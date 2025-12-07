En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Diciembre
Previsional

El organismo confirmó el cronograma completo con suba del 2,34% para jubilados, AUH, SUAF, AUE, PNC y Desempleo. Lo que tenés que saber.

Fechas de cobro ANSES diciembre 2025: AUH

Fechas de cobro ANSES diciembre 2025: AUH, jubilados, SUAF, AUE y PNC

Las fechas de cobro de ANSES para diciembre 2025 ya están oficialmente confirmadas para todas las prestaciones y llegan con el último ajuste del año, que será del 2,34%, según la movilidad aplicada por la inflación de octubre informada por el INDEC. El incremento alcanza a jubilaciones, AUH, SUAF, AUE, PNC y la Prestación por Desempleo.

Diciembre se presenta como el mes más exigente del calendario, no solo por los gastos de las Fiestas, sino también por los cierres administrativos y la gran cantidad de beneficiarios que realizan trámites antes de fin de año. Por eso, contar con el cronograma oficial actualizado resulta clave para evitar demoras y planificar los ingresos con anticipación.

Desde ANSES confirmaron que millones de titulares ya pueden consultar el día exacto de acreditación según la terminación del DNI. A continuación, el detalle completo, prestación por prestación.

¿Cuál es el aumento de ANSES en diciembre y cómo impacta?

Desde este mes, todas las prestaciones reciben una suba del 2,34%, calculada en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre. El aumento se aplica de forma automática, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

El incremento alcanza a:

  • Jubilaciones y pensiones

  • Asignaciones Familiares SUAF

  • Asignación Universal por Hijo (AUH)

  • Asignación por Embarazo (AUE)

  • Prestación por Desempleo

  • Pensiones No Contributivas (PNC)

  • Pensión para madres de siete hijos

El aumento se verá reflejado directamente en los haberes de diciembre, sin modificaciones en el sistema de pago ni en la estructura del calendario.

Calendario_ANSES

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

  • DNI 0: 9 de diciembre

  • DNI 1: 10 de diciembre

  • DNI 2 y 3: 11 de diciembre

  • DNI 4 y 5: 12 de diciembre

  • DNI 6 y 7: 15 de diciembre

  • DNI 8 y 9: 16 de diciembre

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

  • DNI 0–1: 17 de diciembre

  • DNI 2–3: 18 de diciembre

  • DNI 4–5: 19 de diciembre

  • DNI 6–7: 22 de diciembre

  • DNI 8–9: 23 de diciembre

AUH y Asignaciones Familiares SUAF: cuándo se cobra en diciembre

  • DNI 0: 9 de diciembre

  • DNI 1: 10 de diciembre

  • DNI 2: 11 de diciembre

  • DNI 3: 12 de diciembre

  • DNI 4: 15 de diciembre

  • DNI 5: 16 de diciembre

  • DNI 6: 17 de diciembre

  • DNI 7: 18 de diciembre

  • DNI 8: 19 de diciembre

  • DNI 9: 22 de diciembre

Calendario AUE, Prenatal y Maternidad: fechas confirmadas

Asignación por Embarazo (AUE)

  • DNI 0: 10 de diciembre

  • DNI 1: 11 de diciembre

  • DNI 2: 12 de diciembre

  • DNI 3: 15 de diciembre

  • DNI 4: 16 de diciembre

  • DNI 5: 17 de diciembre

  • DNI 6: 18 de diciembre

  • DNI 7: 19 de diciembre

  • DNI 8: 22 de diciembre

  • DNI 9: 23 de diciembre

Prenatal y Maternidad

  • DNI 0–1: 15 de diciembre

  • DNI 2–3: 16 de diciembre

  • DNI 4–5: 17 de diciembre

  • DNI 6–7: 18 de diciembre

  • DNI 8–9: 19 de diciembre

PNC, Asignaciones de Pago Único y Prestación por Desempleo

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI 0–1: 9 de diciembre

  • DNI 2–3: 10 de diciembre

  • DNI 4–5: 11 de diciembre

  • DNI 6–7: 12 de diciembre

  • DNI 8–9: 12 de diciembre

Asignaciones de Pago Único (Nacimiento, Matrimonio y Adopción)

  • Todas las terminaciones de DNI: del 10 de diciembre al 12 de enero

Prestación por Desempleo

  • DNI 0–1: 22 de diciembre

  • DNI 2–3: 23 de diciembre

  • DNI 4–5: 26 de diciembre

  • DNI 6–7: 29 de diciembre

  • DNI 8–9: 30 de diciembre

Cómo consultar tu fecha de cobro de ANSES online

Los titulares pueden verificar su fecha exacta de cobro de manera simple y rápida a través del sitio oficial:

  • Ingresar a anses.gob.ar

  • Ir a la sección “Fecha y lugar de cobro”

  • Cargar CUIL o DNI

  • Seleccionar la prestación correspondiente

El sistema informará el día exacto, el medio de pago y el lugar de acreditación.

