril.

  • DNI terminados en 3: miércoles 15 de abril.

  • DNI terminados en 4: jueves 16 de abril.

  • DNI terminados en 5: viernes 17 de abril.

  • DNI terminados en 6: lunes 20 de abril.

  • DNI terminados en 7: martes 21 de abril.

  • DNI terminados en 8: miércoles 22 de abril.

  • DNI terminados en 9: jueves 23 de abril.

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