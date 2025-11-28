ANSES: el bono de $200.000 que un grupo de familias cobrará en diciembre

Tarjeta Alimentar , cuyo monto varía según la cantidad de hijos.

Complemento Leche, correspondiente al Plan 1000 Días, para niños menores de 4 años.

Con un hijo en edad de lactancia, la suma de los beneficios queda así:

AUH neta: $97.994

Tarjeta Alimentar (1 hijo): $52.250

Complemento Leche: $46.198

Total estimado en diciembre: $196.000

AUH_ANSES

Montos vigentes de la Tarjeta Alimentar

Familias con 1 hijo: $52.250

Familias con 2 hijos: $81.936

Familias con 3 hijos o más: $108.062

Este apoyo tiene como objetivo reforzar el acceso a la canasta básica de alimentos en los hogares con niños y adolescentes.

Calendario de pago de la AUH en diciembre 2025

El feriado del lunes 8 de diciembre (Día de la Virgen) modifica el cronograma habitual, por lo que los pagos comenzarán un día después.

Fechas según terminación del DNI:

DNI terminados en 0: martes 9

DNI terminados en 1: miércoles 10

DNI terminados en 2: jueves 11

DNI terminados en 3: viernes 12

DNI terminados en 4: lunes 15

DNI terminados en 5: martes 16

DNI terminados en 6: miércoles 17

DNI terminados en 7: jueves 18

DNI terminados en 8: viernes 19

DNI terminados en 9: lunes 22

Los beneficiarios de la AUE y los jubilados que cobran por ANSES seguirán el mismo esquema de acreditación.