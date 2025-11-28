En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Bono
Ayuda de fin de año

ANSES: el bono de $200.000 que un grupo de familias cobrará en diciembre

El organismo aplicará un incremento para distintos beneficiarios y mantendrá los refuerzos que potencian el ingreso de las familias con hijos.

El bono de $200.000 de ANSES que un grupo de familias cobrará en diciembre (Foto: archivo).

El bono de $200.000 de ANSES que un grupo de familias cobrará en diciembre (Foto: archivo).

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) percibirán en diciembre un incremento del 2,3% sobre sus haberes. Con esta actualización y la suma de los refuerzos alimentarios, muchas familias alcanzarán ingresos cercanos a los $200.000 para cerrar el año.

Leé también Jubilaciones 2026: el Gobierno reemplaza el método de cálculo y habrá un cambio en los haberes
Jubilaciones 2026: el Gobierno reemplaza el método de cálculo y promete haberes más altos

AUH en diciembre: cuánto se paga con el aumento

El ajuste se aplica siguiendo la variación inflacionaria de octubre, que fue del 2,4%. Con esta suba, el valor neto de la AUH quedará en $97.994, ya que el organismo descuenta como cada mes el 20% de la prestación bruta. Ese importe retenido se devuelve cuando se presenta la Libreta AUH, requisito que acredita controles de salud y escolaridad.

Extras que permiten llegar a los $200.000

Además del pago mensual, determinados grupos pueden acceder a dos refuerzos claves:

  • Tarjeta Alimentar, cuyo monto varía según la cantidad de hijos.

  • Complemento Leche, correspondiente al Plan 1000 Días, para niños menores de 4 años.

Con un hijo en edad de lactancia, la suma de los beneficios queda así:

  • AUH neta: $97.994

  • Tarjeta Alimentar (1 hijo): $52.250

  • Complemento Leche: $46.198

Total estimado en diciembre: $196.000

AUH_ANSES

Montos vigentes de la Tarjeta Alimentar

  • Familias con 1 hijo: $52.250

  • Familias con 2 hijos: $81.936

  • Familias con 3 hijos o más: $108.062

Este apoyo tiene como objetivo reforzar el acceso a la canasta básica de alimentos en los hogares con niños y adolescentes.

Calendario de pago de la AUH en diciembre 2025

El feriado del lunes 8 de diciembre (Día de la Virgen) modifica el cronograma habitual, por lo que los pagos comenzarán un día después.

Fechas según terminación del DNI:

  • DNI terminados en 0: martes 9

  • DNI terminados en 1: miércoles 10

  • DNI terminados en 2: jueves 11

  • DNI terminados en 3: viernes 12

  • DNI terminados en 4: lunes 15

  • DNI terminados en 5: martes 16

  • DNI terminados en 6: miércoles 17

  • DNI terminados en 7: jueves 18

  • DNI terminados en 8: viernes 19

  • DNI terminados en 9: lunes 22

Los beneficiarios de la AUE y los jubilados que cobran por ANSES seguirán el mismo esquema de acreditación.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES Bono
Notas relacionadas
Milei pagará un súper bono de $ 200.000
El Gobierno confirma el BONO para JUBILADOS de ANSES en diciembre 2025
ANSES confirma el pago adicional de $273.000 para AUH en diciembre 2025

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar