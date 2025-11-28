ANSES: el bono de $200.000 que un grupo de familias cobrará en diciembre
El organismo aplicará un incremento para distintos beneficiarios y mantendrá los refuerzos que potencian el ingreso de las familias con hijos.
El bono de $200.000 de ANSES que un grupo de familias cobrará en diciembre (Foto: archivo).
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) percibirán en diciembre un incremento del 2,3% sobre sus haberes. Con esta actualización y la suma de los refuerzos alimentarios, muchas familias alcanzarán ingresos cercanos a los $200.000 para cerrar el año.
El ajuste se aplica siguiendo la variación inflacionaria de octubre, que fue del 2,4%. Con esta suba, el valor neto de la AUH quedará en $97.994, ya que el organismo descuenta como cada mes el 20% de la prestación bruta. Ese importe retenido se devuelve cuando se presenta la Libreta AUH, requisito que acredita controles de salud y escolaridad.
Extras que permiten llegar a los $200.000
Además del pago mensual, determinados grupos pueden acceder a dos refuerzos claves:
Tarjeta Alimentar, cuyo monto varía según la cantidad de hijos.
Complemento Leche, correspondiente al Plan 1000 Días, para niños menores de 4 años.
Con un hijo en edad de lactancia, la suma de los beneficios queda así:
AUH neta: $97.994
Tarjeta Alimentar (1 hijo): $52.250
Complemento Leche: $46.198
Total estimado en diciembre: $196.000
Montos vigentes de la Tarjeta Alimentar
Familias con 1 hijo: $52.250
Familias con 2 hijos: $81.936
Familias con 3 hijos o más: $108.062
Este apoyo tiene como objetivo reforzar el acceso a la canasta básica de alimentos en los hogares con niños y adolescentes.
Calendario de pago de la AUH en diciembre 2025
El feriado del lunes 8 de diciembre (Día de la Virgen) modifica el cronograma habitual, por lo que los pagos comenzarán un día después.
Fechas según terminación del DNI:
DNI terminados en 0: martes 9
DNI terminados en 1: miércoles 10
DNI terminados en 2: jueves 11
DNI terminados en 3: viernes 12
DNI terminados en 4: lunes 15
DNI terminados en 5: martes 16
DNI terminados en 6: miércoles 17
DNI terminados en 7: jueves 18
DNI terminados en 8: viernes 19
DNI terminados en 9: lunes 22
Los beneficiarios de la AUE y los jubilados que cobran por ANSES seguirán el mismo esquema de acreditación.