Fechas de cobro ANSES diciembre 2025: AUH, jubilados, SUAF, AUE y PNC
El organismo confirmó el cronograma completo con suba del 2,34% para jubilados, AUH, SUAF, AUE, PNC y Desempleo. Lo que tenés que saber.
Las fechas de cobro de ANSES para diciembre 2025 ya están oficialmente confirmadas para todas las prestaciones y llegan con el último ajuste del año, que será del 2,34%, según la movilidad aplicada por la inflación de octubre informada por el INDEC. El incremento alcanza a jubilaciones, AUH, SUAF, AUE, PNC y la Prestación por Desempleo.
Diciembre se presenta como el mes más exigente del calendario, no solo por los gastos de las Fiestas, sino también por los cierres administrativos y la gran cantidad de beneficiarios que realizan trámites antes de fin de año. Por eso, contar con el cronograma oficial actualizado resulta clave para evitar demoras y planificar los ingresos con anticipación.
Desde ANSES confirmaron que millones de titulares ya pueden consultar el día exacto de acreditación según la terminación del DNI. A continuación, el detalle completo, prestación por prestación.
¿Cuál es el aumento de ANSES en diciembre y cómo impacta?
Desde este mes, todas las prestaciones reciben una suba del 2,34%, calculada en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre. El aumento se aplica de forma automática, sin necesidad de realizar trámites adicionales.
El incremento alcanza a:
Jubilaciones y pensiones
Asignaciones Familiares SUAF
Asignación Universal por Hijo (AUH)
Asignación por Embarazo (AUE)
Prestación por Desempleo
Pensiones No Contributivas (PNC)
Pensión para madres de siete hijos
El aumento se verá reflejado directamente en los haberes de diciembre, sin modificaciones en el sistema de pago ni en la estructura del calendario.
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
DNI 0: 9 de diciembre
DNI 1: 10 de diciembre
DNI 2 y 3: 11 de diciembre
DNI 4 y 5: 12 de diciembre
DNI 6 y 7: 15 de diciembre
DNI 8 y 9: 16 de diciembre
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
DNI 0–1: 17 de diciembre
DNI 2–3: 18 de diciembre
DNI 4–5: 19 de diciembre
DNI 6–7: 22 de diciembre
DNI 8–9: 23 de diciembre
AUH y Asignaciones Familiares SUAF: cuándo se cobra en diciembre
DNI 0: 9 de diciembre
DNI 1: 10 de diciembre
DNI 2: 11 de diciembre
DNI 3: 12 de diciembre
DNI 4: 15 de diciembre
DNI 5: 16 de diciembre
DNI 6: 17 de diciembre
DNI 7: 18 de diciembre
DNI 8: 19 de diciembre
DNI 9: 22 de diciembre
Calendario AUE, Prenatal y Maternidad: fechas confirmadas
Asignación por Embarazo (AUE)
DNI 0: 10 de diciembre
DNI 1: 11 de diciembre
DNI 2: 12 de diciembre
DNI 3: 15 de diciembre
DNI 4: 16 de diciembre
DNI 5: 17 de diciembre
DNI 6: 18 de diciembre
DNI 7: 19 de diciembre
DNI 8: 22 de diciembre
DNI 9: 23 de diciembre
Prenatal y Maternidad
DNI 0–1: 15 de diciembre
DNI 2–3: 16 de diciembre
DNI 4–5: 17 de diciembre
DNI 6–7: 18 de diciembre
DNI 8–9: 19 de diciembre
PNC, Asignaciones de Pago Único y Prestación por Desempleo
Pensiones No Contributivas (PNC)
DNI 0–1: 9 de diciembre
DNI 2–3: 10 de diciembre
DNI 4–5: 11 de diciembre
DNI 6–7: 12 de diciembre
DNI 8–9: 12 de diciembre
Asignaciones de Pago Único (Nacimiento, Matrimonio y Adopción)
Todas las terminaciones de DNI: del 10 de diciembre al 12 de enero
Prestación por Desempleo
DNI 0–1: 22 de diciembre
DNI 2–3: 23 de diciembre
DNI 4–5: 26 de diciembre
DNI 6–7: 29 de diciembre
DNI 8–9: 30 de diciembre
Cómo consultar tu fecha de cobro de ANSES online
Los titulares pueden verificar su fecha exacta de cobro de manera simple y rápida a través del sitio oficial:
Ingresar a anses.gob.ar
Ir a la sección “Fecha y lugar de cobro”
Cargar CUIL o DNI
Seleccionar la prestación correspondiente
El sistema informará el día exacto, el medio de pago y el lugar de acreditación.