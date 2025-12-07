Fechas de cobro ANSES diciembre 2025: AUH, jubilados, SUAF, AUE y PNC

El incremento alcanza a:

Jubilaciones y pensiones

Asignaciones Familiares SUAF

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Asignación por Embarazo (AUE)

Prestación por Desempleo

Pensiones No Contributivas (PNC)

Pensión para madres de siete hijos

El aumento se verá reflejado directamente en los haberes de diciembre, sin modificaciones en el sistema de pago ni en la estructura del calendario.

Calendario_ANSES

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI 0: 9 de diciembre

DNI 1: 10 de diciembre

DNI 2 y 3: 11 de diciembre

DNI 4 y 5: 12 de diciembre

DNI 6 y 7: 15 de diciembre

DNI 8 y 9: 16 de diciembre

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI 0–1: 17 de diciembre

DNI 2–3: 18 de diciembre

DNI 4–5: 19 de diciembre

DNI 6–7: 22 de diciembre

DNI 8–9: 23 de diciembre

AUH y Asignaciones Familiares SUAF: cuándo se cobra en diciembre

DNI 0: 9 de diciembre

DNI 1: 10 de diciembre

DNI 2: 11 de diciembre

DNI 3: 12 de diciembre

DNI 4: 15 de diciembre

DNI 5: 16 de diciembre

DNI 6: 17 de diciembre

DNI 7: 18 de diciembre

DNI 8: 19 de diciembre

DNI 9: 22 de diciembre

Calendario AUE, Prenatal y Maternidad: fechas confirmadas

Asignación por Embarazo (AUE)

DNI 0: 10 de diciembre

DNI 1: 11 de diciembre

DNI 2: 12 de diciembre

DNI 3: 15 de diciembre

DNI 4: 16 de diciembre

DNI 5: 17 de diciembre

DNI 6: 18 de diciembre

DNI 7: 19 de diciembre

DNI 8: 22 de diciembre

DNI 9: 23 de diciembre

Prenatal y Maternidad

DNI 0–1: 15 de diciembre

DNI 2–3: 16 de diciembre

DNI 4–5: 17 de diciembre

DNI 6–7: 18 de diciembre

DNI 8–9: 19 de diciembre

PNC, Asignaciones de Pago Único y Prestación por Desempleo

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI 0–1: 9 de diciembre

DNI 2–3: 10 de diciembre

DNI 4–5: 11 de diciembre

DNI 6–7: 12 de diciembre

DNI 8–9: 12 de diciembre

Asignaciones de Pago Único (Nacimiento, Matrimonio y Adopción)

Todas las terminaciones de DNI: del 10 de diciembre al 12 de enero

Prestación por Desempleo

DNI 0–1: 22 de diciembre

DNI 2–3: 23 de diciembre

DNI 4–5: 26 de diciembre

DNI 6–7: 29 de diciembre

DNI 8–9: 30 de diciembre

Cómo consultar tu fecha de cobro de ANSES online

Los titulares pueden verificar su fecha exacta de cobro de manera simple y rápida a través del sitio oficial:

Ingresar a anses.gob.ar

Ir a la sección “Fecha y lugar de cobro”

Cargar CUIL o DNI

Seleccionar la prestación correspondiente

El sistema informará el día exacto, el medio de pago y el lugar de acreditación.