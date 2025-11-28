CONFIRMADO por Milei y ANSES: $273.000 para titulares de AUH en diciembre 2025

Este beneficio corresponde a hijos entre 4 y 17 años, siempre que el titular haya presentado ante ANSES el certificado escolar validado por la institución educativa.

¿Cómo se cobra?

Si la documentación ya fue cargada y aprobada durante el año, el pago se acredita automáticamente .

El monto se deposita en la misma cuenta donde se cobra la AUH.

Se respeta el calendario de pagos de diciembre según la terminación del DNI.

No se necesitan trámites adicionales ni turnos.

En los casos donde el certificado escolar todavía no fue registrado, ANSES mantiene habilitada la carga, aunque el pago podría no acreditarse en diciembre.

Extra por Libreta AUH 2024: cuánto se libera y cuándo se cobra

La presentación de la Libreta AUH 2024 habilita la devolución del 20% retenido cada mes. Se trata de uno de los complementos más importantes para los titulares de AUH, ya que devuelve los montos que ANSES retuvo durante el año como verificación de asistencia escolar, controles de salud y vacunas.

El monto acumulado puede alcanzar los $203.000, dependiendo de la cantidad de hijos y del valor actualizado de la prestación. Una vez presentada la Libreta, el pago puede demorar hasta 60 días en registrarse en la cuenta bancaria.

¿Cómo se presenta la Libreta?

Desde Mi ANSES , ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Descargando el Formulario PS 1.47 , que debe ser firmado por la escuela y el centro de salud.

Subiéndolo desde la plataforma o presentándolo presencialmente en una oficina.

ANSES confirmó que la presentación continúa habilitada, por lo que quienes aún no la realizaron están a tiempo de completarla.

ANSES_AUH

¿Cómo se compone el extra total de $273.000?

El refuerzo de diciembre puede alcanzar los $273.000, resultado de la suma de dos pagos:

$203.000 por la devolución del 20% retenido (Libreta AUH 2024).

$70.000 correspondientes a la Ayuda Escolar Anual.

Ambos montos pueden coincidir en diciembre solo si el titular presentó correctamente la documentación durante el año o lo hizo recientemente y aún está dentro de los plazos de acreditación.

¿Quiénes pueden cobrar el extra y qué plazos siguen vigentes?

El refuerzo está destinado exclusivamente a titulares de Asignación Universal por Hijo, con hijos o adolescentes de 0 a 17 años, siempre que los vínculos familiares estén actualizados en la base de ANSES.

Para cobrar el extra completo, deben cumplirse estos dos requisitos:

Haber presentado el certificado escolar (para cobrar la Ayuda Escolar).

Haber presentado la Libreta AUH 2024 (para liberar la retención anual).

Si solo se cumplió uno de los dos trámites, ANSES pagará únicamente el monto correspondiente a ese concepto.

Plazos importantes

La Libreta AUH puede presentarse hasta el 31 de diciembre , y ANSES la paga hasta 60 días después.

La Ayuda Escolar depende de la carga del certificado escolar que figure aprobado en el sistema.

¿Cómo y cuándo se acredita el pago?

Como ocurre con las demás prestaciones, ANSES deposita los montos en la misma cuenta bancaria donde se cobra la AUH. Las acreditaciones respetan el calendario de pagos de diciembre, ordenado según la terminación del DNI del titular.

En el caso del 20% retenido, si el trámite se completó recientemente, el pago puede llegar en diciembre o quedar para enero, dependiendo del tiempo de procesamiento.